Szivárognak az információk: megsemmisült egy ritka és titokzatos orosz vadászgép, de valami nem stimmel a történettel

A közzétett felvételek alapján a megsemmisített gép egy MiG–29KR (együléses) vagy MiG–29KUBR (kétüléses, kiképző változat) lehetett. Ezek a haditengerészet számára fejlesztett, repülőgép-hordozóról is üzemeltethető változatok. Az eredeti MiG–29-hez képest teljesen új szerkezettel, korszerűbb hajtóművekkel és modernebb fegyverzettel rendelkeznek.
Oroszország 2012-ben rendelt 24 ilyen gépet, amelyek általában az Admiral Kuznyecov repülőgép-hordozó kötelékéhez tartoznak.
A célpont valódiságát azonban többen megkérdőjelezik. Stefan Büttner, az orosz katonai infrastruktúra szakértője rámutatott, hogy a kacsai bázison korábban soha nem állomásoztak vadászgépek, csak helikopterek és hidroplánok. A műholdfelvételeken nem láthatók a vadászgép-üzemeltetéshez szükséges betonfelületek, illetve a hajtóművek működésére utaló nyomok a fűben. Tovább tetézi a kérdéseket, hogy a közeli, bizonyítottan vadászgépeket fogadó bázisok megerősített hangárokat kaptak – Kacsa viszont nem.
Büttner szerint elképzelhető, hogy a gép egy szolgálatból kivont, javíthatatlanul sérült példány volt, amelyet csaliként helyeztek el, hogy az ukrán csapásokat ide vonzzák. A drónfelvételek ugyanakkor rendkívül részletes célpontot mutatnak. Ha azt feltételezzük, hogy nem szolgálatból kivont gép, hanem műcsali volt, akkor kivételesen jó minőségűvel állunk szemben.
Büttner nézőpontjával némileg ellentmond az a tény, hogy a kérdéses MiG nem tartózkodott folyamatosan a bázison -
a műholdképek elemzése során a TWZ kimutatta, hogy a vadászbombázó többször is eltűnt, majd visszatért a bázisra.
Az is rejtély, hogy az oroszok miért nem vetették be ezeket a korszerű gépeket a háborúban, hiszen képességeik alapján értékes eszközök lennének. Tekintve, hogy az Admiral Kuznyecov, Oroszország egyetlen repülőgép-hordozója lényegében harcképtelen, és vélhetően az is marad, logikus lenne szárazföldi feladatokra átvezényelni a haditengerészeti gépeket.
Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a kacsai MiG–29-est vagy bármely hasonló gépet ténylegesen bevetették volna az ukrajnai háborúban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kísérteties a hasonlóság, az Nvidia legveszélyesebb korszaka kezdődik
Éleződik a verseny.
Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról
Több bank is soha nem látott méretű hitelt nyújt.
Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott
Nem találnak megoldást a Fekete-tengeri problémákra.
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Videó: sorra veszíti el a kifutópályán a harci gépeit Oroszország, a légvédelem tehetetlen
Újabb áldozatot szedtek az ukránok.
Ez most a kérdés: hol van a tél, hol van a hóesés?
Javában az adventi időszakban vagyunk, mégis kicsi az esélye a havazásnak
Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre
Erre nem számítottak az ukrán erők.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .