20 ezer eurótól indulnak a csúcstargoncák, de nem biztos, hogy megéri megvásárolni őket

Kevéssé ismert szegmense a járműpiacnak az anyagmozgató gépek, targoncák, szállítókocsik, vontatók piaca, pedig évente több ezer ilyen eszközt értékesítenek Magyarországon. A 10-20 ezer eurótól induló targoncák áránál a felső határ akár 50-100 ezer euró, de egy automatizált polcrendszerekkel, önműködő targoncákkal felszerelt komplex robottechnikán alapuló raktár ennek az összegnek a sokszorosába is kerülhet. Nem véletlen, hogy a cégek többsége vásárlás helyett a különféle lízingkonstrukciókat választja.

„Vevőink több mint fele valamilyen speciális finanszírozási megoldást választ. Cégünk életében a bérlet/lízing konstrukció az üzleti modell része, a targoncaértékesítés kiemelten fontos értékesítési csatornája” – mondta el a Portfolio-nak Benkovics Edit, a hazai piac egyik legnagyobb szereplőjének számító STILL Kft. pénzügyi igazgatója.

Magyarországon a lízingkonstrukciók emelkedő trendet mutatnak. Különböző intézkedések, mint például pályázati támogatások vagy a mostani válsághelyzetben hozott intézkedések értelemszerűen befolyásolják az igényeket, de az vitathatatlan, hogy 20 éve folyamatosan emelkedő igény van a finanszírozási szolgáltatásokra. A legtöbb esetben a legnagyobb cégek, például nagy logisztikai vállalatok, autóipari beszállítók, kereskedelmi vállalkozások sem gondolkoznak saját tulajdonú targoncaparkban, sokkal inkább bérletben vagy lízingben látják a megoldást.

A cég működésében a bérlet vagy a lízing egy fontos szolgáltatási forma, amely hatékonyan segíti az értékesítést. A STILL Kft. rövid és hosszú távú bérleti konstrukciót kínál az ügyfeleinek.

A rövid táv egy napot, egy hónapot vagy akár egy évet jelent, míg a hosszú időtáv jellemzően két-három évnél kezdődik, ez utóbbit nevezi a piac tartós bérletnek.

„Fontos kiemelni, hogy míg a lízingmegoldások a termelőeszköz finanszírozására törekszenek, addig a tartós bérlettel a pénzügyi szolgáltatás mellett egy komplett szolgáltatáscsomagot kap a partner, amibe a gazdaságos üzemeltetés is beletartozik” – mondja a szakember. „A bérlet mellett a klasszikus lízingkonstrukció segíti a partnerek targoncához jutását. Ezen lízingkonstrukciónál mi szállítjuk a targoncát, de a finanszírozási szerződést a lízingcég köti meg direktben a vevővel.”

Mikor hatékony egy lízingkonstrukció?

A lízing, mint finanszírozási forma tulajdonjogon alapuló, eszközalapú finanszírozási konstrukció. Egy másodlagos pénzügyi termék, azaz mindig valamiféle eszköz beszerzéséhez kapcsolódik. Akár operatív, akár pénzügyi lízingről van szó, az ügyfél elsősorban magát az eszközt választja ki, és ennek a finanszírozását segíti elő. Operatív lízing esetében pedig a gazdaságos üzemeltetés is hozzá tartozik a konstrukcióhoz.

Lízingelni tulajdonképpen bármit lehet, amire tulajdonjog alapítható, fontos, hogy visszabirtokolható legyen, és rendelkezzen egy értelmezhető másodlagos piaccal

– ebből az okból kifolyólag például a szoftverek kiesnek a körből, mivel nem rendelkeznek érdemleges másodlagos piaccal.

„Akkor jó a lízingkonstrukció, ha az eszköz másodlagos értékpiaci görbéje fölötte van a mindenkori tőkekintlévőségi görbének. Bármikor, amikor erre sor kell, hogy kerüljön, az eszköz a másodlagos piacon haszonnal, vagy legalábbis nem veszteséggel értékesíthető. A lízing mindig megteremti a saját biztosítéki hátterét és a saját finanszírozási hátterét is. Maga az eszköz az elsődleges biztosíték, addicionális biztosítékot alapvetően nem szoktunk kérni lízingkonstrukció esetén” – magyarázta Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója.

A finanszírozási hátteret pedig úgy kell értelmezni, hogy az esetek nagy részében 0 százalékos önerővel indíthatók ezek a konstrukciók, és amit az eszköz a hasznos élettartama során profitot, bevételt termel, abból finanszírozható az eszköz lízingdíja. A pénzügyi lízingkonstrukció, különösen a zárt végű, de részben a nyílt végű is, azokban az esetekben szokott racionális választás lenni, ha valamilyen módon a tulajdonszerzés is az ügyfél célja.

