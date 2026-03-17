Radikális változásról beszél Trump tanácsadója: hamarosan minden megváltozik a világ legfontosabb útvonalán
A Fehér Ház gazdasági tanácsadója, Kevin Hassett a CNBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az olajszállító tankerek újra áthaladnak a Hormuzi-szoroson - közölte az Al-Arabiya.
Hassett szerint

a tankerek fokozatos visszatérése a szoros térségébe jól mutatja, milyen kevés mozgástere maradt Iránnak.

Hozzátette, hogy a konfliktus lezárultát követő hetekben ennek hatása már a piaci árakban is megmutatkozik, amint a nyersolajszállítmányok eljutnak a finomítókhoz. A Hormuzi-szoros lezárás komoly zavarokat okozott a világpiacon, mivel ezen keresztül halad a globális energiaellátás jelentős része.

A tanácsadó ugyanakkor jelezte, hogy az ázsiai finomított olajtermékek exportjának visszaesése aggodalomra ad okot. Az érintett országok ugyanis a közel-keleti kínálatcsökkenés miatt saját energiaellátásukat helyezik előtérbe. Emiatt jelentősen visszafogják az Egyesült Államokba irányuló szállításokat. Hassett szerint azonban Washingtonnak erre az eshetőségre is van egy kidolgozott terve.

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Nappallá váló éjszaka Odesszában, katasztrófát okozhat az ukránok akciója - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Az iráni háború elveri a port a világgazdaságon, de nem mindenkit egyformán rogyaszt meg

Trump hétfőn elhalasztotta a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett találkozóját, hogy teljes mértékben az iráni helyzetre összpontosíthasson. Hassett azzal érvelt, hogy az Irán elleni amerikai fellépés Kína érdekét is szolgálja, hiszen mindkét ország a világpiaci olajárak stabilizálásában érdekelt. A tanácsadó kifejezte reményét, hogy a válság lezárása után a két vezető hamarosan találkozik, és Peking háláját is kifejezi majd az Egyesült Államok erőfeszítései iránt.

Kapcsolódó cikkünk

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Ez is érdekelhet
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Megindult az európai atomhatalom hatalmas hadiflottája, bármikor megkezdődhet a százezres tömeg evakuálása
