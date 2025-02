MI-t használni nem kell félnetek jó lesz

Milyen szerep jut a mesterséges intelligenciának (MI) a jogban, így például a peres és büntető-, illetve hatósági eljárásokban? Mik az MI alkalmazásának előnyei és melyek a kihívások? Megfelelő-e napjaink jogi keretrendszere, vagy új jogintézményekre van szükség? Hogyan alakíthatja át az MI az egyes jogi eljárásokat és folyamatokat? Vajon csak kérdések vannak vagy sejthetők már válaszok is?

János esztergomi érsek elhíresült üzenete hangzott hasonlóképpen 1213-ban, amikor a magyar főurak a véleményét kérték II. András felesége, Gertrúd tervezett meggyilkolása kapcsán. Ez a dodonai megfogalmazás kicsit több, mint 800 év elteltével sem veszített örökzöld jellegéből: napjainkban, amikor a mesterséges intelligencia (MI) jelentette kihívásokat és változásokat vesszük számba, ugyancsak két megközelítés közül választhatunk.

De vajon kell vagy sem félnünk az MI használatától? Ezt a kérdést az élet minden területén érdekes vizsgálni, de a jogban potenciálisan betöltött szerep körüljárása annyiban mindenképpen sajátos, hogy a jog maga az életviszonyok teljességét szabályozza, így hatása a mindennapokra és a társadalom egészére megkérdőjelezhetetlen.

Az MI alapú legal tech megoldások (azaz olyan szoftverek, melyek kifejezetten jogi feladatok hatékonyabb elvégzését célozzák) használata a versenyszférában kézenfekvőnek tűnik: az ügyvédi irodák ezáltal humán erőforrásaikat (emberibb megközelítésben: jogász kollégáik idejét) optimalizálni tudják, az ismétlődő, monoton, időigényes és nagy terjedelmű feladatok helyett magas hozzáadott-értékű munkát tudnak végezni az ügyfelek részére. Vállalati oldalon is adott a logika: az alacsony hozzáadott-értékű teendők kiszervezése helyett üzleti szempontból már megérheti a megfelelő technológiába való beruházás.

Az igazán izgalmas kérdéseket (és jóval kevésbé evidens válaszokat) ezért inkább ott találjuk, ahol az egyén (értve ez alatt most a vállalatokat, szakszóval jogi személyeket is) áll szemben az állammal, tehát egy alá-fölérendeltség van jelen, és a modern kor embere számára igen fontos személyi szabadság és pénztárca az érintettek:

a büntetőjog és az adó területén.

Nagyon leegyszerűsítve, mi is történik egy büntetőeljárás során? Az egyik oldalon áll az állam a maga erőszak-szervezetével, az erőszak alkalmazásának monopóliumával és az egyénhez viszonyítva majdnem korlátlan lehetőségeivel, forrásaival és eszköztárával, a másik oldalon pedig maga az egyén, a terhelt, aki mindezekkel nem rendelkezik. A képlethez persze hozzátartozik még az is, hogy büntetőjogi szankció alkalmazásához szükséges az elkövető tudattartalmának, mitöbb, a kérdéses cselekményhez való akarati-érzelmi viszonyulásának bizonyítása is, méghozzá az állam képviseletében eljáró vádhatóság részéről. Például amikor valamilyen közteher nem kerül befizetésre, akkor a mulasztó ezt kifejezetten így akarta-e, kívánta vagy belenyugodott ebbe? (Mert ha esetleg előre sem látta mulasztása következményét, vagy nem teljesen alaptalanul bizakodott abban, hogy a költségvetést kár nem éri, máris más a helyzet: nem beszélhetünk bűncselekményről.) Ez az államot terhelő bizonyítási teher kétségtelenül befolyásolja az imént felvázolt egyenlőtlen helyzetet, hiszen a gondolatolvasás képességének hiányában a szubjektív elemekre csak a külvilágban megjelenő objektív körülményekből tudunk következtetni – éppen ez az indoka az állam javára fennálló egyenlőtlenségnek.

