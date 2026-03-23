  • Megjelenítés
Óriási felvásárlás jöhet a régiós kiskereskedelemben
Gazdaság

Óriási felvásárlás jöhet a régiós kiskereskedelemben

Portfolio
A Biedronka, Lengyelország legnagyobb élelmiszer-kiskereskedelmi lánca bejelentette, hogy érdeklődik a Carrefour lengyelországi érdekeltségeinek felvásárlása iránt, amennyiben a francia kiskereskedelmi csoport eladásra kínálja azokat. Eközben az anyavállalat, a Jerónimo Martins negyedik negyedéves eredményei enyhe javulást mutattak - tudósított az ESM kiskereskedelmi szakportál.

Luis Araujo, a Biedronka vezérigazgatója a Jerónimo Martins cég gyorsjelentését ismertető sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

szeretnének megoldást kínálni a Carrefour számos lengyelországi érdekeltségére.

Hozzátette, hogy kiváló partnerei lennének a Carrefour franchise-hálózatának. A tranzakció ráadásul mind Lengyelország, mind a helyi fogyasztók számára kifejezetten előnyös lenne.

A francia sajtó még tavaly szeptemberben számolt be arról, hogy a Carrefour fontolgatja a lengyelországi üzletágának eladását. Az esetleges tranzakció tanácsadói feladataival a JP Morgant bízták meg. A Carrefour azóta bemutatott egy új stratégiát, amellyel a franciaországi, spanyolországi és brazíliai nyereségét, valamint piaci részesedését kívánja növelni.

Még több Gazdaság

A Jerónimo Martins a negyedik negyedévben 2,3 százalékos nettó eredménynövekedést ért el. Ezt elsősorban a Biedronka javuló árbevétele és növekvő profitmarzsa támogatta.

Pedro Soares dos Santos, a Jerónimo Martins vezérigazgatója szerint az EBITDA-marzsok fenntartása 2026-ban rendkívül nagy kihívást jelent majd a fokozott geopolitikai kockázatok, különösen az iráni háború miatt. Elmondta, hogy a vállalatok eddig kigazdálkodták a magasabb üzemanyagköltségeket anélkül, hogy azokat áthárították volna a fogyasztókra.

A hónap végétől azonban újra kell értékelniük a helyzetet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

