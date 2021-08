A költségek egyharmadát is megtakaríthatják a vezető nélküli kamionok

A nehéz-gépjárművek gyakran ugyanazokon az utakon haladnak – napról napra, hónapról hónapra. A zsúfolt autópálya-szakaszok pedig folyamatos figyelmet követelnek a vezető részéről. A problémára az automatizálás jelenthetne megoldást, csökkentve a vezetőt érő terhelést, megakadályozva a hátsó ütközéseket, és megkönnyítve a jelenlegi vezetési és pihenési időre vonatkozó jogszabályok betartását, nem beszélve a költségekről - vélik a Continental szakemberei.

Egy hagyományos haszongépjármű naponta körülbelül kilenc órát van úton, ami egy nap alig több mint egyharmadát jelenti. A korlátozó tényező a sofőr, akinek a munkaidejéhez alkalmazkodni kell. Egy teljesen automatizált jármű azonban bizonyos utakon szinte éjjel-nappal, megállás nélkül közlekedhetne. Ennek eredményeként egy teljesen automatizált teherautó azonnal valós értéket termel, ami leginkább a teljes tulajdonlási költségben (TCO) tükröződik, ami így a harmadára csökkenhetne. A teljesen automatizált teherautók tehát valódi gazdasági tényezőt jelentenek.

A TCO az angol total cost of ownership kifejezésből származik, ami egy eszköz birtoklásának valós költségeit mutatja. Magyarul hivatalosan teljes életút költségnek, vagy teljes tulajdonlási költség nevezik, de a TCO mozaikszó is megszokott.

A haszongépjárművek esetében így az automatizációs fejlesztések kereskedelmileg sokkal korábban életképessé tudnak válni. Ugyanakkor a haszongépjárművek érzékelőinek és jármű-architektúráinak fejlesztése a személygépkocsik fejlesztéséhez is hozzájárulhat, mivel például a Continental alkatrészei általában minden típusú járműnél működnek - tájékoztatta a Portfolio-t a Continental.

A kutatás és fejlesztés hatékonyságának maximalizálása érdekében a cég holisztikus megközelítést alkalmaz: ahol csak lehetséges, ugyanazt az algoritmusláncot használja mind a személygépkocsik, mind a haszongépjárművek automatizálásához.

Ez utóbbi azonban járműspecifikus módosításokat igényel.

Csak a jármű méretei – Európában a teherautók és kamionok körülbelül 16 méter hosszúak – kihívást jelentenek az egész jármű érzékelőkkel történő lefedése szempontjából.

A további kihívások közé tartozik:

a kamera magasabb elhelyezkedése, és az ebből következő megváltozott látószög, valamint a jármű hosszából és fordulóköréből adódó dinamikus jellemzők.

Az üzemanyag-hatékonyság szintén kiemelt prioritás a flotta üzemeltetői számára, mivel az üzemanyag-fogyasztás megegyezik a költségekkel. Ebből következően az üzemanyag-megtakarító vezetési stratégiák rendkívüli relevanciával rendelkeznek. Ebből a célból a Continental többek közt az útvonalak emelkedési profilját is figyelembe veszi a hatékony fékezés, gyorsítás és szabadon futás érdekében, valamint a forgalmi dugók végén prediktív fékezést alkalmaz.

Vezető nélküli Hub2Hub

A teljesen automatizált teherautók azonban a logisztikai ellátási láncok biztosítása során mutatják ki a bennük rejlő valódi potenciált. A nehéz tehergépkocsik (többnyire teherautók és pótkocsik kombinációja) gyakran ugyanazon az útvonalon haladnak, mivel a nagy logisztikai központok mára már többnyire jó összeköttetésekkel rendelkeznek az autópályák közelében. A gyakran monoton és hosszú útvonalak ellenére ezen útvonalak autópályán megtett szakaszai a sofőr állandó figyelmét igénylik, ami olyan veszélyes mellékhatásokhoz vezethet, mint a mikroalvás. Az automatizálás csökkentetné a vezetőt érő terhelést, valamint megakadályozná különösképpen a hátsó ütközéseket, és megkönnyítené a jelenlegi vezetési és pihenési időre vonatkozó jogszabályok betartását.

A végeredmény az, hogy a flottaüzemeltetők költségeik egyharmadát is meg tudnák takarítani, ha a teherautók teljesen automatizáltan tudnának haladni a központok között.

A Hub2Hub elnevezésű koncepció kompenzálhatná a sofőröket érintő munkaerőhiányt is, ha csak a későbbi terjesztési szállításokat kellene fedezniük. Hosszú távon a Hub2Hub megoldás a kezdeti rakodóhelytől a végcélig tartó teljes utat magába foglalná. A funkcióvezérelt fejlesztés fő hangsúlya ezért jelenleg az autópálya szempontjából releváns funkciókra és azok folyamatos fejlesztésére irányul a vezetési teljesítmény, a rendelkezésre állás és a megbízhatóság tükrében. Lépésről lépésre a már megvalósított funkciókat elkezdik a gyakorlatban is alkalmazni, majd képesek lesznek kezelni a komplikáltabb helyzeteket, például az autópályára való fel- és lehajtást is.

A Continental az autonóm vezetési rendszerek fenntartható iparosításán dolgozik annak érdekében, hogy terhet vegyen le a járművezetők válláról és biztonságosabbá tegye a vezetést

– mondta Dr. Andree Hohm, a Continental önvezető autó projektjének vezetője. Ezenkívül a cég rendelkezik a szükséges tapasztalattal ahhoz, hogy az autóipari technológiákat sorozatgyártásra vigye, és ne csak egyféle járműplatformra korlátozza azokat.

Sense - Plan - Act

A fejlesztés hatékonyságának maximalizálása érdekében a vállalat holisztikus megközelítést alkalmaz, vagyis amellett, hogy az algoritmusok szinte teljes mértékben azonosak, a személygépkocsik és teherautók rendszerei körülbelül 90 százalékban megegyeznek. Mindkét esetben a „Sense”, a jármű állapotának és környezetének szenzorokkal történő érzékelését jelenti, ideértve

a gyalogosok védelmére szolgáló innovatív szenzortechnológiát,

a keréksebesség-érzékelőket,

kamerákat,

valamint rövid és nagy hatótávolságú radarokat.

A „Plan” alatt a lehetséges műveletek és a szükséges döntések különböző elektronikus vezérlőegységek által való lefuttatását értik, azaz mi fog történni, és hogyan kell reagálnia a járműnek. Az így létrejött mozgástervezésért – milyen műveleteket kell végrehajtania a járműnek, milyen szögben kell kormányozni, vagy mennyire erősen kell fékeznie – pedig az „Act” felel. Személygépkocsik esetén a rendszer közvetlenül avatkozik be a jármű vezérlőrendszerébe, például egy féknyereg, az MK C1 elektrohidraulikus fék, vagy az elektromos rögzítő fék működtetése révén.