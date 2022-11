Duna House: egyértelműen fordulat történt az ingatlanpiacon

Portfolio 2022. november 22. 07:00

Csökken a tranzakciószám a hazai lakáspiacon, és bár az árak tartják magukat, hónapokon belül akár ebből is engedniük kell az eladóknak – vélik a Duna House vezetői, akik szerint összeomlás nem várható, inkább csak lassulást hoz a gazdasági válság. Mindez átalakítja az ingatlan-közvetítés piacát is, a jó időkben sok kisebb irodát eltartó szektor most koncentrálódhat, amelynek során a kevésbé tőkeerős szereplők közül sokan csatlakozhatnak egy nagyobb hálózathoz. A lakáspiaci tranzakciószám mérséklődése ugyanakkor nem jelent beszakadást, ráadásul a kkv-szektor üzleti ingatlanjainak értékesítése dinamikus felfutást élhet meg a közeljövőben.