Elismerte az EU-s nagyágyú: bármennyire is függetlenedne Európa, a legfőbb szövetségese nem változik

Továbbra is az Egyesült Államok az Európai Unió legfőbb szövetségese - szögezte le Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szombaton Dohában, ugyanakkor úgy vélte, Európának magabiztosabbnak kellene lennie.

Mi vagyunk a legnagyobb szövetségesek, össze kell tartanunk

- fogalmazott Kallas a katari fővárosban rendezett fórumon, Donald Trump amerikai elnök kormányzatának nemrég közzétett, új nemzetbiztonsági stratégiájáról beszélve. Hozzátette: bár vannak olyan ügyek, amelyekben nem értenek egyet, "az alapelvek még mindig megvannak".

Az amerikai nemzetbiztonsági stratégia szerint Európát gyengíti a bevándorlási politikája, a csökkenő születésszám,

a szólásszabadság cenzúrája, a politikai ellenvélemények elnyomása és a nemzeti identitások, illetve az önbizalom elvesztése.

Kallas most azt mondta, a bírálatok közül többen van igazság.

Ha például Európára tekintünk, azt látjuk, hogy alábecsüli az erejét Oroszországgal szemben. (...) Magabiztosabbnak kell lennünk

- jelentette ki.

Az ukrajnai háborúról szólva az uniós főképviselő intett attól, hogy a tárgyalások során Ukrajnát kényszerhelyzetbe hozzák.

Ha az agressziót megjutalmazzák, megismétlődik (...) mindenhol a világban

- vélekedett.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys