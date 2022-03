Sokba kerül a vállalkozásoknak a gyenge forint, magasak az utalási költségek is

Magyarországon nyit irodát az iBanFirst pénzügyi szolgáltató. Az elmúlt években folyamatos terjeszkedéssel növekvő, brüsszeli székhelyű fintechcég egy úgynevezett idegen devizás tranzakciókra szakosodott pénzügyi szolgáltató, amelynek elsődleges tevékenysége, hogy vállalkozásoknak segít devizaügyleteik lebonyolításában azzal, hogy a devizaárfolyam ingadozással szemben stratégiát épít az ügyfeleivel közösen. A Portfolio Johan Gabrielst, az iBanFirst regionális ügyvezető igazgatóját kérdezte a részletekről.

A cikk megjelenését az iBanFirst támogatta.

Mivel foglalkozik pontosan az iBanFirst? Hogy működik a gyakorlatban a nemzetközi utalási költségek kiegyenlítése?

Cégünket 7 éve alapították Belgiumban, a központunk ma is Brüsszelben található, a cég alapítói és az első befektetői csoportok franciák voltak, a cég operációs központja jelenleg is Franciaországban található – azonban folyamatos a nemzetközi terjeszkedésünk, egyre több országban nyitunk irodát. Fő tevékenységi körünk, hogy az idegen devizában végrehajtott devizás ügyletekhez nyújtunk – a bankokhoz képest - egyedi, gyorsabb és versenyképesebb megoldást.

Magyarországon a kisvállalkozásoktól a nagyvállalatok alsó szegmenséig célozunk, hiszen a hatalmas cégek, különösen a multinacionális vállalatok jellemzően házon belül, vagy banki partnerükkel meg tudják oldani költséghatékonyan az átváltásokat.

Ugyanakkor a KKV-k is egyre magasabb arányban foglalkoznak nemzetközi import-export tevékenységgel, amelyeknek devizaügyletei jellemzően költségesek,

így a tevékenységünk lényege, hogy egyszerűbbé és tervezhetőbbé tesszük számukra az idegen devizás ügyleteket. Kialakítottunk egy online rendszert, amelyen keresztül a vállalkozások érdemben csökkenteni tudják a deviza-árfolyammozgásokból eredő kockázatokat, valamint a devizakonverziós ügyletek költségeit. Ezen a platformon keresztül válthatnak devizát, nyithatnak devizaszámlákat vezethetnek, átutalásokat és fedezeti ügyleteket hajthatnak végre. Mindezt teljes mértékben online ügyintézéssel.

Rendszerünkben több mint 30 pénznemben küldhetnek és fogadhatnak kifizetéseket a vállalkozások, 240 országba, melyek közül több feltörekvő piacnak számít.

Fontos kiemelni, hogy a klasszikus pénzügyi, pénzforgalmi szolgáltatók általában 3-5 nap alatt teljesítik a nemzetközi átutalásokat, addig ezek a tranzakciók az iBanFirstnél jellemzően azonnal megvalósulnak, mindez úgy, hogy a vállalatok online nyomon tudják követni a tranzakciókat. Az nem kérdés, hogy a devizaárfolyamok volatilitása érdemben veszélyezteti a vállalkozásokat, jól látjuk ezt a forint jelenlegi árfolyamán is.

Ugyanakkor az árfolyamkockázat-kezelési megoldások nem feltétlenül állnak rendelkezésre a piacon, és leginkább a nemzetközi bankok devizakereskedői számára elérhetőek.

A mi rendszerünkben rendkívül rugalmas, és piaci értelemben is hatékony kockázatkezelési, devizafedezeti megoldások érhetők el a vállalkozások számára, ráadásul teljesen online használattal.

Hol jelentkezik pontosan a költséghatékonyság a rendszerben?

Egy nemzetközi átutalás jellemzően több bankon fut keresztül, ami egyrészt hosszadalmas, másrészt mindegyik bank egyedi költségekkel terheli meg a folyamatot. A rendszerünkben előre lehet tudni az utalási költségeket, tájékoztatjuk a felhasználót a díjakról, amelyek – megkerülve a nemzetközi bankrendszereket - valóban versenyképesek.

Ez a költségmegtakarítás elsősorban a teljesen online működésünkből következik, valamint abból, hogy összesen 15-féle határidős termékkel, ügylettel dolgozunk. Ahogy említettem, költségeink átláthatók és előre kalkulálhatók, valamint kedvezőbb árfolyamot biztosítunk a hagyományos bankoknál. Egy EU-n belüli, eurós SEPA-utalás például 50 centbe kerül, az összeg méretétől függetlenül.

Mennyire jelent nehézséget egy fintech cég számára, hogy konkrét irodával rendelkezik több országban is? Mennyire szükséges igazodni az eltérő nemzeti pénzügyi szabályozásokhoz?

Az iBanFirst az egész Európai Unió területén engedélyezett fizetési intézményként van jelen, több ezer ügyfelet szolgálunk ki csak Európában. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unión belül hatékonyan tudunk terjeszkedni: leegyszerűsítve úgy működik a folyamat, hogy ha valamelyik tagállamban engedélyezett pénzügyi szolgáltatóként működsz, akkor az összes többi EU-országban is szolgáltathatsz, mindössze egy bejelentési kötelezettséged van az adott állam hatóságai felé. Ez a folyamat hatékonyan működik Magyarországon is, hiszen a PSD2 alapján pénzforgalmi intézményként engedélyezett és szabályozott szolgáltató vagyunk.

A nem európai terjeszkedésünk nyilván lassabb, de azt tapasztaljuk, hogy a hatóságok nyitottak, és a legtöbb esetben felkészülten várják az új típusú pénzügyi szolgáltatókat. Nyilván az EU-s tapasztalataink mindenhol jó ajánlólevélnek számítanak.

Mikor várható a budapesti iroda nyitása? Milyen típusú munkakörökben dolgoznak majd itt a munkatársaik?

A következő negyedévben nyitjuk budapesti irodánkat, a nemzetközi terjeszkedésünk részeként, és személyesen is jelen szeretnénk lenni a térségben. Bár online működő cég vagyunk, fontos, hogy ügyfeleink közvetlenül, akár személyesen, telefonon is elérjenek minket. Dedikált magyar kapcsolattartóink nem csupán a számlavezetéssel kapcsolatos kérdésekben, hanem a komplett deviza stratégia kialakításában is támogatják az ügyfeleket.

Egyrészt szempont az, hogy az ügyintézés ne azt jelentse, hogy egy chatbottal kell beszélgetniük, másrészt közvetlenül be szeretnénk mutatni a szolgáltatásunkat, annak előnyeit. Magyarországon a partnereink jellemzően a kisvállalatok felső szegmenséből és a középvállalatokból kerülnek ki: jelenleg olyan üzletkötőket, értékesítési munkatársakat veszünk fel, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen a piacon.

Szolgáltatásuk részben a nemzetközi banki piacon működik, bizonyos tekintetben a bankok számára komoly konkurenciát jelentenek. Milyen a kapcsolatuk a bankokkal, és mennyire érzékelik, hogy zárul az olló, és a pénzintézetek egyre több olyan szolgáltatást alkalmaznak, amiket néhány éve még csak a fintech-cégek tudtak megvalósítani?

Valóban szűkül az olló, ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy mi a kezdettől fogva működünk együtt bankokkal számos országban, így Magyarországon is.

Sok esetben azonban még mindig azt látom, hogy a bankok lassan reagálnak, lassan nyitnak az új szolgáltatások irányába, ezért még mindig van tér a fintech cégeknek a nemzetközi piacokon.

