Estek az amerikai tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Pénteken nem volt kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Függetlenség napját ünnepelték a befektetők, így innen nem érkezett iránymutatás.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,56 százalékot esett, a Hang Seng 0,34 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,62 százalékos mínuszban van.

A hangulatot befolyásolhatták Trump hétvégi kijelentései, az amerikai elnök megerősítette, hogy az áprilisban bejelentett vámok életbe lépnek augusztus elején azon országokkal szemben, amelyekkel nem sikerül addig megállapodni.

Minimális emelkedésekkel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,2 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalékot emelkedhet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék a pénteki kereskedési szünnap után, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,3, a S&P 500, és a Nasdaq pedig 0,5 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma rögtön magyar kiskereskedelmi forgalommal kezdődik a hét. A májusi ipari termelés nagyon rosszul sikerült, nagy kérdés, hogy a fogyasztásban látunk-e érdemi felpattanást. Nemzetközi fronton német ipari termelés és euróövezeti kiskereskedelem lesz fontos.

A nap legfontosabb eseménye a Eurogroup találkozó lesz.

A júliusi Eurogroup ülésen több kiemelt téma is napirendre kerül: a tagállamok megvitatják az euróövezeti fiskális politika összehangolását és az övezeti fiskális pozíció alakulását, valamint értékelik az euró nemzetközi tartalékdeviza-szerepét. Szó lesz Bulgária euróövezeti csatlakozásának helyzetéről, illetve sor kerül az Eurogroup elnökének megválasztására is. Emellett egyéb aktuális kérdések is terítékre kerülnek: a digitális euróval kapcsolatos fejleményeket vitatják meg, továbbá folytatják a megtakarítások és beruházások uniójával kapcsolatos munkát.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a Nikkei index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,1 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 26,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 44 828,53 0,0% 2,3% 5,7% 5,4% 14,0% 73,6% S&P 500 6 279,35 0,0% 1,7% 5,2% 6,8% 13,4% 100,6% Nasdaq 22 866,97 0,0% 1,5% 5,3% 8,8% 13,3% 121,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 39 810,88 0,1% -0,8% 5,5% -0,2% -2,7% 78,5% Hang Seng 23 916,06 -0,6% -1,5% 1,1% 19,2% 32,7% -5,7% CSI 300 3 982,2 0,4% 1,5% 2,9% 1,2% 15,6% -9,9% Európai részvényindexek DAX 23 787,45 -0,6% -1,0% -2,0% 19,5% 28,9% 89,9% CAC 7 696,27 -0,8% 0,1% -1,4% 4,3% 0,0% 53,7% FTSE 8 822,91 0,0% 0,3% 0,2% 8,0% 7,1% 43,3% FTSE MIB 39 622,11 -0,8% -0,3% -1,1% 15,9% 16,2% 100,9% IBEX 13 973 -1,5% 0,0% -0,9% 20,5% 26,3% 88,7% Régiós részvényindexek BUX 99 589,81 -0,3% 1,6% 3,0% 25,5% 37,6% 177,2% ATX 4 384,34 -1,1% -0,8% -0,3% 19,7% 18,1% 92,9% PX 2 151,87 -0,6% 0,8% -0,4% 22,3% 36,9% 129,4% Magyar blue chipek OTP 27 870 -0,5% 2,8% 2,5% 28,5% 53,8% 159,0% Mol 3 016 -0,1% 2,0% 5,7% 10,5% 2,3% 62,3% Richter 10 180 -0,4% 0,7% 1,5% -2,1% 5,5% 49,8% Magyar Telekom 1 768 -0,5% -1,6% 0,5% 38,8% 69,3% 359,2% Nyersanyagok WTI 68,13 0,0% 2,2% 7,2% -5,9% -20,0% 67,6% Brent 68,75 0,0% 1,5% 5,9% -8,0% -21,5% 60,3% Arany 3 332,78 0,2% 1,8% -1,2% 26,9% 41,2% 87,7% Devizák EURHUF 398,7 -0,1% 0,0% -1,1% -3,1% 1,5% 12,9% USDHUF 338,4981 -0,3% -0,5% -4,0% -14,8% -6,9% 7,8% GBPHUF 462,6750 -0,1% -0,9% -3,4% -7,0% -0,3% 17,9% EURUSD 1,1779 0,2% 0,5% 3,0% 13,7% 9,0% 4,8% USDJPY 145,0950 0,0% 0,1% 1,4% -7,7% -9,9% 34,9% GBPUSD 1,3643 0,0% -0,5% 0,5% 8,9% 6,9% 9,4% Kriptovaluták Bitcoin 108 033 -1,5% 0,9% 3,1% 14,5% 89,4% 1 092,0% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,34 0,0% 1,6% -0,3% -5,2% -0,2% 546,8% 10 éves német állampapírhozam 2,57 -0,5% -1,2% 1,7% 8,6% 0,2% -648,5% 10 éves magyar állampapírhozam 7,04 -0,1% -1,0% -0,7% 6,3% 1,4% 204,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

