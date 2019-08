Képeken a Váci úti toronyház bontása

Az idei év elején kezdődött és várhatóan egy évig tart a Fővárosi Vízművek Váci út és a Dózsa György út sarkán álló épületének bontása. A terület új tulajdonosa, a Skanska egy új, modern irodaházat tervez építeni a három részből álló épületegyüttes helyére.

Forrás: MTI / Bruzák Noémi

A bontás a Dózsa György út - Váci út - Taksony utca - Angyalföld által határolt területeket érinti. A bontást követő fejlesztés során az irodaház mellett a lakosság számára is nyitva álló zöld kert és közösségi terek is megvalósulnak a területen. A Váci úti irodafolyosó továbbra is a főváros legfontosabb alpiaca, ahol jelenleg is több irodaház áll tervezés vagy kivitelezés alatt.

