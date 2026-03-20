Mindenki a német autóipar válságáról beszél, de van egy másik szektor, ami legalább akkora bajban van

Miközben a német gazdaság nehézségei kapcsán legtöbbször a német autóipar kihívásairól szólnak a beszámolók, de van egy másik szektor, ami szintén durva lejtmenetben van, ez pedig a vegyipar. A német vegyipar ma már nem egyszerűen gyengélkedik, hanem egyre inkább egy új valósághoz, tartós válsághoz próbál alkalmazkodni. A kapacitások alig 70 százalékon futnak, ilyen legutóbb a 2008-as válság után volt. A cégek költséget vágnak és kivárnak, miközben a kereslet sem akar visszatérni, egyre több jel utal arra, hogy nem egy átmeneti visszaesést látunk, hanem egy mélyebb átrendeződést.

70 százalékon pörög a német vegyipar

Van egy szám, ami most elég pontosan megmutatja, hol tart a német vegyipar.

A kapacitáskihasználtság nagyjából 70 százalék körül van.

Ez önmagában még nem hangzik drámainak, de a szektor inkább 80 százalék közelében tud nyereségesen működni. Vagyis az iparág tartósan a megtérülési szint alatt termel.

Az igazi probléma nem is ez, hanem az, hogy mindez nem egy válság mélypontján történik. Nem omlott össze a világgazdaság, nincs sokkszerű keresletkiesés, mégis olyan szinteken jár a termelés, mint a 2008–2009-es pénzügyi válság idején.

Nem jön a fordulat

A friss felmérések és a vállalati visszajelzések alapján nem látszik az a pont, ahol hirtelen beindulna a javulás. Az iparági hangulatindexek néha javulnak egy kicsit, de közben a cégek továbbra is gyenge jelenlegi helyzetről beszélnek.

A tervek is ezt erősítik meg. Termeléscsökkentés, visszafogott beruházások, leépítések. Ez nem az a minta, ami egy fellendülés elején szokott kirajzolódni, inkább az, amikor egy iparág alkalmazkodik egy tartósan kedvezőtlen környezethez.

Közben európai szinten is hasonló a kép. A vegyipari kibocsátás visszaesik, miközben más szektorok, például a védelmi ipar, kifejezetten erősödnek. Az ipar gyakorlatilag kettészakadt, és a vegyipar most a gyengébb oldalon van.

Több irányból jön a nyomás

A helyzetet az teszi igazán nehézzé, hogy nem egyetlen probléma húzza le a szektort.

Az energia továbbra is drága. Hiába estek vissza a gázárak a csúcsról, Európa költségszintje még mindig magasabb, mint az Egyesült Államokban vagy a Közel-Keleten. A vegyipar különösen érzékeny erre, mert a földgáz nemcsak energiaforrás, hanem alapanyag is. Ráadásul az iráni háború drámaian rontja a költségszinteket.

Erre jön rá a szabályozási teher. A karbonköltségek és az emissziós rendszer egyre komolyabb terhet jelentenek, és a vállalatok egyre nyíltabban mondják ki, hogy ez versenyhátrányt okoz.

De a keresleti oldal sem segít. Az autóipar gyenge, az építőipar megtört, a kínai kereslet pedig már nem húz úgy, mint korábban. Ez egyszerre több fronton vágja vissza a volumeket.

Közben megjelent egy másik probléma is. A kínai kapacitásbővítések miatt globálisan nőtt a kínálat, ami árnyomást hozott, különösen az alapvegyszereknél.

A cégek már reagálnak

A legbeszédesebb az, ami az elmúlt hónapokban a nagy cégeknél történt.

A BASF további költségcsökkentést jelentett be, és azt jelezte, hogy az idei profit akár csökkenhet is. Emellett árat emel és portfóliót tisztít, vagyis több fronton próbál alkalmazkodni.

A Covestro nem számít érdemi fellendülésre idén. Ez különösen fontos jelzés egy olyan cégtől, amely erősen kitett a ciklikus ipari keresletnek.

A Lanxessnél két számjegyű árbevétel-esés volt, újabb leépítések, és a javulást is csak későbbre várják.

A Wacker Chemie esetében még erősebb a kép. Az eredmény több mint 40 százalékkal esett vissza, és a dolgozók közel tizedét elküldik.

Az Evonik stabilabbnak tűnik, de még itt is látszik az óvatosság. Alacsonyabb osztalék, visszafogottabb cash-kezelés.

A közös pont ezekben az, hogy egyik cég sem beszél gyors fordulatról. Inkább alkalmazkodásról, költségcsökkentésről és kivárásról van szó.

Ez már strukturális probléma

Ha ezeket egymás mellé tesszük, akkor egyre kevésbé tűnik úgy, hogy egy sima iparági hullámvölgyet látunk.

A vegyipar globális súlypontja lassan eltolódik. Ázsia erősödik, Európa részesedése csökken, és a beruházások egyre nagyobb része megy a kontinensen kívülre. A nagyvállalatok is egyre nyíltabban helyezik át a növekedési fókuszt.

Ez Németország számára különösen érzékeny, mert a vegyipar nem egy elszigetelt szektor. Ez az egész ipar egyik alapja. Ha itt tartósan csökken a kapacitás és a beruházás, az idővel más ágazatokban is megjelenik.

A lejtmenetet a tőzsde is árazza

A német vegyipari cégek árfolyamgrafikonjai árulkodók, jól mutatják, mi történik a szektorban.

A Bayer árfolyama a csúcsról már több mint 70 százalékot esett,

a Lanxess elveszítette az értékének közel 85 százalékát,

a Wacker Chemie több mint 60 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Oliver Berg/picture alliance via Getty Images

