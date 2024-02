Fontos szereplők egyesülnek az építőiparban: mi lesz a jövő húzóágazata?

A piacot érdemben meghatározó egyesülés jött létre a magyar építőiparban: joint venture formátumban egyesül a DVM group és a Greenfield Development. A komplex építőipari szolgáltatásokat nyújtó cégcsoport és az ipari generálkivitelezői szektor szakértője közösen létrehozta a DVM-Greenfield Kft.-t. A Portfolio a részletekről és a távlati tervekről kérdezte Massányi Tibor ügyvezetőt és Huszlicska Dávid cégvezetőt.

Számos kihívással küzd az építőipar, az alapanyagok drágulásától a szűkös munkaerőig. Miért most döntöttek a cégalapítás mellett?

Massányi Tibor: A DVM group egy komplex építőipari szolgáltatásokat nyújtó cégcsoport, ami közel 30 éve működik. Foglalkozunk generálkivitelezéssel, kivitelezésmenedzsmenttel, építésztervezéssel, projektmenedzsmenttel, környezetvédelmi szaktanácsadással. Az elmúlt évtizedekben vállaltuk intézmények és irodák, kereskedelmi-, ipari- és lakóingatlanok teljes körű tervezését, fejlesztését és kivitelezését úgy, hogy végig nagy hangsúlyt fektettünk a műszaki tartalom minőségére.

Huszlicska Dávid: A Greenfield jóval fiatalabb vállalkozás: 2022 elején alakult azzal a céllal, hogy magas színvonalú generálkivitelezői szolgáltatásokat nyújtson a magyarországi ipari ingatlanszektorban. Alaptevékenységünk része magyarországi raktárak és termelőlétesítmények építése generálkivitelezés útján, továbbá olyan másodlagos szolgáltatások, mint műszaki és jogi átvilágítás, területfejlesztés, bérbeadás és létesítménygazdálkodás.

M.T.: Valóban nem könnyű a gazdasági helyzet, és a szegmens helyzete is változékony, bizonytalan. A döntés természetesen hosszú előkészítést igényelt, megalapozott és a jövőnek szól. Olyan beruházások indulnak Magyarországon, ahol szükség van arra a szaktudásra és tapasztalatra, amivel a két cég eddig is rendelkezett – a jövőben pedig együttműködve, csapatmunkában még hatékonyabban hasznosíthat.

A két cég értékrendje sokban hasonlít egymásra: a szakmai tudás, a csapatmunka megfelelő alap arra, hogy egy joint venture együttműködés keretében közös csapatot hozzunk létre.

H.D.: Én is úgy látom, hogy egy vállalkozás vagy együttműködés sikere azon múlik, hogy mennyire motivált, szakmai csapatot tudunk felépíteni. A Greenfieldnél úgy gondoltuk, hogy az azonos attitűdök miatt érdemes együttműködni DVM grouppal.

Miért döntöttek a joint venture együttműködési forma mellett?

M.T.: A DVM group az építőiparban tölt be meghatározó szerepet, stabil és tőkeerős vállalat, a Greenfield Development pedig az ipari generálkivitelezői szektor szakértője. Ipari generálkivitelezéssel, projektmenedzsmenttel, tanácsadással foglalkozunk, illetve vasbeton előgyártás során együttműködünk a Limelog gyártó és logisztikai kivitelező céggel, így integrált szolgáltatásokat tudunk nyújtani.

A DVM-Greenfield menedzsmentje (balról jobbra): Szélesi Dániel (partner), Huszlicska Dávid (cégvezető), Móró Gábor (ügyvezető), Massányi Tibor (ügyvezető)

HD: A kivitelezés során saját szerkezeti elemeket használunk. Ez azért előnyös, mert egy ipari létesítmény jelentős hányadát a vasbeton szerkezet teszi ki, így a saját termék felhasználása költséghatékonyabbá teszi a kivitelezést.

M.T.: Több lehetőséget is vizsgáltunk, és ez volt a legegyszerűbb módja annak, hogy a két vállalat, amelyeknek korábban nem volt sem jogilag sem pénzügyileg közös előélete, egy közös céggé tudjon alakulni. Ezen felül az együttműködésünk alapjait, az együttgondolkodást, az önálló identitást, a partnerséget is jól jellemzi ez a kifejezés.

