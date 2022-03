Multinacionális szereplővé vált a kilencvenes években indult magyar szállítmányozó

Portfolio 2022. március 14. 15:00

A logisztikai, szállítmányozási és raktározási üzletágban a multinacionális cégekkel is felveszi a versenyt az idén 25 éves Ghibli Kft. A cég nem csak a teljes körű, de magas minőségű szolgáltatást is nyújt ügyfeleinek úgy, hogy a vállalat vezetői folyamatosan keresik az új utakat és kihívásokat is, valamint elkötelezettek a legújabb innovációk iránt.