Gondoljuk most át azt, hogy mindezeket a tételeket miként írja át és/vagy felül az MI. És gondolatkísérletünk során az MI-re ne egy emberi intelligenciával megegyező "robotként" tekintsünk, hiszen nem kell különösebben magyarázni, hogy például milyen sebességgel milyen mennyiségű adatot tudnak a különböző algoritmusok feldolgozni, elemezni, értelmezni. Egy, az emberi intelligenciához képest alapvetően más minőséggel kell tehát számolnunk. Nos, mennyire rendeződik át a képlet, ha ezt az új tényezőt hozzáadjuk akár az elkövetői, akár a vádhatósági oldalhoz? Az, hogy a bűncselekmények elkövetői mire használnák (használják) az MI-t, nem okoz különösebb fejtörést: károkozásra, a legtágabb értelemben. De vajon ugyanennyire egyértelmű a válasz a másik oldalon is? Az MI bűnüldözési céllal történő állami alkalmazása biztosan csak előnyös lehet? És nem összeesküvés-elméletekre kell gondolni, hanem pusztán arra a tényre, hogy a vádhatóságnak más a logikája, mint a bíróságnak. A bíróság feladata ugyanis annak eldöntése, hogy a terhelt, akit immár vádlottnak nevezünk, azaz akiről a vádhatóság 100 %-os bizonyossággal állítja, hogy bűnös, valóban bűnös-e: vagy igen, vagy nem. Ez a kétségkívül rendkívülimód leegyszerűsített valószínűség-számítás mutat rá a leginkább az eltérő racionalitásra: arról a személyről, akiről az igazságszolgáltatás egyik közreműködője 100 %-ban vallja, hogy bűnös, egy másik intézmény 50%-os valószínűséggel fogja megállapítani ugyanezt.

Mindeközben nem szabad szem elől tévesztenünk az alapfelállás egy másik fontos dimenzióját sem: nem olyan egyértelmű helyzetekben fog felmerülni az MI alkalmazása, amikor a tettes a füstölgő pisztolyt tartja a kezében az áldozat mozdulatlan és golyó ütötte lyukból vérző teste fölött, in flagranti. Hanem olyan esetekben, amikor valami nagyon nem egyértelmű: például, hogy amikor az Elon Musk vezette Kormányzati Hatékonyság Minisztériuma MI felhasználásával elemez temérdek adatot, akkor ennek a költségvetést feleslegesen terhelő kiadások beazonosítása-e az előnyös eredménye, vagy a szenzitív személyes adatoknak és különböző minősítésű titkoknak akár büntetendő cselekményt jelentő jogellenes megismerése és felhasználása.

Nem mehetünk el szó nélkül a bírói szerepet többszörösen érintő szempontok mellett sem. Egyrészt, ennek a szerepnek a jelentős felértékelődése várható. Ahhoz ugyanis, hogy jogrendszerünk meg tudjon birkózni azokkal a folyamatosan és gyökeres változásokkal, melyeket a technológiai fejlődés magával hoz, új szabályokra, mitöbb, új jogintézményekre lesz szükség. Jónéhány évszázadig elegendő volt a római jog: most új "római jogot" kell alkotni, olyan kellően absztrakt normarendszert, ami biztosítja, hogy ne kelljen folyamatosan a technológia után kullogva jogszabályokat módosítani. Igen, ez nem az az út, amelyen Európa jelenleg jár, ez nem egy önmagában közel 150 oldalas keretjogszabály (azaz az AI Act) útja. És ha a jogszabályok absztraktak, akkor azokat az eljáró bírónak kell megfelelően alkalmaznia a vita tárgyát képező életviszonyra, amihez nélkülözhetetlen a megértést biztosító technológiai tudás, és a proaktív szerep felvállalása is – ennek vállalása nem magától értetődő, hiszen egy-egy ilyen döntésnek nagyobb lesz a társadalmi viszonyokat, a mindennapokat alakító hatása is.

A bírónak tehát "értenie" kell az MI-t. Ez a megértés a kapcsolat a második szemponthoz. Tegyük fel, hogy egy szerződés bizonyos rendelkezésének értelmezése a kérdés – ez nem is olyan ritka a gyakorlatban, mint gondolnánk. A Polgári Törvénykönyvben rögzített értelmezési szabály szerint egy szerződéses nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett. Itt a hangsúly a szavak általánosan elfogadott jelentésén van, ez a főszabály. Tegyük fel azt is, hogy a peres felek egyikének ügyvédje a kérdéses szerződéses szöveget bemásolja több MI alapú nagy nyelvi modellen alapuló programba, és megkérdezi az MI-t, hogy hogyan kell érteni a vitás rendelkezést. Végül pedig még azt is tegyük fel, hogy valamennyi megkérdezett MI ugyanazon értelmezés mellett teszi le a voksát. Nos, ha ez az eljáró ügyvéd benyújtja a bíróságra ezt az MI-k által készített értelmezést, ahogy hogyan fogja a bíró értékelni? Egyáltalán figyelembe veheti-e? Bizonyíték lesz, vagy fél nyilatkozata? Vagy kizárja a peranyagból? Nem vitatva, hogy ezeknek a kérdéseknek az eldöntése a hatályos perjogi szabályokon is múlik, mégiscsak megjelenik az a bizonyos második szempont: érti-e a bíró az MI működését annyira, hogy értékelni tudja az elé került anyagot?

A harmadik szempont részben kapcsolódik mindezekhez: használhatja-e, mikor és milyen korlátok között, garanciák, biztosítékok mellett az igazságszolgáltatás maga az MI-t? Lefuttathat-e a bíróság egy hasonló szövegelemzést? Vagy vegyünk egy adóperekben gyakran előforduló példát: ömlesztett termék láncértékesítése esetén valamelyik gazdasági szereplő nem fizeti meg a hozzáadottérték-adót (ez Magyarországon az áfa). Fontos tisztázni, hogy maga a láncügylet nem ördögtől való, olyannyira, hogy az általános forgalmi adóról szóló törvény kifejezetten szabályozza. A jogellenes cselekmény tehát nem önmagában a láncban való részvétel, ez csak akkor jogellenes, ha az illető tudott, esetleg tudnia kellett az adókijátszásról (vagy esetleg maga volt a lánc aktív alakítója). Ilyen, egyébként rendkívül komplex ügyekben rendszeresen fordul elő, hogy egy ténylegesen több évig tartó adóellenőrzés következményeként egy olyan, a láncban szereplő adózót bírságol meg az adóhatóság, amely szereplő vitatja a döntést arra hivatkozva, hogy se nem tudott a jogsértésről, se nem kellett volna tudnia róla. Miután itt a korábbi büntetőjogos példához hasonlóan egy bizonyos tudattartalom a kérdéses, a bizonyítás ugyancsak a külvilágban megjelenő események alapján végezhető el. Ennek következtében az adóhatóság valamennyi beszerzett bizonyítékot annak a gondolatnak rendel alá, hogy azok a jogellenességet támasszák alá. Amikor az adózó szembesül egy ilyen ügy igencsak tetemes iratanyagával és a reakcióra nyitva álló rövid határidőkkel, sokszor úgy érzi: tehetetlen. De mi történne akkor, ha ezt a teljes iratanyagot feltöltené valamely MI alapú rendszerbe, és azt az utasítást adná: keressen a program mintákat és attól való eltérést – azaz muníciót az adóhatósági érveléssel való vitatkozáshoz. Megteheti ezt? Figyelembe veheti, esetleg figyelembe kell vennie a hatóságnak, bíróságnak egy ilyen kísérlet eredményét? Ha nincsenek egzakt jogszabályi rendelkezések, az alapkérdés ugyanaz: értjük-e, hogyan működik az MI? Mert ha a logika zárt szabályai mentén, nyelvi (értelmezési) modellen alapulva, akkor tulajdonképpen miért is ne lehetne figyelembe venni? Vagy esetleg nem csak lehet, hanem kell?

Mindaddig, amíg ebben a témában több a kérdés, mint a válasz, addig nem lehet eldöntendőként kezelni a címben kvázi feltett kérdést. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs azonnali és sürgős teendőnk – és nem csak a most egyébként is aktuális fejlemények (AI Act, NIS2, DORA) kapcsán. Át kell gondolni az üzleti működés és az azt támogató területek folyamatait, megnézni, hogy hol használunk MI-t (lehet, hogy meglepő válaszok fognak születni), ezek milyen (adott esetben vezetői) kockázatokkal járnak, és mit teszünk, mit tehetünk ezeknek a kockázatoknak a kezelése érdekében. És így, ha nem is igen vagy nem formájában, de lesz válaszunk a kérdésre, mert jobb félni, mint megijedni.

