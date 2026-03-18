  • Megjelenítés
Bemondta Oroszország: a 400 ember halálát követő bombázás után most már ideje tűzszünetet kötni
Globál

Portfolio
Oroszország hivatalosan is felszólította Pakisztánt és Afganisztánt, hogy kössenek tűzszünetet, miután a kabuli hatóságok szerint 400 ember meghalt egy fővárost ért támadás után – számol be a News.ru.

Marja Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője részvétét nyilvánította a kabuli áldozatok családjának, majd felszólította a tálibokat és Iszlamabádot:

kössenek tűzszünetet és üljenek tárgyalóasztalhoz megbeszélni a politikai és katonai nézeteltéréseiket.

A pakisztáni légierő a napokban egy Kabulban működő drogrehabilitációs központot bombázott le (2021 előtt itt amerikai katonai bázis működött), Afganisztán közlése szerint 400 ember meghalt a támadásban. A tálibok az ENSZ-től kértek független vizsgálatot az incidenst követően.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Innen már nincs visszaút: élesedett Brüsszel döntése, végleg elzárják az orosz gázt
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility