Amerikai nagykövetséget ért támadás, Irán felrobbantott egy kritikus olajkikötőt – Híreink az iráni háborúról vasárnap
Teljesen megbénult az olajexport, miután egy iráni dróntámadás következtében lángok csaptak fel az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb olajkikötőjében, a Fudzsaira terminálon. Amerikában a benzinárak 23%-ot ugrottak a közel-keleti háború kezdete óta. A bagdadi amerikai nagykövetséget is dróntámadás érte, az épületet két kamikaze-drón találta el, sérültekről egyelőre nincs hír. Percről perce követjük az iráni háború eseményeit.
Több száz gyermek eshetett áldozatául az Iránt ért légicsapásoknak

Több mint 200 gyermek vesztette életét az Irán elleni amerikai-izraeli támadásokban a minisztérium szerint. Az Irán elleni amerikai-izraeli támadásokban legalább 202 gyermek és 223 nő vesztette életét, köztük három várandós nő – közölte az iráni egészségügyi minisztérium. A Fars hírügynökség által kiadott közlemény szerint az áldozatul esett gyermekek közül 12-en ötévesnél fiatalabbak voltak.

Al Jazeera

Asztalra csapott Zelenszkij: megvan, mit kér cserébe a közel-keleti háborús szerepvállalásért

Ukrajna pénzt és technológiát kér cserébe azért, hogy segítsen a közel-keleti országoknak védekezni az iráni dróntámadások ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután Kijev szakértőket küldött a térség négy országába.

Visítanak a szirénák, számos rakétát lőtt Izraelre a Hezbollah

Mintegy 10 rakétát lőhetett ki a Hezbollah az izraeli Haifa térségére, sérültekről egyelőre nincs hír.

Irán ismét az öbölmenti arab országokat lőtte

Irán rakétákkal és drónokkal támadta Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket és Bahreint - számolt be a Times of Israel. Bahreinben szirénák szólaltak meg az Irán felől érkező támadás előtt, míg az Egyesült Arab Emírségek rakétatámadásról számolt be, és arra kérte a lakosokat, hogy keressenek menedéket biztonságos helyeken. Szaúd-Arábia Védelmi Minisztériuma közölte, hogy rendszereik 10 drónt fogtak el és semmisítettek meg a főváros, Rijád, valamint a királyság keleti régiója felett.

Iszonyatosan megfenyegette Netanjahut az Iráni Forradalmi Gárda

Az Iráni Forradalmi Gárda saját honlapján fogalmazta meg a fenyegetést: amíg életben van Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, addig keresni fogják, és ha megtalálják, elteszik láb alól.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Parlamenti választás és piaci reakciók

