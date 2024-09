Komoly kockázata van, ha nem minőségi IT-eszközökkel dolgoznak a magyar cégeknél

Alapjaiban határozza meg a hazai vállalati piacot az, hogy mennyire lehet felgyorsítani a digitalizációt az élet minden területén. Magyarország lemaradása jelentős, a fejlesztésekhez pedig szükséges az IT- rendszerintegrátorok hatékony működése és tudásbázisa is – mondta el a Portfolio-nak Kóté László, a Delta Systems nemrég kinevezett operatív és marketing vezérigazgató-helyettese. A szakembert a piaci folyamatok és a cégcsoport növekedési tervei mellett az iparági marketing-kihívásokról is kérdeztük.

Érdemi piaci növekedés mutatkozik a Delta Technologies leányvállalatánál a Delta Systemsnél, folyamatosan erősödni látszik a cég: mennyire tudatos stratégia ez, és mennyire tudják kihasználni az aktuális piaci folyamatokat?

Azt gondolom, hogy a két folyamat párhuzamosan zajlik. A cég rendkívül sokat változott az elmúlt négy-öt évben, kezdve a tőzsdei jelenlétünkkel, és ennek megfelelően az új stratégiánkkal, üzletpolitikánkkal. Mint minden cégnél, nekünk is fontos kijelölni a hosszútávú célokat; mi öt évre tervezünk előre, amikorra körülbelül 58-60 milliárd forintos árbevétellel számolunk az idei üzleti évre tervezett 30 milliárddal szemben.

Rendszerintegrátorként jelenleg a magyar piacon azt lehet tapasztalni, hogy nagyon sokan érdeklődnek a digitalizáció iránt, keresik a megoldást az automatizálásra, vizsgálják az alaptevékenységükhöz nem szorosan kapcsolódó informatikai és field-tevékenységek kiszervezését (pl.: üzemeltetés), és egyre nagyobb hangsúlyt kap az adat, információ- és hálózatbiztonság, a rendelkezésre álló adatok hasznosítása, valamint az energia tárolása és hatékony felhasználása.

Az IT-rendszerintegrációs piac sajátossága, hogy a fejlődéshez új partnerekre, új beszállítókra van szükség – ez elengedhetetlen.

A növekedés vonzza is az új beszállítókat, egyre ismertebb brandek kerülnek a portfóliónkba;

a gyártó cégek közül ilyen például az Apple vagy a Samsonite. Másfél évvel ezelőtt elnyertünk egy olyan Apple viszonteladói, rendszerintegrátori státuszt, amivel Magyarországon nagyon kevés cég rendelkezik, ez a Delta számára is egy komoly szakmai sikert és minősítést jelent. Első hallásra talán meglepő, de az előző évben stratégiai megállapodást kötöttünk a Samsonite céggel, hiszen vállalati ügyfeleinknek folyamatosan szükségük van jó minőségű, divatos egyben nagy igénybevételt bíró laptoptáskákra, az üzleti és magánutazásokhoz szükséges bőröndökre, kiegészítőkre és igyekszünk ezekre az igényekre is megfelelő megoldást és széles áruválasztékot biztosítani.

A felhőszolgáltatás is egyre több vállalat életében jelenik meg, ennek szellemében kötöttünk tavaly az AWS-sel partneri megállapodást, így az idei évtől a világ egyik legnagyobb felhőszolgáltató megoldásai is elérhetőek ügyfeleink számára.

Kóté László Fotó: Berecz Valter/Portfolio

Idén nagyon sok megkeresést kapunk a NIS2-vel kapcsolatosan is (A NIS2 irányelv az Európai Unió szabályozása, amelynek célja a kiberbiztonság növelése, a kiemelt ágazatok fenyegetettségének csökkentése), ahol a Delta segít az érintett vállalkozásoknak a teljes NIS2 felkészülési folyamatban, beleértve a biztonsági felméréstől az implementálandó eszközök kidolgozásáig, telepítéséig és az üzemeltetésig.

Azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik az igény a minőségi termékek mellett a magas színvonalú szolgáltatások iránt is a magyar piacon. Úgy is nézhetjük, hogy az üzleti szférában, a kisvállaltoktól indulva egészen a nagyvállalatokig, egyszerűen kockázatos nem megfelelő minőségű eszközökkel dolgozni.

A cég működéséből fakadóan feltételezhetjük, hogy sokkal komplexebb marketingtevékenységre van szükség, mint egy olyan vállalatnál, amelyik jóval szűkebb termék- vagy szolgáltatáspalettával működik. Mennyire nehéz megcélozni ezzel a B2B ügyfeleket?

Fogalmazzunk úgy, hogy kihívásokkal teli. A menedzsmenttel két éve közösen határoztuk el, hogy felfrissítjük a Delta arculatát, megjelenését és kommunikációját. Ez azonban nem öncélú, hiszen a vállalat stratégiai céljai értelemszerűen a marketing területén is lecsapódnak.

Jelen vagyunk a legkülönfélébb digitális csatornákon, a közösségi médiában pedig követjük az aktuális trendeket; sok tehetséges fiatal szakemberrel és több ügynökséggel is együtt dolgozunk. Szerintem szükséges és elengedhetetlen az új generáció bevonása. Ahogy a mindennapjainkban is tapasztaljuk, az újgenerációs munkavállalók már teljesen más platformokat használnak, mint anno 5 – 10 évvel ezelőtt.

Két év leforgása alatt megújult a honlapunk, a közösségi médiában megdupláztuk követőink számát, rendszeresen publikálunk szakmai offline és online felületeken, professzionális, a szakma által is elismert rendezvényeket szervezünk.