Az építőiparban nem megszokott, hogy ilyen formában terjeszkednek, növekednek a cégek, inkább cégcsoportok alakulnak, bővülnek, vertikális fejlődés a jellemző.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a társulás nem jelent összeolvadást, a cégek ugyanúgy folytatják önálló tevékenységüket, mint korábban.

H.D.: A DVM-Greenfield egy viszonylag fiatal formáció, 2023 nyarán alapítottuk, de már sikerült azt elérnünk, hogy ne csengjen teljesen idegenül a nevünk a piacon. Ez részben annak is köszönhető, hogy a DVM 30 éve van jelen az építőiparban, jól beágyazott szereplő volt már a joint venture formáció előtt is.

Az együttműködés ezen formája lehetőséget teremt arra is, hogy olyan projektekre esélyesként pályázzon a joint venture, amelyeket külön-külön a két cégnek nem lett volna érdemes megpróbálni? Jelenthet ez új piacokat, szegmenseket a két cég számára?

H.D.: Igen, az együttműködéssel új lehetőségek nyíltak meg előttünk, ez már most is látszik. Egy fiatal céget sokan óvatosan kezelnek: a Greenfieldnek önmagában nincs még 3 lezárt éve, sok referenciaprojektje. Viszont az, hogy együttműködünk egy komoly piaci szereplővel, valamint szerkezetgyártó céggel, másképp pozícionál minket. Már a piac is látja, hogy jobban szerepelünk a tendereken, így számolni kell egy új, erősebb szereplővel.

M.T.: A DVM számára nem teljesen új a piac, dolgozunk néhány ilyen jellegű projektben, de a fennállásunk 30 éve alatt elenyészőnek tekinthető az ipari referenciáink száma, a Greenfield viszont kifejezetten erre alapult, ezért számunkra számos új területet nyit meg a közös munka.

Debrecenben, a BMW-gyár építésénél is együtt működünk, de ott a DVM group a szerződött fél. Folyamatban van egy nagyobb volumenű ipari-logisztikai fejlesztésünk, tehát összességében azt gondolom, hogy az indulás óta eltelt kevés időhöz mérve kifejezetten jól állunk szerződésállományban.

H.D.: A műszaki és az operatív csapat napi szintű kapcsolatban van egymással, rendszeresen egyeztetünk, közösen gondolkodunk a futó projektjeinkről, jövőbeli terveinkről. Mindkét csapat kapott egy új lendületet: bizonyos szempontból a közös működés szellemisége, hangulata hasonlít egy startupéhoz.

A DVM-Greenfield már indulásakor egy több mint 70 000 négyzetméteres portfólióval rendelkezik a generálkivitelezés és a projektmenedzsment területén. A vállalat ügyfelei között olyan meghatározó megbízók találhatók, mint a Biggeorge Property a 8200 négyzetméteres West Gate H épület megvalósításával vagy a Panattoni Hungary a 15 000 négyzetméteres ZF debreceni futóműgyártó üzem és raktár kivitelezésével.

Panattoni Hungary - ZF összeszerelő üzem

A Jiecang Linear Motion 22 800 négyzetméteres kaposvári gyártóegységének, illetve az Evoring Precision Manufacturing 26 000 négyzetméteres jászfényszarui gyártóegységének megvalósítását pedig teljeskörű projektmenedzsmenttel támogatják, amibe beletartozik a koncepcióterv készítése, az építési engedélyekkel kapcsolatos feladatok kezelése, a generálkivitelezői tender lefuttatása, a műszaki ellenőrzés és a pénzügyi monitoring is.

Számos logisztikai és ipari fejlesztés van tervben Magyarországon: hogy látják a szektor helyzetét általánosságban? Milyen piaci lehetőségeket jelent ez a joint venture számára?

H.D.: A 2019-2021-ig tartó időszak rendkívül intenzív volt, utána érzékelhető volt egy erőteljes visszaesés, de most újra aktívabbak a fejlesztők, új projektek indultak, felélénkült a gyártás. Egyre elterjedtebb a nearshoring-típusú kiszervezés, ami jelentős mértékben aktivizálja a kivitelezési piacot.

M.T.: Valóban, ezekben a hónapokban kezd érezhetővé válni, hogy a nehezebb időszak végéhez közeledik a szektor, bár fontos hozzátenni, hogy az építőipar egy nagyon differenciált iparág. Az irodapiac még mindig nem tért vissza a Covid előtti állapotához, a lakóingatlanok piaca az elmúlt fél évben bezuhant, viszont a szállodapiac most húzóágazattá lépett elő, sok megrendelés innen érkezik.

