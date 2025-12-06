Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott

Dandikin szerint az ukrán tengeri drónok által végrehajtott támadások hatására Moszkva akár teljes tengeri blokád alá vonhatja az Ukrajnából induló kereskedelmi forgalmat. A kérdés kifejezetten aktuális: nemrégiben kiderült, hogy a november végén, a török partok közelében megtámadott Kairos tartályhajó végül eljutott Bulgária partjaihoz, ahol zátonyra futott. A fedélzeten továbbra is tízfős személyzet tartózkodik, a mentési műveletek még zajlanak.
Vlagyimir Putyin határozott válaszlépéseket helyezett kilátásba az orosz tartályhajókat ért ukrán tengeri dónokkal végrehajtott támadások miatt – emlékeztetett Dandikin. A szakértő szerint ilyen lépés lehet az Ukrajnából induló áruk tengeri blokádja, amely elsősorban a gabona- és fémexportot bénítaná meg. Emellett a tengeri fegyverszállítási útvonalakat is igyekezhetnek elvágni, amelyek Ukrajnába irányulnak.
Dandikin ugyanakkor elvetette azt a korábbi javaslatot, hogy az orosz tartályhajókat a Balti-tengerre irányítsák át. Úgy véli, ott is hasonló fenyegetésekkel kellene számolni, mivel az észt fél átengedhetné a térségbe az ukrán drónegységeket, akiket egész egyszerűen kalózkodással vádol. Hangsúlyozta: a térség sebezhetőségét már korábban is megmutatták az Északi Áramlat elleni támadások.
A katonai szakértő szerint Moszkvának rendeznie kell a kijevi vezetés Fekete-tengeri kijáratának kérdését. Amíg Ukrajna hozzáfér a Fekete-tengerhez, a tartályhajók elleni támadások várhatóan folytatódnak – fogalmazott. Dandikin úgy véli,
a helyzet megoldásához összehangolt tengeri hadműveletre lenne szükség, a légierő és a rakétacsapatok bevonásával.
Fontos hangsúlyozni, hogy Oroszország a háború első éveiben megpróbálkozott a tengeri blokád felállításával, ugyanakkor az ukrán tengeri drónok komoly fenyegetést jelentettek a felszíni hadihajókra is. A növekvő veszteségek ellensúlyozására az orosz Fekete-tengeri Flotta maradéka először a Fekete-tenger keleti medencéjébe, később pedig Novorosszijszk kikötőjébe húzódott vissza. Annak eshetősége, hogy Moszkva ismét megkisérli egy hasonló, nagy veszteségekkel járó blokád felállítását, igencsak csekély.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
