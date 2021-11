Új fejlesztés vetne véget a kkv-szektor pénzügyi vakrepülésének

Elsősorban a kis- és középvállalkozások pénzügyi tudatosságának növelése, a számlamozgások, kiadások és bevételek áttekinthetővé tétele a célja annak az új terméknek, amely a fejlesztők ígérete szerint véget vethet a kkv-szektorra még mindig jellemző „pénzügyi vakrepülés” korszakának.

Áttekinthetővé, folyamatosan megfigyelhetővé és informatívvá tenné a kis- és középvállalkozások pénzügyeit a Quick nevű pénzügyi alkalmazás, amelyet egy friss fejlesztésnek köszönhetően a Számlázz.hu-ból közvetlenül, önálló felületként érhetnek el azok, akik a cég valamely szolgáltatáscsomagját használják. „A Számlázz.hu 16 éve indult számlázószoftver, de ma már sokkal inkább egy olyan digitális eszköz, amivel egyebek mellett számlát is lehet kibocsátani. Ezen kívül még számtalan funkciója van. A számlázási fiókot például a vállalkozó össze tudja kötni a folyószámlájával- jelenleg hat hazai bank ügyfeleként van lehetőség erre.

Ebben az esetben a vállalkozó banki folyószámlájának minden egyes tranzakcióadata megérkezik a számlázási fiókba.

Ez pedig egy nagyon fontos információ lehet, hiszen a programban látszik, melyek a kifizetett és kifizetetlen számlák, milyen kintlévőségei és tartozásai, befolyó összegei vannak a vállalkozásnak – mondta el a Portfolio-nak Stygár László, a Számlázz.hu szolgáltatásfejlesztési vezetője.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 09. 02. Rengeteg adminisztrációtól szabadítja meg a cégeket ez a szolgáltatás

Van még hova fejlődni

Mindez azért is fontos, mert a pénzügyi tudatosság Magyarországon nem csupán a magánszemélyek, hanem számos vállalkozás esetében is meglehetősen alacsony fokon áll. „Miután a Számlázz.hu-ban jelenleg 520 ezer vállalkozás számláz, és ez a szám folyamatosan nő, havonta nagyjából 10 ezerrel, mindez nagyban tud segíteni a teljes magyar kkv szektornak abban, hogy a pénzügyi kultúra javuljon.

Ez pedig a cégek működésének a hatékonyságát és a versenyképességét is növeli

– tette hozzá.

Az azonnal hozzáférhető adatokkal segíti értelmezni a vállalkozás pénzügyeit a Számlázz.hu programmal szoros integrációban működő Quick. A kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók igényeire szabott pénzügyi rendszer segítségével nem csupán minden számla és pénzügyi információ látható egy helyen, hanem automatikusan csoportosíthatók a költségek és bevételek, valamint az adók, járulékok és bérköltségek, sőt azonnali áfapozíció-becslésre és automatikus likviditástervezésre is van lehetőség. A munkatársakkal és a könyvelővel közösen, böngészőből is bárhonnan használható a rendszer, így lényegesen nagyobb pénzügyi rálátást és tudatosságot biztosít a vállalkozóknak, akik még ma is sok esetben „vakrepüléssel” irányítják a cégüket.

Főleg a kicsiknek szól

Stygár László szerint bár közepes, évi 100 millió feletti árbevételű vállalkozások is használják az alkalmazást, ezek esetében már van pénzügyes kolléga, van pénzügyi kultúra, és van eszköz is arra, hogy ezt professzionálisan műveljék. „A fejlesztés küldetése elsősorban az, hogy a mikro- és kisvállalkozások számára nyújtson egy nagyon könnyen elérhető, és megfizethető eszközt arra, hogy foglalkozzanak a számláikkal, a pénzügyeikkel, és lássák, hogy mi történik és fog történni a saját cégükben” – tette hozzá.

Realtime áttekintés

A már meglévő fiókból elkezdenek bejönni a számlák – a NAV adatszolgáltatásnak köszönhetően akár az összes belföldi számlaadat – az alkalmazásban pedig automatikusan kategorizálódnak is. Mindez rengeteg adatrögzítési feladatot és pénzügyi adminisztrációt levesz a vállalkozások válláról, amit eddig külön folyamatokban, vagy több rétegben kellett elvégezniük, és jellemzően Excel-táblázatokat használtak erre” – mondta el a Portfolio-nak Kristó Zoltán, az alkalmazást fejlesztő Riport Applications ügyvezetője. Hozzátette:

fontos, hogy a vállalkozó nem havi rendszerességgel, vagy a könyvelői munka végeztével látja a pénzügyi viszonyait, hanem folyamatosan, élő és folyó adatok mentén, gyakorlatilag azonnal.

A program egyik nagy előnye Kristó Zoltán szerint az, hogy a bejövő és kimenő számlákat automatikusan kategorizálja a rendszer – hasonlóan más felhőalapú fintech alkalmazásokhoz. A csoportosított tételek segítségével könnyedén átláthatóvá válik, hogy például a vállalkozás mennyit költött üzemanyagra, marketingre vagy informatikára.

Az így nyert adatokat pedig a döntéshozatalban, stratégiai tervezésben is fel lehet használni.

„Az elv ugyanaz, mint a nagy pénzügyi csapatoknál: az emberek számlákat és adatokat néznek, és ezeket valamilyen szinten csoportosítják. Ami itt többlet, hogy az alkalmazásban mindez nagyfokú automatizáltság mellett működik."

A cikk megjelenését a Számlázz.hu támogatta.

Fotó: Getty Images