Bejelentette Orbán Viktor: napokon belül hatalmas üzleti delegáció indul Moszkvába

A következő napokban egy hatalmas üzleti delegáció fog Moszkvába utazni - közölte Orbán Viktor miniszterelnök Kecskeméten.

A Telex beszámolója szerint a kormányfő arról beszélt, hogy a gazdasági együttműködés lesz napirenden az orosz fővárosban. Orbán Viktor azzal indokolta a moszkvai utat, hogy előre kell gondolkodni az orosz-ukrán háború és a szankciók utáni világról.

Az egyelőre nem világos, hogy kik képezik majd a delegáció részét, és miről fognak tárgyalni.

A Reuters pár napja arról értesült, hogy amerikai tisztviselőknek arról tett jelzést a Mol, hogy érdeklődik az amerikai szankciók alatt álló orosz Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása iránt.

Az amerikai hírügynökség forrásai szerint a Lukoil az ExxonMobillal, a Chevronnal és közel-keleti befektetőkkel tárgyal a december 13-i amerikai határidő előtt.

Értesülések szerint a Mol európai finomítókat és töltőállomásokat, továbbá kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben lévő részesedéseket vásárolna, amiről állítólag Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozóján is szó esett.

A Mol mindeközben a szintén amerikai szankciók alatt álló, orosz tulajdonú szerb finomító, a NIS megvásárlására is törekszik.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos