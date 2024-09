Egyre több cég szervezi ki az ügyfélszolgálatot: nagyot nőtt a piacvezető magyar call center

Közzétette első féléves beszámolóját Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call centeres cége, az eSense Nyrt. Piaci helyzetük stabilitását jól mutatja, hogy árbevételük 2,79 milliárd forintra nőtt, ami 63,3%-os emelkedést jelent 2023 első félévéhez viszonyítva.

Az eSense Nyrt. fő profilja a kiszervezett call center szolgáltatások biztosítása és a munkaerőkölcsönzés, de tevékenységi köre ennél jóval szélesebb. A vállalat szolgáltatásai között szerepel ügyfélszolgálatok, diszpécserközpontok és információs vonalak kialakítása, telefonos értékesítés, pénzügyi szolgáltatások közvetítése, telefonos kintlévőség-kezelés és piackutatás. Emellett felnőttképzési és tanácsadási szolgáltatásokat is nyújt.

A cégcsoport az anyavállalaton kívül több leányvállalatból áll. Ezek tevékenysége nagyrészt megegyezik az anyavállalatéval, kivéve a Card Consulting Zrt.-t. Ez a leányvállalat egy speciális informatikai szolgáltatást is kínál: egészségpénztárak és SZÉP kártya szolgáltatók által kibocsátott kártyák autorizációját biztosítja.

A cégcsoport nemrég publikálta féléves beszámolóját, amely szerint jelentős növekedést ért el 2024 első félévében az előző év azonos időszakához képest, árbevételük 2,79 milliárd forintra nőtt, ami 63,3%-os emelkedést jelent 2023 első félévéhez viszonyítva.

Az eSense Nyrt. konszolidált átfogó eredménykimutatása (ezer forint) 2024.06.30 2023.06.30 Árbevétel 2 790 015 1 708 734 Üzemi tevékenység eredménye 236 853 76 689 Adózás előtti eredmény 230 625 84 794 Adózott eredmény 213 951 63 862 Teljes átfogó eredmény 213 951 63 862 Egy részvényre jutó eredmény forintban 21,81 6,39 EBITDA 289 282 120 826 Forrás: eSense Nyrt. féléves jelentés, 2024. június

Az adózás előtti eredmény 230,6 millió forintra nőtt, ami 172%-os emelkedést jelent. Az adózott eredmény 213,9 millió forint lett, ami 235%-os növekedést jelent 2023 első félévéhez képest.

Az üzemi tevékenység eredménye több mint háromszorosára, 236,85 millió forintra nőtt az előző év azonos időszakához képest. Az anyagi jellegű ráfordítások 391,67 millió forintot tettek ki, 63,9%-kal meghaladva az előző évi értéket.

Új megrendelések és új piacok a tervek között

„Pénzügyi mutatóink, likviditásunk egyre javulnak alacsony eladósodottság mellett, piaci pozíciónk pedig kifejezetten stabil az elsősorban megbízható ügyfélállományunknak köszönhetően, amelyek legnagyobbrészt bankok, biztosítók vagy országos telekommunikációs vállalatok. Kihívást jelent továbbra is az iparágban jellemzően magas fluktuáció, ami nagy tehet ró a kiválasztási és oktatási területeinkre, hiszen ügyfeleink magas színvonalat és hatékonyságot várnak tőlünk és a bevételünk is jelentős részben ettől függ” – értékelte a számokat a Portfolio kérdésére Varga Gábor vezérigazgató, aki kiemelte, hogy a pénzügyi termékek értékesítéséből származó és telefoninformációs bevételük is nőtt, utóbbi még nagyobb mértékben.

Varga Gábor Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A menedzsment várakozásai szerint a második félévben folytatódni fog a jelenlegi tendencia, jelentős új megrendeléseken dolgoznak mind a meglévő, mind új partnereiknek köszönhetően. Emellett komolyan foglalkoznak az AI bevetésével további hatékonyságnövekedés céljából.

Tervezik továbbá a külföldi terjeszkedést is, hogy ki tudják elégíteni ügyfeleik igényeit: már tárgyalnak is potenciális akvizíciós célpontokkal.

Varga Gábor beszámolt arról is, hogy a cégcsoportnál dolgozók létszáma az év eleje óta folyamatosan növekszik, aminek köszönhetően jelentősen bővült a nyíregyházi call center, illetve Miskolcon is irodát nyitottak. „Saját fejlesztésű informatikai háttérrendszerünk hatékonyan támogatja mind a kiválasztási, mind az adminisztratív folyamatainkat” – tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 06. 20. Több száz új munkahely a call center-iparban: a vidéki nagyvárosokban is növekszik a piac

A cégcsoportnak már közel 700 munkavállalója van Budapesten, Nyíregyházán és Miskolcon. A beszámolóból kiderül, hogy a személyi jellegű ráfordítások 2,1 milliárd forintra nőttek egy év alatt.

A kiszervezések mozgatják a piacot

Az eSense optimista előrejelzést adott ki a 2024-es év második felére vonatkozóan. A vállalat dinamikus növekedést és javuló pénzügyi mutatókat prognosztizál, amit több tényezőre alapoz. Egyrészt a meglévő üzleti partnerek megrendeléseiben jelentős növekedés várható, az új megrendelések értéke is számottevően emelkedhet, mind a pénzügyi termékek értékesítése, mind a telefonos ügyfélszolgálat területén.

A cégcsoport a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy növekedési kilátásait tovább javítja egy piaci trend:

a hazai vállalatok közül egyre többen részesítik előnyben a munkaerő-kölcsönzést a saját foglalkoztatással szemben, illetve preferálják a telefonos ügyfélszolgálat kiszervezését.

Ez a tendencia növeli a cégek rugalmasságát a gyorsan változó és bizonytalan gazdasági környezethez való alkalmazkodásban.

Az eSense versenyelőnyként tekint arra, hogy az elmúlt időszakban jelentős erőfeszítéseket tett a transzparens működés és egyéb fejlesztések irányába, beleértve az ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) szempontokat is, erre vonatkozóan hamarosan közzéteszik a 2023-as jelentésüket is. Ezek a lépések különösen fontosak a nagyvállalati ügyfélkör számára, ahol ezek az elvárások egyre inkább előtérbe kerülnek.

A cikk megjelenését az eSense Nyrt. támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images