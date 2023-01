Rátörte az ajtót a válság a biztosítókra, ám egy ügyes csavarral még nagy fordulat jöhet

A magas infláció és a finanszírozási költségek növekedése a biztosítási ágazatot is elérte, a szektor szereplői pedig könnyen találhatják magukat abban a helyzetben, hogy díjat kell emelniük, ezzel megkockáztatva az ügyfelek elvándorlását. A biztosítási díjak elszállását legkönnyebben a működési költségek csökkentésével, és új bevételi csatornák megnyitásával akadályozhatják meg, amelyben nagy segítségükre lehetnek a legújabb felforgató technológiák. Cikkünkben sorra vettük, milyen technológiai újításokat vethetnek be a biztosítási szektor szereplői, ha életben akarnak maradni a legzordabb körülmények között is.