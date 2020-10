Európai Mastercard-központ lett Budapest, Magyarország a követendő példa külföldön

Budapesten indult el tavaly a Mastercard Advisors, vagyis a kártyatársaság menedzsment tanácsadással foglalkozó csapatának európai központja, és máris további bővülést terveznek. Azért éppen Budapestre esett a választás, mert a régiós piacok a digitális fizetés világában rendkívül innovatívak: az érintésmentes fizetések arányánál a cseh és a magyar példát emlegetik külföldön, és hasonló a helyzet a mobilfizetés területén is. Ráadásul a fővárosban, "Európa közepén" az egyetemekről érkező friss diplomás tehetségeket is könnyen lehet találni. A Mastercard Advisors igazgatójával, Maklári Istvánnal beszélgettünk.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Mivel foglalkozik a Mastercard Advisors csapata?

A Mastercard Advisors a Mastercard menedzsment tanácsadással foglalkozó csapata, jellemzően bankoknak, kereskedőknek, állami szervezeteknek adunk tanácsot. Alapvetően az Advisors a stratégiai tanácsadókhoz hasonlóan működik, de ez a csapat mindig digitális fizetéssel (kártyával, mobilfizetéssel) vagy ehhez kapcsolódó fizetési és banki területekkel foglalkozik. Ebből fakad a versenyelőnyünk is, hiszen mi az év 12 hónapjában ezzel foglalkozunk. Az utóbbi években annyira sikeres volt ez a stratégia, hogy egyre nagyobb az igény az ügyfelek részéről adattanácsadási szolgáltatásokra is, így ezt a csapatot is elkezdtük bővíteni. Már ott tartunk, hogy sikerült kitűnni ezen a területen európai szinten is, ezért egy európai hubot kezdtünk el felépíteni 2019-ben Budapesten. Ennek az a koncepciója, hogy ne csak a régiós ügyfeleket szolgáljuk ki, hanem egész Európát. A növekedési sztorink jelenleg ott tart, hogy új irodába kellett költöznünk, és még mindig az út elején járunk.

Miért pont Budapestre esett a választás?

Egyrészt ebben nagyon sokat segítettek az eredmények. A Mastercard mind helyi, mind regionális szinten jól teljesít, ráadásul ezek a piacok a digitális fizetés világában rendkívül innovatívak. Az érintésmentes fizetések arányánál a cseh és a magyar példát emlegetik sok más országban, és hasonló a helyzet a mobilfizetés területén is. Mivel bizonyos technológiák késve érkeztek meg ide, nagyon sok megoldás helyben fejlődött ki, amit világszinten is példaként hozhatunk fel. Egy másik szempont, hogy tehetségekre van szükségünk, és itt találhatunk olyan egyetemről érkező friss diplomásokat, akik nálunk kezdik a karrierjüket. A harmadik az utazási szempont: Európa közepén vagyunk, nagyon gyorsan és könnyen elérhető tőlünk számos város. Ami még fontos, hogy viszonylag jól tudunk mozogni kultúrák között: egy magyar tanácsadó mind egy orosz, mind egy holland projekten viszonylag gyorsan eligazodik. Ez az egyik olyan európai hub, amelyiknek kifejezett célja, hogy általános tanácsadást végezzen: ne szakosodjunk, hanem minél színesebb, változatosabb tehetségeket vonzzunk be.

Milyen embereket keresnek a tanácsadói csapatba?

Keressük a friss diplomásokat. Bár év közben folyamatosan toborzunk, ők jellemzően nyáron érkeznek hozzánk nagyobb hullámban. Főleg közgazdasági végzettségű munkavállalókat keresünk, de ami a legfontosabb szempont számunkra, az a problémamegoldó képesség. Nem várjuk el azt, hogy tudják, hogyan működik egy bank vagy egy fizetéstechnológiai cég, inkább esettanulmány alapú interjúkon próbáljuk felmérni a problémamegoldó képességüket. Természetesen fontos, hogy a számokkal is barátságban legyenek, és gyorsan gondolkodjanak. Keressük azokat a tanácsadásban dolgozókat is, akik a munka-magánélet egyensúlyt szeretnék megtalálni, ami a klasszikus tanácsadó cégeknél kevésbé jellemző. Nekünk ez az egyik fő versenyelőnyünk, ezt tudjuk nekik kínálni amellett, hogy egy érdekes iparágban folytathatják a tanácsadói karrierjüket. A harmadik csoport a projektvezetők, akik jellemzően tapasztaltabb szakemberek, 3-4 országban el tudnak vinni különböző csapatokat, különböző projekteket. Itt jellemzően a nagyon jó stratégiai látásmódot keressük, az illető tudjon egy banki vezérigazgató fejével gondolkodni arról a problémáról, amit neki kell megoldania, és azt hatékonyan, gyorsan kielemezve megoldási javaslatokkal álljon elő.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio.

