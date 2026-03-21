Szép csendben felbukkant Ukrajnában a csúcsgép, amelyet az Egyesült Államok egyáltalán nem akart ott látni
Megjelent az első felvétel egy svéd gyártmányú Saab 340 légtérfigyelő gépről, amely állítólag most már Ukrajna szolgálatában áll.

Friss felvételt tettek közzé a közösségi médiában egy, Ukrajna felett repülő Saab 340 „Erieye” légtérfigyelő (AEW&C) gépről.

Két gép leszállítását még 2024 májusában jelentette be Svédország. Akkor Stockholm azt ígérte, az Erieye-k együtt érkeznek majd az ukrán F-16-osokkal, kiegészítve a nyugati vadászgépek képességeit.

Novemberben ukrán források arról cikkeztek: az amerikai kormányzat aktívan akadályozza a gépek átadását, mert bár svéd gyártmány, de a rajta található érzékeny amerikai eszközök miatt exportengedély-köteles.

A Saab 340 „Erieye" hatékony megfigyelési területe több mint 500 ezer négyzetkilométer, és

a Saab szerint segít a vadászgépek, lebegő helikopterek és cirkálórakéták felderítésében és követésében.

A Saab gép felbukkanása kísértetiesen egybeesik azzal, hogy Oroszország két helikoptert veszített el az elmúlt napok során.

Az, hogy Svédország mikor kapott engedélyt a szállításra, egyelőre ismeretlen. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy Lengyelországnak mintegy másfél évig tartott a rendszer teljes integrációja.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

