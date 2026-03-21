Szép csendben felbukkant Ukrajnában a csúcsgép, amelyet az Egyesült Államok egyáltalán nem akart ott látni

Friss felvételt tettek közzé a közösségi médiában egy, Ukrajna felett repülő Saab 340 „Erieye” légtérfigyelő (AEW&C) gépről.

Allegedly the first known video of a Swedish-supplied Saab 340 airborne early warning and control (AEW&C) plane over Ukraine.The delivery of an unspecified number of Saab 340 AEW&C platforms to Ukraine was announced by the Swedish government back in May 2024. pic.twitter.com/e2PTplKiAN https://t.co/e2PTplKiAN — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 20, 2026

Két gép leszállítását még 2024 májusában jelentette be Svédország. Akkor Stockholm azt ígérte, az Erieye-k együtt érkeznek majd az ukrán F-16-osokkal, kiegészítve a nyugati vadászgépek képességeit.

Novemberben ukrán források arról cikkeztek: az amerikai kormányzat aktívan akadályozza a gépek átadását, mert bár svéd gyártmány, de a rajta található érzékeny amerikai eszközök miatt exportengedély-köteles.

A Saab 340 „Erieye" hatékony megfigyelési területe több mint 500 ezer négyzetkilométer, és

a Saab szerint segít a vadászgépek, lebegő helikopterek és cirkálórakéták felderítésében és követésében.

A Saab gép felbukkanása kísértetiesen egybeesik azzal, hogy Oroszország két helikoptert veszített el az elmúlt napok során.

Az, hogy Svédország mikor kapott engedélyt a szállításra, egyelőre ismeretlen. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy Lengyelországnak mintegy másfél évig tartott a rendszer teljes integrációja.

