Októberben startolhat a Magyar Multi Program

A Via Credit információja alapján az áprilisban bejelentett Magyar Multi Program október első felében jelenik meg, miután a pályázat jelenlegi feltételeit módosítani fogja a kiíró.

Még áprilisban jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Magyar Multi Programot. Papadimitropulosz Alex, a Via Credit ügyvezető igazgatója a Portfolio szerkesztőségének is eljuttatott hétfői közlemény szerint azt mondja: a Program jelenlegi pénzügyi feltételeinek 1.500-nél is több KKV felel meg az Opten adatbázisa alapján, ugyanakkor hozzátette, hogy ebből összesen 500-an működnek a Program által kijelölt konvergencia régióban.

Mivel a Program részletes előszűréshez kötött, ezért ennél szűkebb vállalati kör fog élni a lehetőséggel: napjainkig az ITM 200-nál is több vállalatot hívott meg a Magyar Multi Program I-be, ezek közül 50 fejlesztését kezdik meg ősszel, azaz ők kapták meg az indulási jogot a Magyar Multi Program második és harmadik felvonásába.

A szakértő hozzátette, hogy a pályázói körnek speciális pénzügyi adatoknak kell megfelelnie, illetve meg kell szereznie az Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítványt. A tanúsítvány igazolja, hogy a pályázó cég előminősítésen átesett, cégdiagnosztikán vett részt, valamint rendelkezik fejlesztési tervvel.

A felhívás pillanatnyilag is társadalmi egyeztetésen van és bár sok vélemény nem érkezett eddig, mégis, azt valószínűsítem, hogy a Magyar Multi Program néhány feltétele változhat annak érdekében, hogy a 2018-as pénzügyi adatokat figyelembe tudják venni

– véli a Via Credit ügyvezetője.

A Magyar Multi várható sikerét az is előrevetíti, hogy az „előzménynek” is tekinthető GINOP 1.2.7-17-es kódszámú Gazella programnál - olyan finanszírozási forma volt, amely a vállalatok növekedési szakaszában biztosított támogatást a KKV-knak - 44 projektre nyújtottak be 10,9 milliárd forintnyi támogatási igényt, amelyek közül 32 projektet támogattak 8,65 milliárd forint összegben.

Ráadásul napjainkig a társadalmi vitára csak alig néhány észrevétel érkezett, ami bizonyítja, hogy a vállalkozói réteg egyetért a kiíró szándékaival: szükség van a növekedési potenciállal bíró, innovatív és exportképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító KKV-k megerősítésére – hangsúlyozza a közlemény végén a szakértő.