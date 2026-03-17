Lezárták az M0-ás autópálya egyik csomópontját
Több baleset, felújítás és forgalmi korlátozás nehezíti a közlekedést Budapest környékén, az M0-s autóút déli szektorában és több bevezető úton is torlódások alakultak ki, írja az Utinform.

Kedd reggel több esemény is lassítja a forgalmat a főváros térségében. Baleset történt az M0-s autóút déli szektorában az M3-as autópálya irányába, Dunaharaszti közelében a 21-es kilométernél, ahol forgalomkorlátozás és torlódás alakult ki.

Ugyanezen a szakaszon felújítási munkák is kezdődtek az 5-ös főúti csomópontnál, emiatt a Dabas Soroksár csomópont le és felhajtó ágait mindkét oldalon lezárták.

A kerülőút az M51-es autóúti csomóponton keresztül érhető el, a megváltozott forgalmi rend fokozott figyelmet igényel, a munkálatok várhatóan péntekig tartanak.

A reggeli csúcsforgalom tovább növeli a torlódásokat a Budapest felé vezető utakon. Lassulás tapasztalható az M1-es autópályán Biatorbágy térségétől, az M3-as autópályán az M0-s csomópont közelében, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, valamint a 11-es főúton Budakalász irányából. Az M0-s autóút Pécel közelében is telített, különösen az M1-es autópálya felé vezető szakaszon.

Közben az M6-os autópályán is forgalmi változások léptek életbe, ahol átépítési munkák kezdődtek az Érd északi csomópontnál. A Budapest felé vezető oldalon lezárták a fel és lehajtó ágakat, ezért a közlekedők a Diósd Érd centrum csomóponton keresztül tudnak lehajtani. Az érintett szakaszokon a hatóságok fokozott figyelmet kérnek a járművezetőktől.

