Mi kell ahhoz, hogy regionális szintre lépjen egy vállalkozás?

Határozottan van üzletfejlesztési lehetőség a kelet-közép-európai régióban, nem véletlen, hogy egyre több cég működik Magyarország mellett Romániában és Bulgáriában is – hangzott el a múlt heti Regional Business Summit konferencián Bukarestben.

Egyre több cég próbálkozik régiós terjeszkedéssel, létezik átjárás a magyar, a román és a bolgár piac között, sőt, a jövőben ez erősödhet is – hangzott el az iBanFirst által szervezett bukaresti Regional Business Summit konferencián. A rendezvény résztvevői egyetértettek abban, hogy hasonló kihívásokkal küzdenek a három ország vállalkozói: a finanszírozási nehézségek mellett a piaci sajátosságok és szabályozói környezet rugalmatlansága, lassúsága is hasonló a három országban. Ugyanakkor több szakértő szerint ezek a kihívások felvértezik a vállalkozókat a jövő kihívásaira, például a hosszútávú finanszírozási nehézségekre, az energiapiaci áremelkedésre vagy akár a fenntarthatósággal kapcsolatos feladatokra is.

Pierre Antoine Dosoulier Fotó: Regional Business Summit

Pierre Antoine Dosoulier, az iBanFirst alapító-vezérigazgatója szerint a platformjukon végrehajtott nemzetközi fizetési tranzakciókat tekintve a régió egyértelműen az üzleti szempontból legfejlettebb térségek közé tartozik, a növekedés is egyértelműen látszik. A régió üzleti agilitása egyértelmű, ugyanakkor a Közép-Kelet Európában működő vállalkozások közül még mindig sokan ösztönzésre, bátorításra szorulnak – finanszírozási és üzletfejlesztési értelemben egyaránt. A fiatal vállalkozóknak szükségük van egyfajta biztatásra ahhoz, hogy nagyobb léptékekben, határozottabb terjeszkedésben gondolkozzanak, akár nemzetközi szinten is – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 21. Sokba kerül a vállalkozásoknak a gyenge forint, magasak az utalási költségek is

A fintech-alapító szerint fontos, hogy egyfajta üzleti optimizmust mutassanak a régió cégei, a cégvezetőknek pedig meg kell tanulniuk bízni magukban és munkatársaikban. Ezekkel felvértezve válságállók és prosperálók lehetnek a vállalkozások mindhárom országban. A régióban komoly lehetőségek vannak arra, hogy IT-fejlesztések terén nemzetközi szinten is meghatározó legyen, például a blockchain vagy a tokenizáció területén, hiszen sok a fiatal, jól képzett és lelkes szakember – mondta Adela Clara Wiener, az Aurachain CEO-ja. Ugyanakkor úgy látja, több ösztönző kormányzati programra lenne szükség ahhoz, hogy határokon átnyúló, regionális üzleti sikereket láthassunk.

Iluian Stanciu, az Emag elnök-vezérigazgatója is optimista a régió befektetési potenciáljával kapcsolatban. Ma már jelentős adatmennyiség áll azok rendelkezésére, akik befektetni vagy terjeszkedni szeretnének, a szabályozói környezet is folyamatosan fejlődik. Azt tanácsolja a vállalkozóknak, hogy alakítsanak ki egy 10 éves tervet, tervezzenek előre – ehhez számos segítséget kaphatnak, akár finanszírozásban is.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 14. Magyarországi fióktelepet nyitott az iBanFirst

Hozzátette: azok a cégek lehetnek a jövő nyertesei a régióban, amelyek tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó piaci körülményekhez, mint például a fenntarthatóság kérdése vagy a magas energiaárak. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a megrendelő, a fővállalkozó alkalmazkodik, de a kisebb cégek, alvállalkozók nem tudnak, akkor elveszíthetik a piacaikat.

A cikk megjelenését az iBanFirst támogatta.

Címlapkép: Getty Images