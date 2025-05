Kibukott, tovább szenvedhet Európa két legnagyobb gazdasága

Németországban és Franciaországban egyaránt zsugorodott a magánszektor teljesítménye májusban, elsősorban a gyenge szolgáltatási aktivitás miatt – derül ki a friss bmi-adatokból. Miközben a feldolgozóipar mindkét országban mérsékelt javulást mutatott, a szolgáltató szektor mélyülő visszaesése visszahúzta az összesített BMI-mutatókat. Németországban az összevont index alulmúlta az elemzői várakozásokat, míg Franciaországban minimális javulás ellenére továbbra is recessziós tartományban maradt. Az üzleti bizalom mindkét gazdaságban törékeny, a jövőbeli kilátások pedig különösen a szolgáltatásoknál borúsak.

A német gazdaság májusban ismét visszaesést mutatott, a HCOB kompozit bmi 48,6 pontra esett az áprilisi 50,1-ről, elmaradva a 50,4 pontos elemzői várakozástól.

Ez az idei első zsugorodást mutató a magánszektorból.

A szolgáltatási ágazat teljesítménye 30 havi mélypontra, 47,2 pontra süllyedt, messze elmaradva a várt 49,5-től. Ezzel szemben a feldolgozóipar aktivitása bár lassult, továbbra is bővült: a termelési alindex 51,5 pont lett (április: 52,3), miközben a feldolgozóipari bmi 48,8 ponton állt, enyhén elmaradva az elemzők 48,9 pontos konszenzusától.

A feldolgozóipart a megnövekedett külföldi kereslet húzta – különösen az USA és az EU irányából –, ami új exportmegrendelések formájában is megjelent (ez vélhetően a vámháború miatti előremenekülő pániknak is köszönhető).

A szolgáltató szektor ezzel szemben tovább gyengült, immár kilencedik hónapja csökkenő új megrendelésekről számol be, májusban a visszaesés üteme ráadásul gyorsult is.

A teljes magánszektorban az új megrendelések összességében január óta nem látott mértékben estek vissza.

A munkaerőpiaci trendek vegyes képet mutattak: a szolgáltató cégek ugyan enyhén bővítették állományukat, de ez nem volt elegendő ellensúlyozni a feldolgozóipari létszámleépítéseket, így összességében minimális foglalkoztatáscsökkenés következett be. A jövőbeli kilátások ugyanakkor biztatóbbak: a vállalkozói bizalom javult áprilishoz képest, különösen az ipari szereplők körében, amit az USA–EU közötti esetleges kereskedelmi megállapodás, az európai közkiadások bővülése és a védelmi beruházások reménye táplál.

Az inflációs nyomás enyhült: az eladási árak emelkedése hét hónapos mélypontra lassult, főként a szolgáltatói szektor áremelkedésének mérséklődése és az ipari kibocsátási árak ismételt csökkenése miatt.

A teljes inputköltség-infláció nem változott áprilishoz képest, a szolgáltatásoknál enyhe gyorsulás, az iparnál viszont további árcsökkenés volt megfigyelhető.

Franciaország hozta a vártat

A francia gazdaság májusban is gyengélkedett: a HCOB összevont bmi-mutatója 48,0 ponton állt, kissé javulva az áprilisi 47,8-hoz képest, de így is kilencedik hónapja mutat zsugorodást. A mutató alulmúlta az elemzői várakozásokat, amelyek 48,0 pontra számítottak. A visszaesés fő oka továbbra is a szolgáltató szektor gyengélkedése, ahol az üzleti aktivitási index 47,4 ponton állt – elmaradva a 47,5 pontos konszenzustól. Ezzel szemben a feldolgozóipar hároméves csúcsra, 51,2 pontra kapaszkodott.

A gyenge kereslet miatt a szolgáltatóipari vállalatok új megrendelései tovább csökkentek, miközben a feldolgozóiparban az állomány zsugorodásának üteme lassult.

Az exportmegrendelések mindkét szektorban visszaestek, különösen a szolgáltatások terén. A keresleti gyengeség erős árversenyhez vezetett, amely májusban a legnagyobb árcsökkentést eredményezte 2021 januárja óta. Ez az árengedmények széles körű alkalmazására utal, amely a szolgáltató szektorban még a továbbra is élénkülő inputköltségek ellenére is csökkentette a végtermékárakat.

A foglalkoztatás mindkét ágazatban csökkent, immár hatodik hónapja. A feldolgozóiparban ez mérsékelt volt, de a szolgáltatásoknál ismét határozottabb leépítések történtek, gyakran az üres pozíciók újratöltésének elmaradása révén. A munkaerő iránti gyenge keresletet a visszaeső megrendelések és a csökkenő bizalom is alátámasztják.

A vállalatok jelentős mértékű leépítést hajtottak végre a meglévő rendelésállományukban is, míg a feldolgozóiparban először két és fél év után kis mértékű felhalmozódás jelent meg a határidős munkákban.

Az üzleti kilátások drámaian romlottak: a jövőbeni aktivitást mérő index negatív tartományba fordult, először 2024 novembere óta.

A cégek a visszafogott keresletet, a vevői bizonytalanságot, a geopolitikai feszültségeket és az általánosan romló gazdasági környezetet nevezték meg fő okként. A hangulat így a legpesszimistább 2020 áprilisa óta. Ez még az iparban tapasztalt kismértékű élénkülést is beárnyékolja.

