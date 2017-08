Őrült piramisjáték robbant be Magyarországra - 9000% hozam egy év alatt?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

BitCoin-klón extrákkal

Eddig a BitConnect úgy néz ki, mint egy egyszerű Bitcoin-klón, de van pár sajátos paramétere, ami miatt kétszer átgondolja az ember, beszálljon-e.

A titkos csodarobot

Vagyis először át kell váltanunk a pénzünket BitConnectre, majd "kölcsönadni" egy "robotnak", ami visszaváltja BitCoinra, kereskedik vele, majd a hozamot és a tőkét visszaváltja kifizetéskor BitConnectre.

- ez laza 15 577%-os hozamnak felel szűk másfél év alatt.

Úgy tűnik, egyre több olyan piramisjáték-gyanús befektetés terjed a világon, ami a BitCoin népszerűségére igyekszik építeni. Ilyen többek közt a OneCoin is, aminek diadalmenetéről itt írtunk.Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az új, Magyarországon is terjedő kriptovaluta-őrület, a BitConnect. A nyílt forráskódot használó digitális pénz "önmagát szabályozó pénzügyi rendszerként" hirdeti magát, kifejezetten előnyként feltüntetve azt, hogy egy ország felügyelete sem ellenőrzi, így az ügyfél anonim módon tárolhatja a vagyonát és az adókat is megúszhatja.A virtuális pénzt egy saját, belső tőzsdén lehet adni-venni, ahol - szemben az egyértelműen hamis kriptovalutákkal - nem hasraütés-szerűen mondja meg a kibocsátó az árfolyamot, hanem minden jel szerint valós kereslet-kínálat határozza azt meg. Az árfolyam ráadásul egyes, külsős weboldalakon is elérhető - ahol azt is megerősítik, hogy tegnap délutáni adat szerint mintegy 400 millió dollár (kb. 100 milliárd forint) forog már a 2017 eleje óta elérhető virtuális devizában.A virtuális pénzt egyébként bányászni is lehet, a maximum elérhető 28 millió BitConnectből jelenleg 6 millió van forgalomban.A BitConnect sajátossága, hogy, ami kolosszális hozamok elérésére képes a BitCoin-tőzsdén.A kereskedőrobot állítása szerint(a weboldal szerint maximum 40%/hónap), aminek megvalósulását a kiberdeviza weboldalán nyomon is követheti a befektető.A "kereskedési robot" annyira hihetetlenül jó, hogy 2016 márciusi működése óta (BitConnect csak 2017 januárja óta elérhető),. Ha feltételezzük, hogy valaki a működés kezdetén a minimális, 100 dollárt "kölcsönadta a kereskedőrobotnak," és az napi 1% hozamot ért csak el, akkor a hozam újra befektetésével ma már 15 676 dollárja van a befektetőnekPersze nem lehet bármikor kivenni a pénzünket a rendszerből: előre meghatározott ideig le is kell kötni.Ha valakinek ez nem lenne elég, "jó hírünk" van a számára: minél többet fektet be az ügyfél, annál magasabb garantált, napi plusz jóváírásra szert tehet:

Az irreálisan magas, napi hozam, amelynek egy része ráadásul garantált is, erősen piramisjáték-gyanús jel. Persze a kriptodeviza-piacon szélsőséges esetben elérhető több ezer százalék hozam, de ez hatalmas volatilitás mellett teljesülhet csak, gyakorlatilag képtelenség, hogy valaki minden kereskedési nap pozitív hozamot érjen el másfél éven keresztül, garantált hozamígéretet teljesíteni pedig lehetetlen.

Hívd meg a haverodat is!

Érdemes megjegyezni, hogy ha a BitConnect csak a legkisebb csomag garantált hozamrészét ki akarja fizetni (és a "robot" 0% hozamot ér el vagy egyáltalán nem is működik), akkor is valahonnan a tőke 44%-át még össze kell kaparniuk hozamként az év végéig, amit kockázatmentesen elérni teljességgel lehetetlen.Persze jó befektetés a BitConnect kereskedő robotja, ha az ember a világ meghódítására pályázik: bő hat év alatt, a hozamok újrabefektetésével a minimum befektetendő 100 dollárból 3200 milliárd dollárt trédel össze nekünk az algoritmus, ami a világ összes hedge fundjának teljes vagyona A piramisjátékoknál szintén gyakori elem az MLM-értékesítési rendszer , amit a BitConnectből sem felejtettek ki. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egyszer befektetővé válik, elkezdheti beszervezni az ismerőseit is a sémába, akinek a befektetett pénze után jutalékot kap.Itt érdekes módon nem akkor jár a jutalék, ha az ismerős BitConnectet vesz, hanem akkor, ha "kihitelezi" ezt a "kereskedési robotnak", a következő rendszer szerint:

Na jó, de attól a BitConnect még teljesen valós nem?

irreálisan magas, napi, részben garantált hozamot ígér egy rendkívül volatilis, szabályozatlan piacon,

egy "profi, titkos kereskedelmi algoritmussal működik," amit egy apró cég rakott össze pénz és erőforrások nélkül, senki nem ismer és az összes létező kereskedési platformot lepipálja (itt írtunk egy hasonló esetről),

szükségessé teszi a befektetett pénz hosszú távú lekötését (piramisjátékoknál ugyanis így lehet csak fenntartani a cash-flowt és a kifizetéseket),

hatalmas jutalékokkal működő MLM-rendszert üzemeltet.

A BitConnectet ez a ráépített piramisjáték-gyanús "robotrendszer" különbözteti meg más virtuális devizáktól, és ha ez bedől, vélhetően az agresszív értékesítési sémának köszönhetően, mesterségesen felpumpált árfolyam is ki fog pukkadni.

Persze simán lehet, hogy legitim befektetésről van szó és tényleg a világ legjobb trader-robotját kapjuk készhez, ha ezt el is hisszük, érdemes akkor is olyan pénzzel beszállni, aminek elvesztése miatt nem sírunk, illetve elolvasni pár rendkívül hasonló, piramisjáték, illetve piramisjáték-gyanús "befektetés" történetét , valamit észben tartani: az elején az összes piramisjáték fizet.

Ez lényegében azt jelenti, hogy ha beszervezem az ismerősömet, aki beszervezi az ismerősét, aki leköt mondjuk 100 dollárt, 3 dollárt kapok jutalékként, miközben az ismerősömnek 7 dollár üti a markát.Ezt is természetesen ki kell termelnie a "kereskedő robotnak" az indokolatlanul magas hozamígéret mellett.Előfordulhat, hogy valós kriptodevizaként működik a BitConnect deviza része és lehet, hogy valós kereskedés folyik a belső, zárt piacán.A rendszer motorja,, amelynek az ügyfél "kölcsönadhatja" a virtuális pénzét, viszont, mert:Persze sokan vannak, akik eleve kételkednek abban is, hogy a BitConnect valóban kriptopénzként működik-e, erre a leggyakrabban azt az érvet hozzák fel a szkeptikusok, hogy a virtuális pénz nem rendelkezik "white paperrel", ami lényegében egy hivatalos összefoglaló, ami részletesen leírja, hogy működik egy kriptopénz. Bár az internetet körbejárja annak híre, hogy ez a BitConnect white paperje, a virtuális pénz működését nem részletezi, csak az értékesítési rendszert - összehasonlításképp érdemes egy pillantást vetni a BitCoin white paperjére . Szintén többen kifogásolják, hogy félelmetesen gyenge angolságot használnak a weboldalukon (orosz anyanyelvűek által elkövetett hibák tömkelegével), ami furcsa egy Londonban bejegyzett, elvileg brit cégtől.