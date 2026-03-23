Benzinár-ugrást jelentettek be: kígyózó sorok a benzinkutakon, pánik söpör végig - Rögtön lépett a hatóság Kínában
Pánikszerű sorban állás alakult ki hétfőn Kína-szerte a benzinkutaknál, miután a Sinopec állami olajvállalat jelentős, március 24-től érvényes üzemanyagár-emelést jelentett be. A kialakult helyzet végül arra késztette a hatóságokat, hogy mérsékeljék a tervezett drágulás mértékét - közölte a Cnbc.
A Sinopec vasárnap kiadott közleményében

"érdemi" mértékű áremelésre figyelmeztette a fogyasztókat.

Az eredeti tervek szerint az üzemanyag ára tonnánként 2205 jüannal emelkedett volna, ez gallononként nagyjából egy dolláros drágulásnak felel meg. A hír hallatán az autósok tömegesen rohantak a kutakhoz, hogy még a régi áron töltsék meg a járművüket.

A kialakult pánik hatására a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság végül tonnánként 1160 jüanra mérsékelte az emelést.

Az ország központi gazdaságtervezési szerve által meghozott döntés azonban így is érzékeny drágulást hoz. A kínai benzin ára átszámítva jelenleg is nagyjából 1,20 dollárnak megfelelő összegbe kerül gallononként. Az újabb áremelés egy átlagos autós számára havi mintegy 300 dolláros többletkiadást jelent.

Kína államilag szabályozza az üzemanyagárakat, a hatóságok azonban már a hónap elején is négy éve nem látott mértékben emelték meg a hivatalos ársávot. Ennek hátterében az amerikai–izraeli, Irán elleni háború nyomán megugrott nemzetközi olajárak állnak.

Címlapkép forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

