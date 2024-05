Élesedhet a verseny a távközlési piacon, de nem mindig a multiknak áll a zászló

Az internetszolgáltatás minőségének fókuszában jellemzően mindig a sávszélesség és a lefedettség állt, azonban Bálint Zoltán, a Giganet Internet Szolgáltató Kft. ügyvezetője szerint ebben ma már nincsenek jelentősebb különbségek az elérhető szolgáltatások között, a vállalkozások számára inkább a személyre szabottság, a rugalmas ügyfélkezelés lehet a vízválasztó, és pont ez az, amiben a kisebb internetszolgáltatók többet tudnak nyújtani a „dobozos termékekkel” operáló nagy cégekkel szemben. Bár a piacot felforgatni készülő 5G technológia egyelőre a nagyok malmára hajtja a vizet, a nyíregyházi központú szolgáltatónak is meg van a stratégiája, amivel tovább növelheti ügyfelei számát az egyre szűkülő piacon.

Az internetszolgáltatók piacán a három legnagyobb szereplő ajánlataival, reklámjaival nap mint nap találkozni lehet a különböző platformokon, de a piacnak van egy kevésbé közismert, 10-12 százalékos szegmense, amit magyar tulajdonú kisvállalkozások látnak el. Ez a 15-20, méretében jelentősebb szolgáltató jellemzően lokális piacokon, adott régiókban, városokban, kistelepüléseken működik.

„Akkor tud egy üzleti modell igazán jól működni, ha a tejes infrastruktúra saját kézben van, így tudjuk maximális mértékben uralni a pozíciónkat, felelősséget vállalni a szolgáltatás megfelelő minőségért. Vannak persze bérleményeink is, de az egész, 500 km hosszú optikai hálózatunkat saját magunk építettük ki, ami a gerince a szolgáltatásunknak, illetve 40 bázisállomáson mikrohullámú elosztást végzünk, 1200 berendezéssel” – mondta a Portfolio-nak Bálint Zoltán, a Giganet Internet Szolgáltató Kft. ügyvezetője, amely egy járási szintű, 15 településen elérhető, nyíregyházi központú vállalkozás.

Bálint Zoltán, a Giganet Internet Szolgáltató Kft. ügyvezetője fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Ma már jellemzően a legtöbb szolgáltató saját tulajdonú infrastruktúrával dolgozik, tehát ha egy utcában 5 cég szolgáltatása elérhető, akkor az ahhoz tartozó különböző 5 optikai kábel mind be van húzva a területre vagy más komplementer technológiával van biztosítva.

A Giganet hálózatának 80 százaléka optikai kábeleken fut, amelyet egy összefüggő, kompakt területen üzemeltetnek. Önmagában hatékonysági előny, hogy 30-40 km-es távolságon belül található az összes ügyfelük, ami a rendszerkarbantartás és fenntartás során nyilvánvaló előny, hiszen a helyszínre való kiszállás gyorsabb, a problémamegoldás hatékonyabb, mint egy egész országban szolgáltató multinál. Ez ügyfélélményben is érzékelhető különbséget eredményez, ráadásul így jut figyelem olyan, ma már a cégarculatban is érdemi előnyt jelentő körülményekre, hogy a szervízautóik mindegyike is elektromos, azaz a környzetettudatosság is része az ügyfelek felé megjelenő szolgáltatásoknak.

Fontos eleme a cég szolgáltatásainak a mikrohullámú hálózat is, amivel napok alatt internetet tudnak olyan helyszíneken is biztosítani, ahol nem áll rendelkezésre még hálózat, például egy új ipari parkban. De kézenfekvő lehet ez a megoldás olyan belvárosi területeken is, ahol olyan magas a beépítettség, hogy az optikai kábel elhelyezése jogilag vagy műszakilag nem kivitelezhető.

Ezek a területi sajátosságokból fakadó helyzeti előnyök persze a földrajzi terjeszkedés lehetőségeit is szűkítik, de Bálint lát még további növekedési potenciált a szolgáltatási területen belül, ahol így alacsonyan tudják tartani a bekerülési költséget, illetve a vállalati ügyfelek felé egy magasabb szintű szolgáltatást tudnak nyújtani:

Sokszor mi hamarabb észleljük, ha hiba van, mint az ügyfél maga és proaktívan el tudunk járni, amit más szolgáltatónál nem kapnak meg

– tette hozzá az ügyvezető.

Nem égetnek milliókat reklámra, a lokálpatriotizmusra alapoznak

A földrajzi előnyök mellett fontosnak tartják a személyes ügyfélszolgálatot, ami előnynek számít az egyre inkább robotizált ügyfélkezeléssel szemben. Az ügyfélszolgálat automatizálása a szolgáltató szempontból jelenthet költségmegtakarítást, az ügyfelek szempontjából ebből egyelőre inkább a személytelenség, a kényelmetlenség és a problémák lassabb és nehézkesebb megoldása érzékelhető.

„Vannak ügyfeleink, akik kifejezetten ragaszkodnak a személyes ügymenethez” – mondta Bálint, aki szerint egy nagyvállalatnál dobozos szolgáltatásokat kínálnak, vagyis előre kialakított csomagajánlatból lehet választani, amíg egy kisebb, lokálisan jobban beágyazott kkv ügyfelenként meg tudja vizsgálni az igényeket, jobban tud alkalmazkodni azokhoz, akik így gyakran előnyben is részesítik a testreszabott szolgáltatást nyújtani képes lokális szolgáltatókat.

Ragaszkodnak az ügyfelek a személyes ügymenethez.

