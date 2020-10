Az Atlassian bejelentette: 2021-től a felhőbe költöznek

Az agilis szoftverfejlesztés eszköztárának globálisan első számú szereplője, az ausztrál hátterű Atlassian bejelentette, hogy 2021-től felhagy szoftvereinek a helyi szervereken futó verzióinak értékesítésével, február után már kizárólag a DataCenter és Cloud verziókat lehet megvásárolni, aki a szerver verzióhoz ragaszkodik, addig tud lépni - olvasható a ShiwaForce közleményében.

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 12-ei hibrid - azaz offline és online is megrendezésre kerülő - Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

A nagyvállalatok IT fejlesztéseihez leggyakrabban használt szoftver gyártója elbúcsúzik az “on-premise” termékektől és a jövőben kizárólag a felhőben futó szoftvereit kínálja ügyfeleinek.

Ezzel az Atlassian is csatlakozik az egyelőre szűk elit klub, az Amazon, Google, Slack és a piac néhány más meghatározó szereplője által képviselt cloud-natív korszakhoz, ahol minden a skálázható alkalmazások építéséről szól publikus, privát vagy éppen hibrid felhő környezetekben. “Az Atlassian után várhatóan több más, akár nagyobb piaci szereplő is követheti ezt a lépést – érdemes felkészülni” – kommentálta a bejelentést Kovach Anton, az Atlassian egyik magyarországi partnercégének, a ShiwaForce-nak a vezérigazgatója.

2021-től se új licenc, se új verzió a szerver verziókhoz

A világ nagyvállalatainak túlnyomó részében az IT részlegek a JIRA feladatkezelőt, a Confluence belső tudástárat és a szoftverfejlesztés folyamatát támogató eszközöket, mint a Bamboo vagy a Bitbucket szinte alapértelmezetten használják. Korábban ezek tipikusan saját szervereken futó szoftverként működtek, de a cloud fokozatosan elkezdte kiszorítani a helyben telepített verziókat. A mostani bejelentés értelmében pedig 2021. február 2. után végleg befejeződik a Jira Software Server, Jira Core Server, Jira Service Desk Server, Confluence Server, Bitbucket Server, Crowd Server, Bamboo Server, valamint a későbbiekben az Atlassian Marketplace Server alkalmazások értékesítése és támogatása is.

A szerver licencek jellegükből fakadóan örökös felhasználási jogot nyújtanak, de februártól már nem lehetséges új szerződést kötni. A meglévő szerver licenc karbantartás-csomagok és a felhasználói szám bővítés ára is növekedni fog. 2024. február 2-ig ezekre kizárólag hibajavítást vagy kritikus sérülékenységet javító frissítést adnak ki. Tehát az ilyen licencekkel rendelkezőknek nagyjából 3 éve van átállni a DataCenter vagy Cloud verziókra.

A bejelentés egyáltalán nem meglepő fordulat, az Atlassian alapítója már 2017-ben jelezte, hogy szoftvereinek adaptálódnia kell a felhő-korszak igényeihez, ennek keretein belül ma már a teljes kínálatát az Amazon Web Servicesből (AWS) szolgálja ki.

Covid-19: a tökéletes apropó

A vállalati IT rendszerektől, főként a Covid-válság idején, azt várják el, hogy képesek legyenek a gyorsan változó, bizonytalan környezetben is az üzleti döntéseket időben az ügyfelek elé vinni. Ilyen szempontból a folyamatosan frissített és egységes felhő-megoldások a nyerők: sokkal rugalmasabbá, gyorsabban alkalmazkodóvá és skálázhatóvá teszik az IT működését. Másik oldalról viszont kevesebb kontroll marad a cég kezében. Az IT fejlesztés folyamatainak felhőbe költöztetése ráadásul nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy szoftver máshol fog futni, hanem ez a működési logikára, belső folyamatokra nézve is komoly változásokat feltételez.

Az Atlassian merésznek tűnő lépéséről Kovach Anton, a ShiwaForce vezérigazgatója elmondta: “Habár hosszú távon nem vonhatóak kétségbe a felhőszolgáltatások előnyei, az Atlassian is jól látja hogy még több évig is eltarthat, hogy a tisztán cloud megoldások működőképesek legyenek a nagyvállalatoknál, és komoly munka lesz addig eljutni. A jelenlegi piaci körülmények viszont kiváló lehetőséget teremtenek a cloud-natív platformok kiépítésére és minden ahhoz szükséges technológia befogadására is.”

Nagyvállalati környezetben minden IT vezető vágyik a szabad skálázhatóságra, leállások nélküli frissítésekre, rugalmasan változtatható környezetekre, de közben sok esetben az adatokat helyben kezelt megoldásokra bíznák. Jelenleg rengeteg rendszer van még helyi szervereken telepítve, ezért is nőtt meg jelentősen az igény az olyan szolgáltatókra és beszállítókra, akik nem csak a tisztán cloud vagy on-premise megoldásokban, hanem azok hibrid verzióiban is otthonosan mozognak.

2021: a felhő-migráció éve

Az Atlassian komoly tempóban rugaszkodott neki a felhős stratégiájának, és ezt a tempót a piac díjazta is. A cég részvényeinek értéke közel duplázódott az elmúlt egy évben - 113 dollárról 215 dollárra nőtt, miközben 1,6 milliárd dolláros árbevételt értek el a legutóbbi üzleti évben. A végfelhasználók számára leginkább a Trello alkalmazásról ismert cég termékeit több mint 174.000 vállalat használja, és mára ebből 150.000 használ cloud licenceket is. Jelenleg már a teljes bevétel közel 50%-a jön a cloud termékekből. Az új ügyfelek 95%-a választja a cloud-ot, amelyet az Atlassian 100%-ra szeretne növelni, így érthető a döntés, mely szerint megszüntetik a szerver termékek támogatását.

Az Atlassian szerint 2021 a nagy rendszermigrációs projektek éve lesz, de ezek nem tisztán technológiai feladatokat jelentenek. Kovach Anton hozzátette: “Tapasztalataink szerint az ilyen projektek egyik legfontosabb eleme az adatok megfelelő feltérképezése, tisztítása az új rendszerben. Ügyfeleink példáján tudjuk, hogy egy-egy migrációs projekt lehetőséget ad a korábbi rossz gyakorlatok felszámolására, folyamat optimalizációra vagy adat konszolidációra. Ezek a feladatok komoly üzleti tapasztalatot is igényelnek, ezért azokon a helyeken, ahol még nem történt meg a felkészülés, a következő 3 év kritikus jelentőségű lesz.”

A modern digitális vállalat fogalma nem csak a felhő szolgáltatások használatát jelenti, hanem az azok által nyújtott transzparenciát is: nincs idő a lassú, hierarchikus folyamatokra egy ilyen turbulens környezetben. A ShiwaForce vezetője szerint “ahol a digitális transzformációs projektek már termőre fordultak, ott az ehhez hasonló bejelentések már nem jelentenek kockázatot. ahol viszont még nem áll készen a szervezet egy teljes átállásra, ott a tanulási folyamathoz mindenképpen érdemes lehet a szerver verziókat még most 2021. január végéig beszerezni, és ezzel a technológiai átálláshoz a következő években időt nyerni.”

A címlapkép forrása: Getty Images.