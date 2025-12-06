Szivárognak az információk: megsemmisült egy ritka és titokzatos orosz vadászgép, de valami nem stimmel a történettel

A közzétett felvételek alapján a megsemmisített gép egy MiG–29KR (együléses) vagy MiG–29KUBR (kétüléses, kiképző változat) lehetett. Ezek a haditengerészet számára fejlesztett, repülőgép-hordozóról is üzemeltethető változatok. Az eredeti MiG–29-hez képest teljesen új szerkezettel, korszerűbb hajtóművekkel és modernebb fegyverzettel rendelkeznek.

Oroszország 2012-ben rendelt 24 ilyen gépet, amelyek általában az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó kötelékéhez tartoznak.

A célpont valódiságát azonban többen megkérdőjelezik. Stefan Büttner, az orosz katonai infrastruktúra szakértője rámutatott, hogy a kacsai bázison korábban soha nem állomásoztak vadászgépek, csak helikopterek és hidroplánok. A műholdfelvételeken nem láthatók a vadászgép-üzemeltetéshez szükséges betonfelületek, illetve a hajtóművek működésére utaló nyomok a fűben. Tovább tetézi a kérdéseket, hogy a közeli, bizonyítottan vadászgépeket fogadó bázisok megerősített hangárokat kaptak – Kacsa viszont nem.

Büttner szerint elképzelhető, hogy a gép egy szolgálatból kivont, javíthatatlanul sérült példány volt, amelyet csaliként helyeztek el, hogy az ukrán csapásokat ide vonzzák. A drónfelvételek ugyanakkor rendkívül részletes célpontot mutatnak. Ha azt feltételezzük, hogy nem szolgálatból kivont gép, hanem műcsali volt, akkor kivételesen jó minőségűvel állunk szemben.

Büttner nézőpontjával némileg ellentmond az a tény, hogy a kérdéses MiG nem tartózkodott folyamatosan a bázison -

a műholdképek elemzése során a TWZ kimutatta, hogy a vadászbombázó többször is eltűnt, majd visszatért a bázisra.

Az is rejtély, hogy az oroszok miért nem vetették be ezeket a korszerű gépeket a háborúban, hiszen képességeik alapján értékes eszközök lennének. Tekintve, hogy az Admiral Kuznyecov, Oroszország egyetlen repülőgép-hordozója lényegében harcképtelen, és vélhetően az is marad, logikus lenne szárazföldi feladatokra átvezényelni a haditengerészeti gépeket.

Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a kacsai MiG–29-est vagy bármely hasonló gépet ténylegesen bevetették volna az ukrajnai háborúban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images