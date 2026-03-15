Asztalra csapott Zelenszkij: megvan, mit kér cserébe a közel-keleti háborús szerepvállalásért
Ukrajna pénzt és technológiát kér cserébe azért, hogy segítsen a közel-keleti országoknak védekezni az iráni dróntámadások ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Al Jazeera tájékoztatása szerint, miután Kijev szakértőket küldött a térség négy országába.

Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a Közel-Keletre küldött csapatok egyenként több tucat szakemberből állnak.

Feladatuk az, hogy szakértői elemzéseket készítsenek, emellett a gyakorlatban is bemutassák a drónelhárítás hatékony működését.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Kijev a segítségnyújtásért cserébe pénzügyi és technológiai ellentételezést vár a partnereitől.

Ukrajna az Oroszországgal vívott háború során egyedülálló tapasztalatokat szerzett a légvédelem és a drónelhárítás terén. Ez vonzó partnerré teszi Kijevet a közel-keleti régió országai számára, mivel ezek az államok rendszeresen szembesülnek az iráni gyártású, pilóta nélküli repülőgépek jelentette fenyegetésekkel.

Parlamenti választás és piaci reakciók

