  • Megjelenítés
„Egy pillanat alatt elpörgette a pénzt” – a gyerekek a legveszélyeztettebbek az online játékokra épült csalásokban
Gazdaság

„Egy pillanat alatt elpörgette a pénzt” – a gyerekek a legveszélyeztettebbek az online játékokra épült csalásokban

A Préda új epizódja feltárja az online játékok mögött álló árnyékvilágot, ahol zaklatók, botfarmok, csalók és milliárdos mikrotranzakciós hálók működnek. A streamerek szerint sokan „többet látnak bele ebbe a néző-tartalomgyártó kapcsolatba”, a játékfejlesztők pedig arról beszélnek, hogy néha hosszú percekig kell figyelni, hogy egy valódi játékos játszik az adott karakterrel, vagy egy algoritmus üzemelteti, és éppen pénzt farmol a játékból. A gyerekeket célzó trükkök, a lopott bankkártyákkal működő botgazdaság, a fiktív tárgyak száz eurós feketepiaca és a „vámpírharapásos” átverés csak néhány a meglepő esetek közül.

Az online játékvilág ma már nem pusztán szórakozás: egy több száz milliárd dolláros iparág, ahol a fényes felszín mögött botfarmok, zaklatók, hamis kaszinók, sőt szervezett bűnözői körök is jelen vannak. A Préda új epizódjában streamerek és szakértők mesélnek – sokszor megdöbbentő részletekről.

KÖVESS MINKET

A Twitch streamer Susienn szerint a zaklatás is mindennapos az online játékos körökben, ahol a névtelenség álcája mögé bújva többet engednek meg maguknak a résztvevők: „volt egy nézőm, aki kivette a fésűmből a hajamat és elrakta”, másszor pedig egy férfi

„egy Disneyland-jegyet küldött postán, hogy menjek vele utazni”.

A játékmesterként dolgozó Balogh Dániel arról beszél, hogy nehéz kiszúrni, mikor csal egy bot, azaz egy algoritmus által irányított játékbeli karakter: „néha tényleg sokáig kell figyelni, hogy észrevegyed, hogy ez most egy algoritmus, és nem egy valós személy”.

Még több Gazdaság

Döntött az EU: nincs olyan, hogy alkoholmentes gin

Hatalmas vagyont mozgósítanak a Rockefellerek, Bill Gates és társaik - Egyetlen céljuk van

Drasztikus döntést hozott az osztrák síparadicsom

A botfarmok egész szerverparkokkal termelik ki az aranyat és egyéb virtuális javakat, gyakran lopott kártyaadatokkal, egyetlen célra: a továbbértékesítésre.

A csalások között különösen emlékezetes Balogh számára a „vámpírcsalás”, amikor valaki a játékbeli előnyök érdekében fizet valakinek, hogy megharapja és vámpírrá válhasson, azonban az illető átveszi a pénzt és lelép, harapás nélkül. Bár az online játékokra épült csalások, átverések gyakran nevetséges formát öltenek, végső soron ugyanúgy fájhatnak, mintha egy adathalász linken keresztül ürítik ki a számlánkat, hiszen a pénzügyi kár hasonlóan jelentős lehet.

A szülők számára az egyik legnagyobb veszély, hogy a gyerekek bankkártyái könnyen kiürülhetnek, hiszen gyakran ezekben a játékokban a hozzákapcsolt bankkártyákon keresztül csak egy gombnyomás a pénzköltés,

amennyiben nincs tudatos felügyeleti rendszer felépítve a szülők részéről. Hogy mi a helyes hozzáállás szülőként, miért érnek százezer dollárokat különböző fiktív, játékbeli tárgyak, és hogy hogyan néz ki egy csalásokra figyelő moderátor munkája, kiderül a Préda podcast legújabb adásából:

KÖVESS MINKET

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Már minden szerencsejáték?

Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Visszahúzták a forintot
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility