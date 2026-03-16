Épül az áthatolhatatlan pajzs a világ egyik legfeszültebb térségében: jön a T-Dome

A tajvani védelmi minisztérium és a Csungsan Tudományos és Technológiai Intézet parlamenti jelentése szerint az első fázisban három hazai fejlesztésű platformot integrálnak. Ezek a Strong Bow (Sky Bow IV), a Sky Bow III és a Sky Sword II rendszerek, amelyeket egységes regionális légvédelmi rendszerré olvasztanak össze. A következő lépésben ezt az amerikai Integrált Harcászati Irányítórendszer (IBCS) révén kötik össze az Egyesült Államoktól beszerzett Patriot PAC-3 és NASAMS rakétarendszerekkel.

A hálózat legkülső rétegét a Strong Bow rendszer alkotja. Ez akár 70 kilométeres magasságban is képes a célok elfogására. A Patriot, valamint a Sky Bow III rakétákkal együttműködve többrétegű védelmet biztosít a repülőgépek és a ballisztikus rakéták ellen. A Patriot PAC-3 és a Sky Bow III passzív fázisvezérelt radarjaival (PESA) szemben a Strong Bow aktív fázisvezérelt radart (AESA) használ. Ennek köszönhetően

nagyobb távolságból és pontosabban képes a célpontok felderítésére és követésére.

A minisztérium szerint a rendszer képességei az amerikai THAAD és az izraeli Arrow 2 rendszerekével vetekednek, így a világon kevés hasonló szintű légvédelmi fegyver létezik.

A hazai fejlesztésű rendszer már túljutott a műveleti tesztelésen, és készen áll a sorozatgyártásra. Az AESA-radar fejlesztéséhez amerikai technikai segítséget is igénybe vesznek. A védelmi tárca hangsúlyozta, hogy a Strong Bow egy mobil, elosztott telepítésű platform. Ez a rendszer még erős elektromágneses zavarás és GPS-jel nélküli környezetben is hatékonyan képes működni. A minisztérium arra is figyelmeztetett, hogy a projekt megfelelő finanszírozása kulcsfontosságú. Amennyiben kihagynák az 1250 milliárd tajvani dolláros (mintegy 39 milliárd amerikai dolláros) különleges védelmi költségvetésből, a hazai légvédelmi rakétaprogramok a rendes büdzsében szorult helyzetbe kerülnének.