„A vállalkozásoknak egyszerre több problémáját is meg tudom oldani, azon kívül, hogy odaviszem az internetet, telefont, el tudom intézni a domain nevét, a tárhelyét, a vállalati e-mailezését, és más egyéb IT- szolgáltatásokat” – mondta az ügyvezető, aki szerint technológia oldalról ma már nincs nagy különbség a szolgáltatók között, mindenkinek hoznia kell a színvonalat a multitól a kkv-ig, az ügyfelekért folyó harc már az olyan részleteken dől el, mint az említett ügyfélkezelés vagy éppen a reklámbüdzsé. Miután ebben viszont nem tudnak versenyre kelni a tőkeerős multicégekkel, ezért fel sem vették a kesztyűt: „nem égettünk milliókat reklámra, organikusan növekszünk, a jó hírünk hozza az új ügyfeleket.” A nyíregyházi távközlési vállalatnál ugyanakkor érzik, hogy az egyre erősebbé váló versenyben a teljes némaságot már nem engedhetik meg maguknak, az idei év egyik fő célkitűzése az értékesítési terület fejlesztése lesz.

Eddig nőtt a torta, most indul igazán a harc az ügyfelekért

Az iparág Bálint szerint a közeljövőben éri el azt a penetrációs maximumot, ahonnan már nehéz lesz új ügyfeleket behozni a piacra, a fogyasztókat egymástól kell majd átcsábítani.

Eddig ahogy nőtt a felhasználók száma, úgy tudtak szépen növekedni az internetes szolgáltatók is. Aki jól gazdálkodott, az együtt tudott nőni a magyar internettel. Mára azonban elfogytak a fehér foltok, mindenhol elérhető a szolgáltatás, az ügyfelekért folyó küzdelem most fog igazán kiélesedni.

A tavaly 700 millió forintot meghaladó bevételű társaság legnagyobb költsége az oszlopbérleti díj, amit az Opus Titász Áramhálózati Zrt.-nek kell fizetnie. Ugyanis hiába fut a hálózat 80 százaléka a legkorszerűbb optikai kábeleken – amely az energiaköltséget is viszonylag alacsonyan tartotta, mert a legkisebb energiaigényű adatátviteli eszköz – ezek többségét a villanyoszlopokon tudják elhelyezni, amelyek az energiaszolgáltató tulajdonában van. Az oszlopbérleti díjak ráadásul január elsejével emelkedtek, amely előbb utóbb a felhasználói oldalon is éreztetni fogja a hatását.

Ugyanakkor a szektoron végig söprő áremeléseket a Giganetnek eddig sikerült elkerülni, ami a testre szabott szolgáltatások mellett szintén nagyon fontos megkülönböztető jegy lehet a 15% körüli, visszamenőleges infláció mértékével árat növelő nagyobb cégekhez képest. Az évek alatt felgyülemlett többletköltségeket pedig valószínűleg csak az üzleti szegmensben fogják megérezni, a felhasználók felét kitevő lakossági szegmensben nem terveznek emelést, ennél hatásosabb marketing üzenetet pedig valószínűleg keresve sem lehetne jelenleg találni ebben a szektorban.

IT céggé válnak a netszolgáltatók

Az ügyfélbarát szolgáltatás következő lépcsője az olyan informatikai szolgáltatások elvégzése is, mint a szerver bérlet és egyéb IT-szolgáltatások, amelyek a cégeknél egyre szélesebb körben jelentkeznek, de a szakemberhiány miatt egyre nagyobb gondot és költséget is okoznak nekik.

Ezért tavaly a Giganet egy adatközpontot is létrehozott Nyíregyházán, amely az említett szolgáltatásokat nyújtja kkv-k részére, a Giganet pedig internetszolgáltató cégből egyre inkább IT céggé válik. „Régóta téma, hogy a rendszergazdai kapacitás kicsi, az informatikus-hiány miatt ez egy állandó probléma a kkv-k üzletmenetében, ezzel a szolgáltatással pedig lehetőség nyílik rá, hogy ezt a problémakört kiszervezzék a mindennapi működésükből” – tett hozzá Bálint.

Hasonló szolgáltatási csomagok az utóbbi években megjelentek a nagy szolgáltatóknál is, de ezek az ügyvezető szerint mind Budapest központúak, a helyi vállalkozások pedig ezen a területen is igényelni fogják azt a fajta rugalmasságot, elérhetőséget, amit a lokális szolgáltató nyújtani tud, az ügyfélszolgálattól kezdve a személyre szabott megoldásokig. Ez pedig nemcsak a Giganet esetében igaz, az ügyvezető szerint

érdemes a kkv-knak felkeresni a lokális szolgáltatókat, amelyek jó esetben hasonló árképzés és minőség mellett, egy sokkal felhasználóbarátabb szolgáltatást tudnak nyújtani, mint az országos fókuszú versenytársaik.

Bálint szerint ez az üzletpolitika még az olyan technológia vívmányokkal szemben is versenyképes, mint az 5G, amely „egy nagyon jó alternatíva lesz távközlésben és nagyon sok problémát meg fog oldani, de meglátásom szerint ez körülbelül maximum a vezetékes szolgáltatások piacának 10 százalékát fogja tudni megérinteni”. Ezzel a technológiával jelenleg Magyarországon csak a nagy távközlési szolgáltatók rendelkeznek és egyelőre meg is tartják maguknak ezt a kiváltságot, azonban a piac meghatározó hányadában ettől még továbbra is versenyre fognak kényszerülni a kisebb, saját területükön hatékonyabb lokális szolgáltatókkal. Márpedig a hazai kkv szektor elemi érdeke, hogy az iparágban ez a verseny tartósan fenn is maradjon.

A cikk megjelenését az OXO Technologies Holding támogatta.

Címlapkép forrása: Getty Images