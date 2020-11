Egyre több irodában jelennek meg a zöldfalak: egyáltalán nem csak dekorációt jelentenek

Már nemcsak irodai környezetben, hanem lakásokban, családi házakban is egyre népszerűbbek a zöldfalak. A zöld szín nyugtat, a növények tisztítják a beltéri levegőt is, a városi környezetben pedig egyfajta visszautat adnak a természethez.

10 éve kezdtek megjelenni Magyarországon az első zöldfalak: maga a kifejezés olyan vertikális felületet jelent, amit élő, lélegző növénytakaró borít. Dekorációs értéke mellett számos, az egészségre kedvező hatása is van ezeknek a rendszereknek: oxigént termelnek, tisztítják a levegőt, párásítanak, kiszűrik a port és a mikroorganizmusokat. Ezzel pedig csökkentik a légzési rendellenességeket, javítják a koncentrációt és a hangulatot, kreativitásra sarkallnak, sőt, akár még a fejfájás kialakulásának esélyét is csökkenthetik.

„Beltérben klasszikusan trópusi növényeket érdemes használni, Magyarországon 40-50 beltéri szobanövényt lehet állandóan beszerezni” - mondta el a Portfolio-nak Koltai Tamás, a zöldfalakat építő és üzemeltető a Gourmet Garden Kft. ügyvezetője, szakértője. A cég épített már Magyarországon 57 m2-es zöldfalat is, egy modern, well minősítésű irodaház-épületben. De készítettek már falakat étterem, szálloda és uszoda számára is.

Koltai Tamás Fotó: Grofie

Koltai szerint minél nagyobb méretű egy zöldfal, annál alacsonyabb a fajlagos költsége. Ez a gyakorlatban négyzetméterenként 70-130 ezer forint közötti összeget jelent, amiben benne van a szerkezet, az ültetőközeg, maguk a növények, és sokszor a munkadíj is.

A magyar piacon három meghatározó cég működik, a piac azonban folyamatosan bővül, az is gyakori, hogy meglévő kertészeti vállalkozások veszik fel a tevékenységi körükbe a „zöldfalazást”:

ezek a rendszerek azonban sokszor az Aliexpress-ről rendelt, műanyag elemes megoldások, amiknek a tartóssága, megbízhatósága nem ér fel a „professzionális” zöldfalakkal. A Grofie például magyar partnerekkel dolgozik, saját szaporításból termesztenek növényeket, a rendszerekhez szükséges textilt is magyar vállalattól szerzik be, és hazai varrodában szabják méretre.

A szakértők úgy látják, hogy a zöldfalak emberre gyakorolt pozitív hatásain túl az épületüzemeltetésben is hasznosak lehetnek. Optimális szinten tartják a hőgazdálkodást, hő-és hangszigetelést is biztosítanak. Segítenek csökkenteni a fűtési és hűtési költségeket, így akár energiát is megtakaríthatnak.

Koltai Tamás szerint Magyarországon is egyre több a világszínvonalon megtervezett és berendezett iroda, ugyanakkor fontos lenne, hogy a munkahelyi wellbeing részeként a természetes környezetre is figyeljenek a tervezők, belsőépítészek „Betehetünk egy irodába csocsóasztalt, vagy játékkonzolt, de ezek nem mindenkinek segítenek levezetni a feszültséget, és nem is feltétlenül nyugtatnak le egy stresszes munkanapon. A zöldfalak tökéletesen illeszkednek a közösségi terekbe, emellett egészséges hatásuk van a levegő párásításától kezdve az oxigéntermelésig, a zöld szín és a növények jelenléte pedig folyamatosan nyugtató hatású” – tette hozzá.

Az irodai belsőépítészet más területeihez hasonlóan itt is folyamatosan változnak a trendek.

Manapság inkább a növényszigetes megoldások, térelválasztók a népszerűek, a tervezők nagyobb összefüggő zöldterületeket hoznak létre a beltérben, akár 3D nyomtatással készített kaspók segítségével is.

Ilyen összefüggő területek lehetnek például térelválasztó elemek, amik egyben ültetők is. Az pedig egyértelműen pozitív trend, hogy az épületek tervezői egyre gyakrabban, már a tervezési szakaszban számolnak a növényekkel, sőt, sok helyen maguk a dolgozók kérnek ilyen rendszereket az irodákba – a cégvezetők, HR-esek pedig egyre gyakrabban érdeklődnek a lehetőségek iránt.

Koltai Tamás komoly piaci lehetőségeket lát a következő évekre a családi házakban, lakásokban felállított zöldfalak mellett az irodaépületek külső homlokzatának zöldítésében is. Ez utóbbihoz akár százféle Kárpát-medencei növényfajt is lehet használni, sokkal nagyobb a választék, mint beltérben. Egyre gyakrabban keresik ezeket a lehetőségeket az építészek, komoly hatástanulmányok is készülnek, ugyanakkor a biztató jelek ellenére budapesti új irodaházak túlnyomó többségében ezek egyelőre a tervezőasztalok fiókjaiban is maradnak.

„Óriási zöldfelületeket lehetne létrehozni homlokzatokon, tűzfalakon. Ez akár egy ingatlanfejlesztőnek is lehetne a specialitása, a brandje. Látható a városban, hogy spontán megjelenik a vadszőlő, a borostyán, a lila akác, de lehetne létrehozni koncepciózus zöldfalakat is. Már nem lehet akadály a téli időjárás, a fagy: rendelkezésre állnak azok az infrastruktúrák, amik lehetővé tennék, hogy kültéren is jó minőségű és nagy felületű zöldfalakban gondolkodjanak a tervezők” – tette hozzá a szakértő.

Kültéri zöldfal a spanyolországi Bilbaoban

Címlapkép és fotók: Grofie