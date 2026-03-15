Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom

Az indiai kőolaj- és földgázügyi minisztérium közleménye szerint a Jag Laadki nevű hajó éppen egy tengeri rakodóbójánál (SPM) vett fel kőolajat, amikor a támadás érte a terminált. A hajó és a teljes indiai legénység sértetlen maradt. Szombaton a rakodási műveletek újraindultak a kikötőben, azt azonban egyelőre nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy az üzem teljesen visszaállt-e a normális működésre.
Fudzsajra a Hormuzi-szoroson kívül fekszik, és
ez az Egyesült Arab Emírségek Murban típusú nyersolajexportjának fő kiviteli pontja.
Naponta mintegy egymillió hordó kőolaj halad át rajta, ami a globális kereslet nagyjából egy százalékának felel meg.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat indított Irán ellen, azóta Teherán gyakorlatilag leállította a forgalmat a Hormuzi-szorosban. Ezen a stratégiai útvonalon halad keresztül a világ kőolajellátásának mintegy 20 százaléka, valamint jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgáz is.
Az indiai külügyminisztérium szóvivője szombaton közölte, hogy India 22, a szoros nyugati oldalán rekedt hajója számára kért szabad áthaladást. Irán néhány indiai hajónak már kivételes engedélyt adott a blokádon való átjutásra. Emellett két indiai zászló alatt hajózó LPG-szállító hajó, a Shivalik és a Nanda Devi szombaton sikeresen áthaladt a szoroson India felé. A két hajó összesen mintegy 92 712 tonna cseppfolyósított propán-bután gázt szállít. Az előbbi március 16-án Mundrába, az utóbbi pedig március 17-én Kandlába érkezik meg.
