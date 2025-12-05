  • Megjelenítés
Már csak ez hiányzik Ukrajnának: beinthetnek a hitelezők?
Portfolio
Ukrajna meghatározó hitelezői csoportja pénteken közölte, hogy több időre van szüksége annak eldöntéséhez, támogatja-e Kijev adósságátalakítási tervét, amelyben az ukrán kormány 2,6 milliárd dollárnyi, a GDP alakulásához kötött adósságát cserélné új kötvényekre és legfeljebb 180 millió dollár készpénzre.

Az ukrán kormány 2,6 milliárd dollár értékű, a GDP alakulásához kötött adósságát új kötvényekre, valamint legfeljebb 180 millió dollár készpénzre cserélné.

A kötvénytulajdonosok ad hoc csoportja közleményében jelezte, hogy

az Ukrajna által felajánlott új kötvények feltételeivel kapcsolatban még számos kulcsfontosságú kérdés tisztázásra vár.

A csoport egyben jelezte, hogy a fejleményekről a megfelelő időben részletes tájékoztatást ad.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

