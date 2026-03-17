Radikális változásról beszél Trump tanácsadója: hamarosan minden megváltozik a világ legfontosabb útvonalán

Járműipar 2026 2026. március 26-27-én Debrecenben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

Hassett szerint

a tankerek fokozatos visszatérése a szoros térségébe jól mutatja, milyen kevés mozgástere maradt Iránnak.

Hozzátette, hogy a konfliktus lezárultát követő hetekben ennek hatása már a piaci árakban is megmutatkozik, amint a nyersolajszállítmányok eljutnak a finomítókhoz. A Hormuzi-szoros lezárás komoly zavarokat okozott a világpiacon, mivel ezen keresztül halad a globális energiaellátás jelentős része.

A tanácsadó ugyanakkor jelezte, hogy az ázsiai finomított olajtermékek exportjának visszaesése aggodalomra ad okot. Az érintett országok ugyanis a közel-keleti kínálatcsökkenés miatt saját energiaellátásukat helyezik előtérbe. Emiatt jelentősen visszafogják az Egyesült Államokba irányuló szállításokat. Hassett szerint azonban Washingtonnak erre az eshetőségre is van egy kidolgozott terve.

Trump hétfőn elhalasztotta a Hszi Csin-ping kínai elnökkel tervezett találkozóját, hogy teljes mértékben az iráni helyzetre összpontosíthasson. Hassett azzal érvelt, hogy az Irán elleni amerikai fellépés Kína érdekét is szolgálja, hiszen mindkét ország a világpiaci olajárak stabilizálásában érdekelt. A tanácsadó kifejezte reményét, hogy a válság lezárása után a két vezető hamarosan találkozik, és Peking háláját is kifejezi majd az Egyesült Államok erőfeszítései iránt.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images