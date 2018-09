Ezek ma az ingatlanpiac legnagyobb veszélyei - Senki ne dugja a fejét a homokba!

Mit hoz a jövő?

Az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján nagyon nehéz megmondani, hogy mik lehetnek a legsikeresebb befektetési termékek a következő 20 évben. A piac meglehetősen gyorsan változik, de az biztos, hogy a következő években is számos kihívással kell szembenéznünk. A kockázatok ellenére azonban Közép- és Kelet-Európa ingatlanpiaca továbbra is szárnyal, az emelkedő bérleti díjak és a csökkenő hozamok ellenére. A kockázatoknak ugyanis nem a típusai határozzá meg a veszély mértékét, hanem az, hogy milyen hosszan vannak jelen a piacon és hogyan függenek össze egymással, ezáltal mekkora hatást képesek gyakorolni a különböző piaci eszközökre - mondta elA piaci környezet változásával az ügyfelek viselkedése is változik. A befektetők azáltal, hogy egyre kevesebb a jó lehetőség a piacon, egyre nagyobb kockázatot hajlandók vállalni annak érdekében, hogy megtalálják a legjobb lehetőségeket - hívta fel a figyelmet. A szakértő szerint több befektetőt a politikai kockázatok tartanak távol a régió egyes országainak befektetési piacaitól.Ha a politikai kockázatokról beszélünk, nem elég csak a régiót nézni, ugyanis a politikai bizonytalanság növekedése globális trend. A legfőbb kérdés az, hogy milyen hatása lesz a régióra nézve annak, ha jelenlegi gazdasági növekedés lassulni kezd - vélekedett. A szakértő a másodlagos termékekkel kapcsolatban is optimista, úgy véli, még mindig sok lehetőség rejlik a régióban, de a kockázatokra is egyre inkább figyelni kell.A politikai kockázatok és a hozamok csökkenése ellenére a kedvező fundamentumok miatt továbbra is jelentős mennyiségű tőke érkezik a régióba. Bár egyre több helyen jelennek meg az alternatív befektetések - például magánkollégiumok - ez még mindig nagyon kicsi szeletét adja a piacnak. A befektetések minőségét nem a típus adja, sokkal inkább a jó menedzsment.A jól menedzselt ingatlamok iránt még mindig nagy a kereslet, a kulcs nem az épületek kora, hanem a menedzsment és az ebből következő nyereséges üzemeltetés, ugyanakkor az elhelyezkedés is nagyon fontos - foglalta össze, aki szerint a legfőbb probléma az, hogy egyre kevesebb az igazán jó termék a piacon.

A régió legfőbb kihívásai

Miért beszélünk folyamatosan a digitalizációról?

VR és AR,

robotika,

blockchain,

omnichannel,

okos épületek,

drónok,

3D nyomtatás,

önvezető járművek

A PropTech olyan, mint a tinédzserkori szex, mindenki beszél róla, mindenki azt hiszi, hogy mások csinálják, de valójában senki nem tudja, hogyan kell csinálni.

A régióban a legjobb megtérülés még mindig a logisztikai szektorban mérhető, a mostani piaci ciklusban pedig akár még 3-4 év is lehet. A kérdés az, hogy azt követően mekkora korrekcióra kell számítanunk. Úgy vélem, ha lesz is visszaesés, inkább enyhébb korrekcióra kell számítanunk, mintsem nagy visszaesésre - mondta elA tavalyi évben Magyarországot és Lengyelországot is jelentős, 4-5 százalék körüli gazdasági növekedés jellemezte, Csehországban azonban már a lassulás jelei láthatók. A régió gazdaságára erős hatással van az alacsony kamatkörnyezet és az EU-s támogatások jelenléte. Fontos kérdés, hogy a kedvező piaci környezetben hogyan valósul meg az EU-hoz történő gazdasági konvergencia. Az egy főre jutó GDP tekintetében látszik a felzárkózás, azonban a jelenlegi 4-5 százalékos gazdasági növekedés feltehetően nem tartható fenn sokáig. A gazdasági kilátások egyelőre kedvezőek, azonban a demográfiai folyamatok negatív hatásai - elöregedő társadalom, munkaerőhiány - már most is erősen érezhető. A munkaerőpiacon ma egyszerűbb munkát találni mint alkalmazottat - mondta el előadásábanA szakértő szerint a kérdés, hogy miért ilyen alacsony még mindig az infláció, ha már egy ideje jelentősen emelkednek a bérek. Korábban mindig is erős korreláció volt a bérek és az infláció alakulása között, de most mintha csökkenni kezdene az összefüggés. Az ingatlanárak emelkedésére azonban ez nem igaz, különösen Magyarországon, ami az áremelkedés élén áll. Mit jelent mindez a jegybankokra és a kamatkörnyezetre nézve? Csehország és Románia már elkezdte a kamatemelést, Magyarország is ebbe az irányba tart, Lengyelországban viszont még nem láthatók a kamatemelésre utaló jelek. A külső kitettség miatt a régió piaca az átlagnál sebezhetőbb. A legfőbb kihívás, hogy a régió az alacsony és közepes hozzáadott értékű ágazatok felől hogyan tud a magasabb hozzáadott érték felé elmozdulni., arról beszélt, hogy hogyan képes a digitalizáció megváltoztatni az életünket, és az ingaltanpiacon belül milyen területeken kell igazán figyelnünk rá. Számos eszköz, vagy felhasználási forma van, ahol a technológia és az ingatlanok találkoznak egymással, ezzel létrehozva a PropTech világát. Ezek közül a legfontosabbak:A különböző szektoroknál ugyan más a digitalizáció szintje, de már mindenhol jelen van. Az ingatlanpiaci munkák 44 százaléka lehet automatizálva jelenleg. A mesterséges intelligencia segít megérteni a fogyasztók szokásait, ami a kiskereskedelmi szektorban hoz változásokat, a rengeteg rendelkezésre álló adat segíthet optimalizálni egy épület üzemeltetését, legyen szó egy irodaházról, vagy a saját otthonunkról.a PropTech fogalmát úgy fogalmazta meg, hogy:A szakértő elmondta azt is, hogy a PropTech csupán egy kis szelete az ingatlanpiac digitalizációjának, és igen lényeges eleme, hogy az emberek gondolkodása is változzon, ne csak a technológia. Ahhoz, hogy lépést tudjunk mindezekkel tartani, négy tanácsot fogalmazott meg:"Senki ne dugja a fejét a homokba, ne zárkózzon el a változás lehetőségétől, ne vesztegesse az erőforrásait és cselekedjen most."