Egy felvásárlás árulkodik arról, mire készül a Meta
A Limitless vezérigazgatója, Dan Siroker pénteken egy vállalati blogbejegyzésben jelentette be az üzletet, de a pénzügyi feltételeket nem hozta nyilvánosságra.
"A Meta nemrég bejelentette új vízióját, hogy személyes szuperintelligenciát biztosítson mindenkinek, és ennek a víziónak kulcsfontosságú része a kiváló AI-képességekkel rendelkező viselhető eszközök fejlesztése" - nyilatkozta Siroker a bejegyzésben és egy kísérő videóban.
Osztozunk ebben a vízióban, és csatlakozunk a Metához, hogy segítsünk közös elképzelésünk megvalósításában.
Az AI-alapú viselhető eszközök piaca lassan növekszik idén, de még egyetlen vállalat sem tudott kiemelkedő terméket piacra dobni. A Meta Ray-Ban okosszemüvege, amely meglepetésszerű siker lett, már tartalmaz némi AI-funkciót a vállalat mesterséges intelligencia asszisztensének köszönhetően.
Vannak más eszközök is a piacon
Több, a Limitlesshez hasonló viselhető eszköz is elérhető a piacon. A Friend egy medál stílusú készüléket kínál, a Plaud kis kártya vagy kapszula formájában érkezik, amelyet csíptetővel lehet rögzíteni vagy nyakban, illetve csuklón viselni, míg a Bee csuklópánton viselhető, és júliusban az Amazon vásárolta fel.
Az Amazon az Alexa+ Echo hangszóróin keresztül is kínál AI-funkciókat, míg a Google Pixel 10 telefonjaiba a Gemini asszisztens van beépítve.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Évszázados hagyományt törne meg Donald Trump, ezen sokan kiakadnak majd
A legfelsőbb bíróság döntésén múlik.
Trump felfegyverezné a szövetségeseit, hogy megakadályozza a fenyegető konfliktust
Kiszivárgott a terv.
Újabb részvénykibocsátásra készül Elon Musk - Tényleg az űrbe rakétázhat a SpaceX
A világ legértékesebb cége születhet meg.
Négyes baleset az M1-es autópályán - 14 ember érintett
Károlyháza térségében ütköztek.
Hatalmas felvásárlás készülődik a sport világában
A Liverpool focicsapatát is érintheti.
Rekordot döntött a Notre-Dame
Nagyon sokan voltak rá kíváncsiak.
Baráti volt a hangulat Putyin és az amerikai tárgyaló között
Készül a nagy összeborulás?
A Google és az Apple riadót fújt
Államilag támogatott hackerek miatt küldtek figyelmeztetést.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .