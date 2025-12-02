Bekeményít a NAV: célkeresztben a külföldi tőkejövedelem

A NAV az előző években rendszeresen nyomon követi azokat a magánszemélyeket, akiknek külföldről származik tőkejövedelmük. A 2018-2021-ben keletkezett jövedelmekkel kapcsolatban az RSM adótanácsadóinak tapasztalata az volt, hogy a NAV támogató eljárást indított olyan esetben, amikor a DAC2/CRS adatszolgáltatással érintett külföldi jövedelemadatok, valamint a magánszemély által bevallott adatok között eltérést észlelt.
Mi volt eddig a gyakorlat? – Támogató eljárás, szankciók nélkül
A támogató eljárás egy rövid, 30 napos adóeljárás, amelynek főbb jellemzője, hogy minden esetben szankció nélkül záródik. Ha a NAV a DAC2/CRS alapján érkező adatok és az adózó bevallása között eltérést talált, támogató eljárás keretében szólította fel a magánszemélyt az adatok egyeztetésére, pontosítására.
A gyakorlatban gyakran előfordult, hogy az adózó 30 napon belül nem tudta beszerezni az összes szükséges igazolást a külföldi bankoktól. Ilyen esetekben – ha az adózó vagy meghatalmazottja aktív kapcsolatban volt az ügyintézővel – az adóhatóság jellemzően rugalmasan járt el:
- jelezte, hogy a banki kimutatások és az adókalkuláció későbbi megküldése is elfogadható,
- szükség esetén az önellenőrzéssel együtt vizsgálta meg azokat,
- és az így beérkezett adatokat eljáráson kívül is figyelembe vette annak mérlegelésekor, hogy indít-e további vizsgálatot.
Amennyiben az adózók együttműködési kötelezettségüknek nem, vagy nem megfelelően tesznek eleget a támogató eljárás során, vagy az azt követő záros határidőn belül, akkor további vizsgálatot indíthat az adóhatóság.
Szigorít a NAV: támogató eljárás helyett jogkövetési vizsgálat
Az RSM adószakértőinek tapasztalata alapján 2025 novemberében több magánszemély kapott olyan értesítést, hogy a 2022-ben keletkezett külföldről származó tőkejövedelme utáni adókötelezettséget nem támogató eljárás keretében ellenőrzi a NAV, hanem jogkövetési vizsgálatot indított.
Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság eljárása szigorodott a témában, hiszen a jogkövetési vizsgálat szankciót vonhat maga után a támogató eljárással ellentétben.
Mi a jogkövetési vizsgálat, mik a főbb jellemzői?
Jogkövetési vizsgálat esetében is egy adott időszakot vizsgál a revízió, ezen eljárás során is főszabály szerint 30 nap a vizsgálat lefolytatására nyitva álló határidő, amit további 30 nappal lehetséges meghosszabbítani.
Ennek az eljárásnak van egy fontos sajátossága az adózók szempontjából: nem teremt ellenőrzéssel lezárt időszakot. Ez azt jelenti, hogy:
- a vizsgálat alatt,
- és azt követően is lehetőség van önellenőrzés benyújtására az adott adónemre és időszakra.
Ebből adódóan ugyanarra az időszakra több jogkövetési vizsgálatot is le lehet folytatni.
Jogkövetési vizsgálat vs. támogató eljárás: mikor jön a szankció?
A jogkövetési vizsgálat, a támogató eljárástól eltérően szankciót vonhat maga után, a revízió hiba feltárása esetén bizonyos esetekben mulasztási bírságot szabhat ki az adózók terhére. A jó hír, hogy ezt azért minden esetben megelőzi a hiánypótlásra felhívás.
Amennyiben az adózó nem javítja a hibát az előírt határidőn belül, akkor az adóhatóság szankcionálhat és/vagy a jogkövetési vizsgálat lezárását követően adóellenőrzést is indíthat.
Az adóellenőrzés már ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt, adókülönbözetet tárhat fel a revizor, ami után adóbírságot szab ki, aminek mértéke a feltárt adóhiány összegének minimum 50%-a, de akár 200%-a is lehet, ha eltitkolt bevételről van szó, továbbá késedelmi pótlékot számít fel az adózó terhére.
Külföldi befektetése/tőkejövedelme van? Mostantól még fontosabb a felkészülés
A fent említett következmények miatt most még nagyobb jelentősége van annak, hogy azok a magánszemélyek, akiknek külföldi bankoknál vannak befektetéseik, elkezdjék begyűjteni a szükséges banki dokumentumokat, átnézzék, hogy a bevallásaik e tekintetben rendben vannak-e, annak érdekében, hogy ha az adóhatóság jogkövetési vizsgálatot indít náluk, akkor időben tudják a kért dokumentumokat a NAV részére átadni és szükség esetén az önellenőrzést elvégezni.
A jogkövetési eljárás indításakor az adóhatóság 3 munkanapos határidőt tűz ki a dokumentumok átadására. Ezt adózói kérelemre néhány nappal meghosszabbíthatja az adóhatóság, de figyelemmel kell lenni arra, hogy külföldi bankoktól az iratok beszerzése jellemzően hosszabb időt vesz igénybe.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Komoly emelkedés várható: a Nomura elemzői szerint ez a részvényindex lehet a következő nagy nyertes
Sok izgalmas lehetőség van.
Újabb hét ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt
Budaörs, Debrecen és további budapesti kerületek a kiemelt beruházások helyszínei között.
Óriási beruházás indul Lengyelországban - nagy rohamot várnak a német szélerőműpiacon
Megduplázzák a kapacitást.
Gigaüzlet jöhet az olajpiacon
Az ExxonMobil színre lép.
2x2 sávosra bővítik a 47-es főutat
Folynak az előkészítések.
Történelmi fegyverkezés indult Európában, de van itt egy nagy gond
Előnyben Amerika.
Új tulajdonostársakat kaphat az Erste a friss leánybankjában
A Santander újabb részvénycsomagtól válik meg a társaságban.
Baljós figyelmeztetés jött a tőzsdéken - A FOMO hajthatja a ralit
Sebezhető a piac.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!