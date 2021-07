Új szolgáltatás a Telenortól: a céges Apple-készülékeket érinti

Lényegesen leegyszerűsíti a céges Apple-eszközök tömeges beállítását és konfigurálását az az új szolgáltatás, amelyet a Telenor most egy ingyenes regisztrációt követően tesz elérhetővé a vállalati ügyfelei számára. Az Apple Business Manager segítségével az eszközöket csoportosan, akár előre, vagy a hétköznapokban folyamatosan lehet a vállalati előírásoknak megfelelően, egységesen beállítani. Ezzel a céges partnerek rengeteg informatikus-munkaórát takaríthatnak meg.

A céges mobileszközök egységes, megbízható kezelését, eszközmenedzsmentjét támogató Apple Business Manager szolgáltatás segítségével központilag beállíthatóak az eszközszabályozások, házirendek, és elérhetővé válnak különböző alkalmazáscsomagok. A díjmentes szolgáltatás segítségével a cégek új, és már használatban lévő Apple készülékei is vezérelhetők, ami jelentősen egyszerűsíti az egységes és biztonságos vállalati eszközhasználatot.

Csoportos beállítás egységesen

A megoldás több feladatot illetően is könnyebbséget jelent. Mint azt a Telenor a Portfolio-val közölte: "az első és az egyik legfontosabb, hogy ezzel a megoldással az Apple eszközöket, azok kibontása, érintése nélkül előre lehet konfigurálni, így azok úgy kerülhetnek a felhasználók kezébe, hogy már az első bekapcsolást követően, az általunk meghatározott lépések után azonnal használhatóak céges eszközként. Automatikusan feltelepülnek a vállalati ügyfél által meghatározott alkalmazások, letilthatók a nem engedélyezett funkciók és tartalomelérések. A szolgáltatás nagyban javít az eszközök biztonságán is, hiszen az elvesztett vagy ellopott eszközök allokálhatók, távolról törölhetők és semmilyen módszerrel nem vehetők használatba a céges konfigurált profil nélkül." Nagy könnyebbség az is, hogy a szolgáltatás használatával nincs szükség felhasználóként Apple ID fiók létrehozására, a beállított applikációk e nélkül is települnek.

"Egy távoli mobileszköz-elérést biztosító (MDM) megoldással egybekötve gyakorlatilag az internet eléréssel rendelkező eszköz szinte minden fontos beállítása menedzselhető, változtatható, bárhol is legyen az, ezen felül hatalmas előnyt jelent az is, hogy a felhasználók minimális eszközismeret mellett is percek alatt használatba vehetik az új eszközeiket és ehhez nincsen szükség szinte semmilyen távoli segítségnyújtásra" - tudtuk meg a Telenortól.

A szolgáltatás minden Apple termék esetében alkalmazható, amely legalább iOS 7, MacOS X 10.9 (Mavericks) vagy tvOS 10.2 operaciós rendszert futtat és 2011 márciusa után értékesítettek. A rendszer nem köti meg az eszközök számát, korlátlan számú telefon és táblagép kezelhető a módszerrel.

Biztonságos beavatkozás távolról

Az évek óta mindennaposnak számít, hogy a szervezetek okostelefont biztosítanak a munkatársaiknak, amin céges ügyeket intézhetnek, a telefonáláson túl az e-mailezés és az adott cég akár teljesen egyedi online rendszereinek elérése is megoldottá válik az okoseszközökről. A vállalatok számára hatékonysági és biztonsági szempontból is fontos, hogy a munkatársaknál lévő készülékek a megfelelő szoftveres és biztonsági funkciókkal legyenek ellátva. Ezt a folyamatot egyszerűsíti az Apple Business Manager szolgáltatás, amely segítségével a mobiltársaság vállalati ügyfelei a hozzárendelt – Telenornál vásárolt – Apple eszközöket egy központi felületről, egyszerűen és egységesen kezelhetik.

A szolgáltatás elsősorban a nagyobb vállalatok számára hasznos, ahol tömegesen használnak Apple termékeket és globális konfigurálást akarnak alkalmazni rajtuk, nem pedig egyedi beállításokat.

A megoldás minden olyan területen segítséget jelent, ahol nagy számú eszközt kell kezelni, nyilvántartani, és konfigurálni.

Több száz informatikus-munkaórát takarított meg a kiskereskedelmi lánc

Az új szolgáltatást a szolgáltató egyik nagyvállalati ügyfele, a SPAR Magyarország már sikeresen alkalmazza: a cég országszerte nagyságrendileg 800 iPad készüléket biztosít üzleti célból munkatársainak. Az eszközök egyenként történő beállításával járó aprólékos IT feladatot az eszközmenedzsment rendszer teljes mértékben kiváltotta, a cég informatikus szakemberei egy központi felületről minden készüléken egységes profilt állítottak be, kiváltva az amúgy 400 munkaórásra becsült folyamatot. Az eszközökön a megfelelő biztonsági és funkcionális beállítások után a munkatársak első körben a cég e-learning anyagait érhetik el, később további funkciókkal bővül az eszközök használhatósága.

A Telenortól megtudtuk, Android készülékek esetében is van hasonló megoldás, de nem ennyire automatizált az a szolgáltatás. Az Apple szolgáltatása esetén a Telenor biztosítja az eszközök azonosítóinak információját az Apple Business Managernek, ezáltal az ügyfélnek nincs más dolga, csak a kívánt konfiguráció beállítása könnyen és egyszerűen az Apple Business Manager felületén.

A cikk megjelenését a Telenor támogatta.

Címlapkép: Getty Images