Elismerte az EU-s nagyágyú: bármennyire is függetlenedne Európa, a legfőbb szövetségese nem változik

Mi vagyunk a legnagyobb szövetségesek, össze kell tartanunk
- fogalmazott Kallas a katari fővárosban rendezett fórumon, Donald Trump amerikai elnök kormányzatának nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájáról beszélve. Hozzátette: bár vannak olyan ügyek, amelyekben nem értenek egyet, "az alapelvek még mindig megvannak".
Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám,
a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése.
Kallas most azt mondta, a bírálatok közül többen van igazság.
Ha például Európára tekintünk, azt látjuk, hogy alábecsüli az erejét Oroszországgal szemben. (...) Magabiztosabbnak kell lennünk
- jelentette ki.
Az ukrajnai háborúról szólva az uniós főképviselő intett attól, hogy a tárgyalások során Ukrajnát kényszerhelyzetbe hozzák.
Ha az agressziót megjutalmazzák, megismétlődik (...) mindenhol a világban
- vélekedett.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
