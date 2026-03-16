Megvan a mesterterv: filléres eszközökkel hiúsítanák meg a keleti nagyhatalom katonai invázióját

Li Si-csiang altábornagy, a Nemzeti Csungsan Tudományos és Technológiai Intézet elnöke egy parlamenti meghallgatáson közölte, hogy

a fejlesztési tervek már elkészültek, a tesztelés pedig várhatóan jövőre megkezdődik.

A cél olyan költséghatékony légvédelmi fegyverrendszerek hadrendbe állítása, amelyek a jelenlegi csúcstechnológiás rakétáknál gazdaságosabb védelmet nyújtanak a tömeges támadásokkal szemben.

Lien Cse-vej altábornagy, a vezérkarfőnök helyettese elmondta, hogy a tajvani „T-Dome” légvédelmi hálózat többrétegű védelmet hoz létre. Ez magában foglalja az alacsony, közép- és nagy magasságú, valamint a nagy hatótávolságú fenyegetések elleni rakétavédelmet. A fegyveres erők többféle beszerzési forrásból kívánják biztosítani a szükséges elfogórakétákat. A „T-Dome” rendszert a tervek szerint jövőre állítják teljesen hadrendbe. A hálózat integrálja a hazai fejlesztésű Strong Bow, Sky Bow III és Sky Sword II rakétarendszereket, valamint az amerikai Patriot ütegeket és radarokat.

A parlamenti meghallgatáson szóba került az is, hogy a hónap elején átmenetileg csökkent a kínai harci repülőgépek behatolása Tajvan légvédelmi azonosító övezetébe (ADIZ). Hszie Zsi-seng altábornagy ezt azzal magyarázta, hogy ebben az időszakban zajlottak Kínában az éves parlamenti ülésszakok. Hozzátette, hogy

a tajvani fegyveres erők továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a katonai fejleményeket.

Kína az utóbbi években egyre hangosabban követeli magáénak a sziget területét, amely 1949 óta „kvázi független” entitásként működik. Ennek részeként Peking többször katonai inváziólehetőségével fenyegetett. Tajvan legfontosabb védelmi partnere az Egyesült Államok.

