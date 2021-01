Mégis meggazdagodnak a bitcoin-hívők vagy ez csak egy újabb hullám?

András Bence Cikk mentése Megosztás

Oly sokszor eltemették már a bitcoint az újságírók, hogy a közvélemény már nem tudja hova tenni a legújabb szárnyalásról szóló híreket. A kriptodevizák több mint egy évtized után is élnek és virulnak. Ebben a cikkben amellett érvelünk, hogy a bitcoint nagyon sokan félreértették. Mindig is irreális volt azt várni tőle, hogy néhány év alatt átalakítja a pénzügyi világot. De ugyanígy azt is hiba volt feltételezni, hogy pár év alatt kimegy a divatból. A benne rejlő technológia ugyanis valóban forradalmi, csak éppen sokkal több idő kell, hogy kiépüljön egy rendes ökoszisztéma körülötte. Az alábbiakban segítünk eligazodni, mi állhat a kitartó felértékelődése mögött, és hogy miért volt számára a 2020-as év különösen sikeres.