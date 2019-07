Még legalább 80 milliárdért jönnek gazdaságfejlesztési EU-pályázatok

A forint gyengülése miatt az euróban érkező forrásokból több költhető el itthon forintban és ezen ok miatt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) legalább 40 milliárd forint összegben nyílhatnak meg új pályázati keretek

nyílhatnak meg új pályázati keretek Ezen felül a GINOP 4-es (energetika) és 8-as (visszatérítendő források) prioritásának teljesítménye (a források lekötése) elmaradt az időarányos tervszámoktól, emiatt a keretek 6-6 százalékát is átcsoportosíthatják olyan népszerű fejlesztési tengelyekre, mint az 1-es (kkv-k versenyképességének javítása) és a 2-es (K+F+I). Ez a 6-6%-nyi forrásátcsoportosítás együtt több mint 45 milliárd forintot is kitehet.

(főként a GINOP 1-es és 2-es prioritásában), de amint korábbi elemzésünkben rámutattunk: amiatt is, hogy a korábban pályázatokra kiosztott források mögötti projektek "bedőltek", mert például az elszálló árak és munkabérek miatt nem tudják megvalósítani azokat.A 2014-2020-as ciklusban az n+3-as szabály szerint a 2020-ig allokált forrásokat 2023 végéig lehet felhasználni, így tehát még van valamennyi idő ezen pályázatok kiírására, azok bírálatára és a projektek mielőbbi megvalósítására, igazA lap megszólaltatta Essősy Zsombort, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatóját is, aki többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő, 2021-2027-es ciklusban a 4%-os gazdasági növekedés fenntartásához az a szemlélet segíthet, ha a legjobb vállalatokat segítenek még jobbá tenni és ehhez egy új, speciális támogatási forma is előjöhet majd. Ez a kombinált hitelek esetén az lehet, hogy, ha az adott cég árbevétele és profitja a várt ütemben nő és közben a dolgozóknak is magasabb bért fizet (tehát feltételesen visszatérítendő támogatásról van szó és egy ilyen konstrukció kidolgozására már utasítást is adott egy minapi kormányhatározat).Essősy egyébként úgy látja, hogyfeltéve ha kellően magas hozzáadott értékű termelést végeznek és lépést tartanak a régiós versenytársakkal a kutatás-fejlesztés és az innováció terén. Éppen ezért kulcsfontosságúak lesznek 2020 után a digitalizációt és a képzést célzó pályázatok, de azok a kisebb piaci szereplők, amelyek nem kellően hatékonyak, kénytelenek lesznek betagozódni a nagyobbak alá - fogalmazott a szakember a lapnak.