Igyekszünk folyamatosan jelen lenni a legtöbb szakmai konferencián, stratégiai együttműködéseket kötöttünk ágazati szövetségekkel. Hangsúlyos a szponzorációs tevékenységünk is, elsősorban a sporttámogatásoknál: szponzoráltuk például a Kékszalag dobogós hajóját, illetve több csapatsportot is.

Júliusban nevezték ki a Delta Systems operatív és marketing vezérigazgató-helyettesévé, de korábban több nagyvállalatnál is töltött be vezető pozíciót: hogy látja, milyen folyamatok mozgatják a piacot jelenleg? Mennyire egyértelmű, hogy az integrátorok erősödnek, kevesebb teret hagyva a kisebb piaci szereplőknek?

Az integrátorcégek jelenleg nagyon fontos piaci szegmenst jelentenek, és azért dolgozunk, hogy ez a jövőben is megmaradjon. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy manapság a hardver eszközök szállítása nem elegendő, sokkal inkább egy teljeskörű szolgáltatásra van igény, megfelelő szaktudással, referenciával, háttérrel, tapasztalattal és skálázhatósággal. Minden esetben meg kell értenünk az ügyfelek üzleti kihívásait, problémáit, és komplex megoldásokat kell ezekre kínálni.

Ez persze nem jelenti azt, hogy Magyarországon ne lennének tehetséges kisebb méretű piaci szereplők, startup cégek, ugyanakkor

a digitalizációban jelentős lemaradással küzdünk nemzetgazdasági szinten, amin érdemben a nagy piaci szereplők tudnak változtatni.

Mi nagy lehetőségeket látunk például az agrárium digitalizációjában és az épületenergetikai fejlesztésekben. Komoly potenciál rejlik azokban a komplex okosváros-fejlesztésekben is, amikor közintézményeket tudunk korszerűsíteni, digitális alapokon, amivel például egy oktatási intézmény vagy egy rendelőintézet hatékonyan tudja mérni és használni a fűtési rendszerét, áram- vagy vízfogyasztását.

Hasznos projekteket indítottunk ezeken a területeken, amelyeknek komoly visszhangja volt, több díjat is elnyertünk velük, ilyen például az IFKA Korszerű Vállalati Technológiai Mintaprogram keretében megvalósított öt különböző digitalizációs megoldásunk.

Érdemi fejlődést, piacbővülést jelent az is, hogy hatalmas, a technológia csúcsán álló gyártócégek érkeznek Magyarországra: mennyire tud velük beszállítói kapcsolatokat kialakítani a Delta Technologies leányvállalata a Delta Systems?

Fontos látni, hogy ezek a most induló gyárak a globális csúcstechnológiát képviselik, ezért is tartjuk kiemelkedő eredménynek, hogy közülük többnek mi is beszállítói és szolgáltatói vagyunk. A számok azt mutatják, hogy mi, a vezető magyarországi rendszerintegrátorok egyikeként természetesen meghívást kapunk minden fontos tenderre.

Kemény verseny folyik ezeknek a projekteknek az elnyeréséért, úgy látom, hogy ebben mi helytállunk.

Mennyire nehéz megtalálni a megfelelő szakembereket ezekhez a fejlesztési tervekhez? Érkezik színvonalas szaktudás a hazai felsőoktatásból? Meg tudják valósítani cégcsoporton belül a megfelelő tudástranszfert?

Több oktatási szereplővel, egyetemmel is stratégiai megállapodást kötöttünk az elmúlt években, előadásokat tartunk, és igyekszünk az innen érkező tehetséges, a piac iránt érdeklődő fiatal szakembereket alkalmazni. Azt tapasztaljuk, hogy magas színvonalú tudás érkezik a felsőoktatásból, ugyanakkor fontosnak tartjuk a fiatal kollégák mentorálását, szakmai támogatását is. A cégcsoporton belül is megvalósul az aktív tudástranszfer, izgalmas dolog látni a generációk keveredését. A céghez való csatlakozásom első évében a HR terület is hozzám tartozott, így pontosan tudom, hogy mekkora értéket jelent, hogy a cég munkavállalóinak megközelítőleg 25%-a már több mint 10 éve a Delta csapatát erősíti, ez egy rendkívül fontos tudásbázist, aktív know-how-t jelent.

Több olyan kollégám van, aki itt kezdte juniorként vagy asszisztensként, és ma már vezetői pozíciót tölt be vállalatunknál. Személy szerint nekem és a Deltának is fontosak a hagyományok, ugyanakkor az innovatív szemlélet és a fejlődés is.

Én Tokióban nőttem fel. Japán és általában az ázsiai kultúra magában hordozza az alázatosságot, megbízhatóságot, pontosságot, strukturált gondolkodást és a tudásmegosztást. Szerencsésnek érzem magam azért, hogy a pályafutásomat a kezdetétől ezek az alappillérek határozzák meg.

A mai világban a tudásmegosztás nagyon fontos a személyes és a céges sikerhez; nekem a pályám elejétől több hazai és nemzetközi szakembertől volt lehetőségem tanulni: ez felelősség is arra, hogy a tudásomat és tapasztalatomat én is megosszam a szervezeten belül.

Elcsépeltnek tűnhet, de szerintem a win-win szituációk és megoldások viszik előre az országot és a magyar gazdaság szereplőit. Az sem vitatható persze, hogy komoly kihívást jelent a többgenerációs munkavállalók motiválása. A juttatások mellett fontos, hogy legyenek munkán kívüli aktivitások, sporttevékenységek, és hogy figyeljünk a dolgozók egészségére is. Magas minőségű termékek mellé komplex megoldások és magas színvonalon dolgozó kollégák is kellenek.