Az operatív lízing pedig kifejezetten a gazdaságos használat esetén számít jó finanszírozási formának.

„A banki és gyártói együttműködés esetén nagyon fontos ismérv, hogy egy jó lízingkonstrukció, egy jó lízingszakember akkor tud igazán jól együttműködni a gyártópartnerével, ha tud az ő fejével gondolkodni. Értékesítési oldalról is értenünk kell a logisztikai világot, a targoncák világát, az adott eszközt, és a refinanszírozási konstrukciókat is ezekhez kell idomítanunk” – tette hozzá a vezérigazgató.

Kisvállalkozók is elkezdhetik

A konstrukció 20 évvel ezelőtt alapvetően a nagy cégekre lett kidolgozva, de 6-7 éve már a kisvállalatok is egyre gyakrabban élnek a bérlet/lízing nyújtotta lehetőséggel. Akár 1-2 targoncánál is érdemes lehet belevágni, mivel az operatív lízinggel egy professzionális felhasználó már kis mennyiségben is elérheti a gazdaságos üzemeltetést. Fontos, hogy a forgalmazó segítsen az eszköz kiválasztásában, a termék üzemeltetését folyamatosan nyomon kövesse, és segítse a vevőt olyan folyamatokban, mint a hatékony szerviz vagy az alkatrészellátás.

Az általunk megkérdezett szakemberek azt is kiemelték, hogy a másodlagos piaccal is érdemes számolni: ezek a gépek néhány év aktív használat után, a futamidő végén tovább értékesíthetők, jó piaci áron. Ha pedig magas áron értékesíthető az eszköz, akkor a magas maradványérték következtében alacsony havi bérleti díjakkal lehet kalkulálni.

Egy ilyen beruházásnál elsősorban a műszaki paraméterekre érdemes figyelni, arra, hogy a céljainkhoz a legmegfelelőbb eszközt válasszuk ki – javasolja Benkovics Edit. Szempont az is, hogy a konstrukció igazodjon a vevő üzleti modelljéhez.

„Ha az igénybe vevő tudja, hogy 4-5 évre van szerződése a partnerével, vagy addig lát előre a piacon, akkor ugyanerre az időszakra kössön egy operatív lízingszerződést. Ne rövidebbre, mert akkor drágább lesz. Ne hosszabbra, mert akkor olyan kockázatokat vállal, amikre nincs felkészülve” – tette hozzá a szakember.

Pénzügyi oldalról pedig hangsúlyos szempont a cash-flow előny, tehát az, hogy a kiadási oldal megegyezik azzal az ütemezéssel, ahogy az árbevétel érkezik.

„Nem kell előre befektetni egy olyan tárgyi eszközbe, ami hosszú idő, akár csak 5-6 év alatt hozza vissza az árát. A vállalkozó így a folyó termelésére tudja fordítani a pénzét, hiszen az hozza az árbevételt. A bérlet/lízing pedig egy olyan költség, ami fix, tervezhető, egyesíti azt az előnyt, hogy a vevő az igényeire szabott egyedi terméket, mint eszközt kap, folyamatosan tudja használni, de úgy, hogy bizonyos rizikóelemek (pl. cash-flow, maradványérték, üzemeltetés) megmaradnak a bérbe/lízingbe adónál.”

Fekete Csaba hangsúlyozta, hogy azt is érdemes látni, hogy operatív lízingnél a futamidő végén a közvetlen tulajdonszerzés a lízingbe vevő számára nem lehetséges. Ezért, ha bármilyen szempontból cél a tulajdonszerzés, akkor nem a bérletet érdemes választani. Amikor viszont a gazdaságos működés a fontos, abban az esetben az operatív lízing nagyon jó megoldás, ráadásul ezek jelentős része önerő nélkül elérhető.

A CIB Lízing vezérigazgatója úgy látja, hogy a vevők sokszor inkább komplex fejlesztésekben, logisztikai rendszerekben gondolkoznak, a bankoknak pedig rugalmasnak kell lenni arra, hogy a teljes szolgáltatás finanszírozásában is részt tudjanak venni. Ahhoz, hogy egy ekkora, folyamatosan mozgó eszközállományt finanszírozás szempontjából is kezelni lehessen, professzionális banki háttér kell.

A cikk megjelenését a CIB Lízing támogatta.

Címlapkép: STILL Kft.