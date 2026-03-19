Megtorpedózta az ukrán kamatcsökkentést a közel-keleti háború
Az Ukrán Nemzeti Bank csütörtökön bejelentette, hogy változatlanul 15 százalékon tartja az irányadó kamatot. A döntést azzal indokolták, hogy az iráni háború okozta energiaár-emelkedés tovább fokozza az inflációs kockázatokat.

A jegybank közleménye szerint

az inflációs nyomás erősödése és az inflációs várakozások romlása miatt elhalasztják a monetáris politika további lazítását.

A lépés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az intézmény januári előrejelzésében még kamatcsökkentéssel számolt.

