Ahol fanatizmus tombol, ott 200 év múlva is szegényebbek lesznek az emberek

200 év iszonyú sok idő, de most kiderült, hogy az emberi társadalmat meg lehet annyira félemlíteni, hogy az még ennyi idő után is éreztesse a hatását. Ezt tette a spanyol inkvizíció, a fanatikus vallási üldöztetés egyik legsötétebb gyakorlata. Elképesztő alaposságú, tényleges adatokra támaszkodó kutatás bizonyította be, hogy ahol az inkvizíció aktívabb volt, ott még ma is szegényebbek az emberek. Úgy tűnik, hogy a történelmet mégsem annyira könnyű kiheverni.