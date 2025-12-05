Egy felvásárlás árulkodik arról, mire készül a Meta

A Limitless vezérigazgatója, Dan Siroker pénteken egy vállalati blogbejegyzésben jelentette be az üzletet, de a pénzügyi feltételeket nem hozta nyilvánosságra.

"A Meta nemrég bejelentette új vízióját, hogy személyes szuperintelligenciát biztosítson mindenkinek, és ennek a víziónak kulcsfontosságú része a kiváló AI-képességekkel rendelkező viselhető eszközök fejlesztése" - nyilatkozta Siroker a bejegyzésben és egy kísérő videóban.

Osztozunk ebben a vízióban, és csatlakozunk a Metához, hogy segítsünk közös elképzelésünk megvalósításában.

Az AI-alapú viselhető eszközök piaca lassan növekszik idén, de még egyetlen vállalat sem tudott kiemelkedő terméket piacra dobni. A Meta Ray-Ban okosszemüvege, amely meglepetésszerű siker lett, már tartalmaz némi AI-funkciót a vállalat mesterséges intelligencia asszisztensének köszönhetően.

Vannak más eszközök is a piacon

Több, a Limitlesshez hasonló viselhető eszköz is elérhető a piacon. A Friend egy medál stílusú készüléket kínál, a Plaud kis kártya vagy kapszula formájában érkezik, amelyet csíptetővel lehet rögzíteni vagy nyakban, illetve csuklón viselni, míg a Bee csuklópánton viselhető, és júliusban az Amazon vásárolta fel.

Az Amazon az Alexa+ Echo hangszóróin keresztül is kínál AI-funkciókat, míg a Google Pixel 10 telefonjaiba a Gemini asszisztens van beépítve.

