Mindenki a német autóipar válságáról beszél, de van egy másik szektor, ami legalább akkora bajban van

70 százalékon pörög a német vegyipar
Van egy szám, ami most elég pontosan megmutatja, hol tart a német vegyipar.
A kapacitáskihasználtság nagyjából 70 százalék körül van.
Ez önmagában még nem hangzik drámainak, de a szektor inkább 80 százalék közelében tud nyereségesen működni. Vagyis az iparág tartósan a megtérülési szint alatt termel.
Az igazi probléma nem is ez, hanem az, hogy mindez nem egy válság mélypontján történik. Nem omlott össze a világgazdaság, nincs sokkszerű keresletkiesés, mégis olyan szinteken jár a termelés, mint a 2008–2009-es pénzügyi válság idején.
Nem jön a fordulat
A friss felmérések és a vállalati visszajelzések alapján nem látszik az a pont, ahol hirtelen beindulna a javulás. Az iparági hangulatindexek néha javulnak egy kicsit, de közben a cégek továbbra is gyenge jelenlegi helyzetről beszélnek.
A tervek is ezt erősítik meg. Termeléscsökkentés, visszafogott beruházások, leépítések. Ez nem az a minta, ami egy fellendülés elején szokott kirajzolódni, inkább az, amikor egy iparág alkalmazkodik egy tartósan kedvezőtlen környezethez.
Közben európai szinten is hasonló a kép. A vegyipari kibocsátás visszaesik, miközben más szektorok, például a védelmi ipar, kifejezetten erősödnek. Az ipar gyakorlatilag kettészakadt, és a vegyipar most a gyengébb oldalon van.
Több irányból jön a nyomás
A helyzetet az teszi igazán nehézzé, hogy nem egyetlen probléma húzza le a szektort.
- Az energia továbbra is drága. Hiába estek vissza a gázárak a csúcsról, Európa költségszintje még mindig magasabb, mint az Egyesült Államokban vagy a Közel-Keleten. A vegyipar különösen érzékeny erre, mert a földgáz nemcsak energiaforrás, hanem alapanyag is. Ráadásul az iráni háború drámaian rontja a költségszinteket.
- Erre jön rá a szabályozási teher. A karbonköltségek és az emissziós rendszer egyre komolyabb terhet jelentenek, és a vállalatok egyre nyíltabban mondják ki, hogy ez versenyhátrányt okoz.
- De a keresleti oldal sem segít. Az autóipar gyenge, az építőipar megtört, a kínai kereslet pedig már nem húz úgy, mint korábban. Ez egyszerre több fronton vágja vissza a volumeket.
- Közben megjelent egy másik probléma is. A kínai kapacitásbővítések miatt globálisan nőtt a kínálat, ami árnyomást hozott, különösen az alapvegyszereknél.
A cégek már reagálnak
A legbeszédesebb az, ami az elmúlt hónapokban a nagy cégeknél történt.
- A BASF további költségcsökkentést jelentett be, és azt jelezte, hogy az idei profit akár csökkenhet is. Emellett árat emel és portfóliót tisztít, vagyis több fronton próbál alkalmazkodni.
- A Covestro nem számít érdemi fellendülésre idén. Ez különösen fontos jelzés egy olyan cégtől, amely erősen kitett a ciklikus ipari keresletnek.
- A Lanxessnél két számjegyű árbevétel-esés volt, újabb leépítések, és a javulást is csak későbbre várják.
- A Wacker Chemie esetében még erősebb a kép. Az eredmény több mint 40 százalékkal esett vissza, és a dolgozók közel tizedét elküldik.
- Az Evonik stabilabbnak tűnik, de még itt is látszik az óvatosság. Alacsonyabb osztalék, visszafogottabb cash-kezelés.
A közös pont ezekben az, hogy egyik cég sem beszél gyors fordulatról. Inkább alkalmazkodásról, költségcsökkentésről és kivárásról van szó.
Ez már strukturális probléma
Ha ezeket egymás mellé tesszük, akkor egyre kevésbé tűnik úgy, hogy egy sima iparági hullámvölgyet látunk.
A vegyipar globális súlypontja lassan eltolódik. Ázsia erősödik, Európa részesedése csökken, és a beruházások egyre nagyobb része megy a kontinensen kívülre. A nagyvállalatok is egyre nyíltabban helyezik át a növekedési fókuszt.
Ez Németország számára különösen érzékeny, mert a vegyipar nem egy elszigetelt szektor. Ez az egész ipar egyik alapja. Ha itt tartósan csökken a kapacitás és a beruházás, az idővel más ágazatokban is megjelenik.
A lejtmenetet a tőzsde is árazza
A német vegyipari cégek árfolyamgrafikonjai árulkodók, jól mutatják, mi történik a szektorban.
A Bayer árfolyama a csúcsról már több mint 70 százalékot esett,
a Lanxess elveszítette az értékének közel 85 százalékát,
a Wacker Chemie több mint 60 százalékot esett.
Címlapkép forrása: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Egy láthatatlan hiba, és megállhat a cég: brutális ára lehet egy IT-támadásnak
Ezt a kockázatot még mindig alábecsülik a cégek.
Vészhelyzetre hivatkozva lépett az Egyesült Államok: gigantikus fegyverüzletet hagytak jóvá a kongresszus megkerülésével
Túl gyorsan használják el a szövetségesek a rakétákat.
Az olajárrobbanás miatt több home office-t sürget a Nemzetközi Energiaügynökség
A légi közlekedés elkerülését is javasolják.
Fájdalmas döntést hozott az IKEA-áruházakat működtető cég
Leépítések jönnek.
Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár
Kis fellélegzés.
Kinevezték a rezsim pitbullját: lefejezte a katonai vezetést az elrabolt elnök utódja
De az elnyomás jottányit sem enyhülhet.
A globális feszültségek átírhatják a szezont Horvátországban – Sokan kivárnak a nyárra
Az előfoglalások erősek.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?