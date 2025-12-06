Bejelentette Orbán Viktor: napokon belül hatalmas üzleti delegáció indul Moszkvába

A Telex beszámolója szerint a kormányfő arról beszélt, hogy a gazdasági együttműködés lesz napirenden az orosz fővárosban. Orbán Viktor azzal indokolta a moszkvai utat, hogy előre kell gondolkodni az orosz-ukrán háború és a szankciók utáni világról.
Az egyelőre nem világos, hogy kik képezik majd a delegáció részét, és miről fognak tárgyalni.
A Reuters pár napja arról értesült, hogy amerikai tisztviselőknek arról tett jelzést a Mol, hogy érdeklődik az amerikai szankciók alatt álló orosz Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása iránt.
Az amerikai hírügynökség forrásai szerint a Lukoil az ExxonMobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel tárgyal a december 13-i amerikai határidő előtt.
Értesülések szerint a Mol európai finomítókat és töltőállomásokat, továbbá kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben lévő részesedéseket vásárolna, amiről állítólag Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozóján is szó esett.
A Mol mindeközben a szintén amerikai szankciók alatt álló, orosz tulajdonú szerb finomító, a NIS megvásárlására is törekszik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Monumentális támadássorozatba fogott Oroszország – Riadót fújtak a NATO területén
Több mint 700 eszközzel támadtak.
Ez az olcsó részvény 2026 egyik legnagyobb ígérete, és most féláron megveheted!
Izgalmas lehetőséget mutatunk.
Kísérteties a hasonlóság, az Nvidia legveszélyesebb korszaka kezdődik
Éleződik a verseny.
Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról
Több bank is soha nem látott méretű hitelt nyújt.
Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott
Nem találnak megoldást a Fekete-tengeri problémákra.
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!