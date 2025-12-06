Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról

Az 59 milliárd dolláros kölcsön felét a Wells Fargo egyedül biztosítja, ezzel új szintre emelve szerepét a vállalati hitelezésben.

A "Project Noble" kódnéven futó tranzakció jól jelzi a Wells Fargo befektetési banki ambícióinak erősödését. A finanszírozásban a BNP Paribas 20,7 milliárd, a HSBC pedig közel 9 milliárd dollárral vesz részt.

A BNP számára ez szintén rekordméretű vállalati áthidaló hitelnek számít.

Az áthidaló jelző arra utal, hogy a kölcsön rövid lejáratú: csak addig nyújt fedezetet, amíg a Netflix hosszabb távú forrásokat nem von be a kötvény- és hitelpiacokról. A tervek szerint a streamingóriás 25 milliárd dollár értékben fedezet nélküli kötvényeket ad ki, 20 milliárd dollárnyi új hitelt vesz fel, és egy 5 milliárd dolláros, folyamatosan igénybe vehető hitelkeretet is megnyit.

Spencer Neumann, a Netflix pénzügyi igazgatója a befektetőknek elismerte, hogy az ügylet növeli a vállalat eladósodottságát. Ugyanakkor azt is mondta, hogy bár a záráskor magasabb lesz az adósságszintjük a megszokottnál, két éven belül vissza akarják csökkenteni arra a szintre, amelyet a hitelminősítők biztonságosnak tartanak.

