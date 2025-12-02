Bekeményít a NAV: célkeresztben a külföldi tőkejövedelem

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Látványosan szigorít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét egyre gyakrabban veszi át a jogkövetési vizsgálat, amely már mulasztási bírságot, és akár adóellenőrzést is maga után vonhat. Az adóhatóság a DAC2/CRS adatszolgáltatásból kapott információkra támaszkodva veti össze a külföldi banki adatok és a bevallások tartalmát, miközben a magánszemélyeknek pár munkanap áll rendelkezésre a kért dokumentumok benyújtására.

A NAV az előző években rendszeresen nyomon követi azokat a magánszemélyeket, akiknek külföldről származik tőkejövedelmük. A 2018-2021-ben keletkezett jövedelmekkel kapcsolatban az RSM adótanácsadóinak tapasztalata az volt, hogy a NAV támogató eljárást indított olyan esetben, amikor a DAC2/CRS adatszolgáltatással érintett külföldi jövedelemadatok, valamint a magánszemély által bevallott adatok között eltérést észlelt.

Mi volt eddig a gyakorlat? – Támogató eljárás, szankciók nélkül

A támogató eljárás egy rövid, 30 napos adóeljárás, amelynek főbb jellemzője, hogy minden esetben szankció nélkül záródik. Ha a NAV a DAC2/CRS alapján érkező adatok és az adózó bevallása között eltérést talált, támogató eljárás keretében szólította fel a magánszemélyt az adatok egyeztetésére, pontosítására.

A gyakorlatban gyakran előfordult, hogy az adózó 30 napon belül nem tudta beszerezni az összes szükséges igazolást a külföldi bankoktól. Ilyen esetekben – ha az adózó vagy meghatalmazottja aktív kapcsolatban volt az ügyintézővel – az adóhatóság jellemzően rugalmasan járt el:

jelezte, hogy a banki kimutatások és az adókalkuláció későbbi megküldése is elfogadható,

szükség esetén az önellenőrzéssel együtt vizsgálta meg azokat,

és az így beérkezett adatokat eljáráson kívül is figyelembe vette annak mérlegelésekor, hogy indít-e további vizsgálatot.

Amennyiben az adózók együttműködési kötelezettségüknek nem, vagy nem megfelelően tesznek eleget a támogató eljárás során, vagy az azt követő záros határidőn belül, akkor további vizsgálatot indíthat az adóhatóság.

Szigorít a NAV: támogató eljárás helyett jogkövetési vizsgálat

Az RSM adószakértőinek tapasztalata alapján 2025 novemberében több magánszemély kapott olyan értesítést, hogy a 2022-ben keletkezett külföldről származó tőkejövedelme utáni adókötelezettséget nem támogató eljárás keretében ellenőrzi a NAV, hanem jogkövetési vizsgálatot indított.

Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság eljárása szigorodott a témában, hiszen a jogkövetési vizsgálat szankciót vonhat maga után a támogató eljárással ellentétben.

Mi a jogkövetési vizsgálat, mik a főbb jellemzői?

Jogkövetési vizsgálat esetében is egy adott időszakot vizsgál a revízió, ezen eljárás során is főszabály szerint 30 nap a vizsgálat lefolytatására nyitva álló határidő, amit további 30 nappal lehetséges meghosszabbítani.

Ennek az eljárásnak van egy fontos sajátossága az adózók szempontjából: nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot. Ez azt jelenti, hogy:

a vizsgálat alatt,

és azt követően is lehetőség van önellenőrzés benyújtására az adott adónemre és időszakra.

Ebből adódóan ugyanarra az időszakra több jogkövetési vizsgálatot is le lehet folytatni.

Jogkövetési vizsgálat vs. támogató eljárás: mikor jön a szankció?

A jogkövetési vizsgálat, a támogató eljárástól eltérően szankciót vonhat maga után, a revízió hiba feltárása esetén bizonyos esetekben mulasztási bírságot szabhat ki az adózók terhére. A jó hír, hogy ezt azért minden esetben megelőzi a hiánypótlásra felhívás.

Amennyiben az adózó nem javítja a hibát az előírt határidőn belül, akkor az adóhatóság szankcionálhat és/vagy a jogkövetési vizsgálat lezárását követően adóellenőrzést is indíthat.

Az adóellenőrzés már ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt, adókülönbözetet tárhat fel a revizor, ami után adóbírságot szab ki, aminek mértéke a feltárt adóhiány összegének minimum 50%-a, de akár 200%-a is lehet, ha eltitkolt bevételről van szó, továbbá késedelmi pótlékot számít fel az adózó terhére.

Külföldi befektetése/tőkejövedelme van? Mostantól még fontosabb a felkészülés

A fent említett következmények miatt most még nagyobb jelentősége van annak, hogy azok a magánszemélyek, akiknek külföldi bankoknál vannak befektetéseik, elkezdjék begyűjteni a szükséges banki dokumentumokat, átnézzék, hogy a bevallásaik e tekintetben rendben vannak-e, annak érdekében, hogy ha az adóhatóság jogkövetési vizsgálatot indít náluk, akkor időben tudják a kért dokumentumokat a NAV részére átadni és szükség esetén az önellenőrzést elvégezni.

A jogkövetési eljárás indításakor az adóhatóság 3 munkanapos határidőt tűz ki a dokumentumok átadására. Ezt adózói kérelemre néhány nappal meghosszabbíthatja az adóhatóság, de figyelemmel kell lenni arra, hogy külföldi bankoktól az iratok beszerzése jellemzően hosszabb időt vesz igénybe.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert