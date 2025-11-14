„Egy pillanat alatt elpörgette a pénzt” – a gyerekek a legveszélyeztettebbek az online játékokra épült csalásokban

Az online játékvilág ma már nem pusztán szórakozás: egy több száz milliárd dolláros iparág, ahol a fényes felszín mögött botfarmok, zaklatók, hamis kaszinók, sőt szervezett bűnözői körök is jelen vannak. A Préda új epizódjában streamerek és szakértők mesélnek – sokszor megdöbbentő részletekről.

A Twitch streamer Susienn szerint a zaklatás is mindennapos az online játékos körökben, ahol a névtelenség álcája mögé bújva többet engednek meg maguknak a résztvevők: „volt egy nézőm, aki kivette a fésűmből a hajamat és elrakta”, másszor pedig egy férfi

„egy Disneyland-jegyet küldött postán, hogy menjek vele utazni”.

A játékmesterként dolgozó Balogh Dániel arról beszél, hogy nehéz kiszúrni, mikor csal egy bot, azaz egy algoritmus által irányított játékbeli karakter: „néha tényleg sokáig kell figyelni, hogy észrevegyed, hogy ez most egy algoritmus, és nem egy valós személy”.

A botfarmok egész szerverparkokkal termelik ki az aranyat és egyéb virtuális javakat, gyakran lopott kártyaadatokkal, egyetlen célra: a továbbértékesítésre.

A csalások között különösen emlékezetes Balogh számára a „vámpírcsalás”, amikor valaki a játékbeli előnyök érdekében fizet valakinek, hogy megharapja és vámpírrá válhasson, azonban az illető átveszi a pénzt és lelép, harapás nélkül. Bár az online játékokra épült csalások, átverések gyakran nevetséges formát öltenek, végső soron ugyanúgy fájhatnak, mintha egy adathalász linken keresztül ürítik ki a számlánkat, hiszen a pénzügyi kár hasonlóan jelentős lehet.

A szülők számára az egyik legnagyobb veszély, hogy a gyerekek bankkártyái könnyen kiürülhetnek, hiszen gyakran ezekben a játékokban a hozzákapcsolt bankkártyákon keresztül csak egy gombnyomás a pénzköltés,

amennyiben nincs tudatos felügyeleti rendszer felépítve a szülők részéről. Hogy mi a helyes hozzáállás szülőként, miért érnek százezer dollárokat különböző fiktív, játékbeli tárgyak, és hogy hogyan néz ki egy csalásokra figyelő moderátor munkája, kiderül a Préda podcast legújabb adásából:

