  • Megjelenítés
Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom
Gazdaság

Portfolio
Vasárnap útnak indult India felé egy indiai zászló alatt közlekedő tartályhajó a fudzsajrai kikötőből. A hajó 80 800 tonna, az Egyesült Arab Emírségekből származó Murban típusú kőolajat szállít a fedélzetén. Az indulásra mindössze egy nappal azután került sor, hogy egy dróntámadás és az azt követő tűz miatt a létesítményben átmenetileg felfüggesztették a rakodási műveleteket, de aztán helyreállították azokat - írja a Reuters.

Az indiai kőolaj- és földgázügyi minisztérium közleménye szerint a Jag Laadki nevű hajó éppen egy tengeri rakodóbójánál (SPM) vett fel kőolajat, amikor a támadás érte a terminált. A hajó és a teljes indiai legénység sértetlen maradt. Szombaton a rakodási műveletek újraindultak a kikötőben, azt azonban egyelőre nem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy az üzem teljesen visszaállt-e a normális működésre.

Fudzsajra a Hormuzi-szoroson kívül fekszik, és

ez az Egyesült Arab Emírségek Murban típusú nyersolajexportjának fő kiviteli pontja.

Naponta mintegy egymillió hordó kőolaj halad át rajta, ami a globális kereslet nagyjából egy százalékának felel meg.

Még több Gazdaság

Amerikából üzent Trump erős embere: néhány héten belül vége a háborúnak

Lángokban állt a világ egyik legfontosabb kikötője, de most jó hír érkezett róla

Egyetlen rossz mozdulat, és tömegével szabadulhatnak rá a világra az Iszlám Állam terroristái

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án légicsapásokat indított Irán ellen, azóta Teherán gyakorlatilag leállította a forgalmat a Hormuzi-szorosban. Ezen a stratégiai útvonalon halad keresztül a világ kőolajellátásának mintegy 20 százaléka, valamint jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgáz is.

Kapcsolódó cikkünk

Trump lesöpörte az asztalról a béketervet, Iránt és Izraelt is súlyos csapás érte – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Az indiai külügyminisztérium szóvivője szombaton közölte, hogy India 22, a szoros nyugati oldalán rekedt hajója számára kért szabad áthaladást. Irán néhány indiai hajónak már kivételes engedélyt adott a blokádon való átjutásra. Emellett két indiai zászló alatt hajózó LPG-szállító hajó, a Shivalik és a Nanda Devi szombaton sikeresen áthaladt a szoroson India felé. A két hajó összesen mintegy 92 712 tonna cseppfolyósított propán-bután gázt szállít. Az előbbi március 16-án Mundrába, az utóbbi pedig március 17-én Kandlába érkezik meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt a fordulat a Barátság vezetéknél: Ukrajna vallott a javításról, eddig nem ismert részleteket közöltek
Kritikus pillanatban mutatott gyengeséget Európa legerősebb hatalma – Összeomlás szélére került a jól bevált stratégia?
Visszatér a kemény tél: méteres havat és mínusz 30 fokos hideget hozhat magával Amerikába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility