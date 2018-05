Bejelentették: jövőre indul az új budai gigapláza építése

Már 6 éve is belengették az óbudai pláza építését, akkor a beruházásra jogerős szabályozási terv el is készült, azonban építési engedélyt nem kapott a vállalat. Később az óbudai projekt felmentést kapott a plázastop alól, és 2016-ra várták a megnyitását. Most a vállalat bejelentette, hogy a projekt építési munkálatai előreláthatólag 2019-ben kezdődnek, a bevásárlóközpont nyitása pedig 2021-re várható.

Kérdésünkreelmondta, hogy korábban a válság miatt nem kezdték el az építkezést, most azonban a növekvő fogyasztás, az erős kereslet és a fellendülés miatt elérkezettnek látták, hogy elindítsák a beruházást. 5 bevásárlóközpontot is üzemeltetnek Magyarországon és ezekben 2 számjegyű növekedést tapasztaltak a forgalomban, ami szintén megerősítette őket ebben a döntésben.Az összesen bruttó 140 ezer négyzetméteres kereskedelmi beruházásban kb. nettó 52 ezer négyzetméternyi a bérbe adható terület, a tervek szerint a bevásárlóközpont három szinten, több mint 170 üzletnek ad majd helyet. Az üzletek mellett, 15 éttermi koncepciót - melyek egy része a tetőkerten fog elhelyezkedni - illetve egy 4D-s mozit is terveznek az épületbe.

Az épület alapterületét tekintve a WestEndhez lesz hasonló méretű, így a teljes bérbe adható terület alapján várhatóan bekerül Budapest legnagyobb bevásárlóközpontjai közé.

Korábban Aquincum Központ elnevezést kapott az óbudai projekt, jelenleg azonban még nem választották ki a végső nevet. Az elhelyezkedést illetően a Szentendrei és Bogdáni út kereszteződésénél fog felépülni a komplexum, a két bejárattal rendelkező plázához 1800 parkolóhely is kialakításra kerül. A projekt kb. 200 millió euróból fog megvalósulni.

Az új bevásárlóközpont megépülésével, a kerületben lévő üzletközpontok, mint a Flórián üzletház, a CsillagVár, vagy az Eurocenter várhatóan komoly forgalom-visszaeséssel számolhatnak.