Miben különbözik a szervezet a nagy tanácsadóktól?

Mi egy iparágban, egy tematikában megyünk le nagyon mélyen a részletekig. A stratégiai gondolkodásban ugyanazokat a módszertanokat használjuk, a csapattagok jelentős része például dolgozott a big fourba tartozó tanácsadó cégek valamelyikénél. Amit mi hozzá tudunk tenni ehhez, az az iparág ismerete. Mivel mi a Mastercard részeként működünk, nekünk elemi érdekünk, hogy hosszú távon az elektronikus fizetést, így a kártyahasználatot, mobilfizetést ösztönözzük.

Az egyik csoport, akivel nagyon sokat dolgozunk, a kibocsátói oldal: ezek jellemzően bankok, néhány országban távközlési cégek. A kártyabizniszben mindig az az érdekes, hogy az ügyfél milyen értékajánlatot kap. A COVID előtt például a prémiumtermékek, amiket az affluens ügyfeleknek értékesítettek, jellemzően utazáshoz kapcsolódó előnyöket kínáltak. Ezeket most alapjaiban kell újragondolni, hiszen a prémium ügyfelek sem utaznak, legfeljebb üzleti utakra. A kérdés tehát az, mi mást tudunk nekik felajánlani, hogy nálunk maradjanak? Számos ötlet közül ígéretesnek tűnik például az, hogy az elektronikus kereskedelemben a prémium kártyával fizetett termékek szállítása ingyenes legyen, extra biztosítás kapcsolódjon hozzá, vagy hogy olyan előfizetéseket kapjon az ügyfél, amiket szívesen igénybe venne. Ez most a millió dolláros kérdés a kártyabizniszben.

Mindeközben számos bank szembesül azzal, hogy elkészül egy új kártyatermék, de már 18 van a portfóliójukban, miközben könnyen lehet, hogy csak háromra lenne szükség. Nemcsak segítünk kiválasztani a legjobb hármast, de abban is támogatjuk a bankot, hogy hogyan tudja átmozgatni az ügyfeleket a 18 termékből 3-ba úgy, hogy nem veszít kártyabirtokost, sőt, még növeli is az aktivitásukat, és ösztönzi őket egy drágább kártyatermék használatára.

A másik nagy csoport, ahol dolgozunk, a kártyaelfogadás: a POS terminálok és az online vásárlás világa. Itt az a probléma szerte a régióban, hogy amelyik kereskedő szeretné, hogy legyen kártyaelfogadása, annak már van. Meg kell találni a módját, hogyan lehet a többieket rávenni a kártyaelfogadás bevezetésére. Ebben számos nehézséggel kell megküzdeni a szürkegazdaságon keresztül a nem kellő pénzügyi tudatosságig. Magyarországon jó példa a Doppio névre keresztelt infrastruktúra-fejlesztési program, amit a Mastercard hirdetett meg tavaly novemberben. A program azt a célt tűzte ki, hogy három éven belül megduplázzuk az elfogadóhelyek számát Magyarországon. Ezt a programot a háttérben az Advisors csapat futtatja, mi találjuk ki a koncepciót és keressük meg a célközönséget.

Hogy halad az említett infrastruktúra-fejlesztési program?

Az infrastruktúra-fejlesztési program első éves eredményei nagyon biztatóak, és még csak most jön a java. Majdnem 16 ezer terminált sikerült kihelyezni egy olyan piacon, amit nagyon telítettnek gondoltunk. Ebben fogunk újításokat hozni jövőre, megpróbáljuk még célzottabban a kereskedőtípusok problémáit megérteni, és egyedi megoldásokat ajánlani nekik. Ezt pedig széles körben kell értelmezni az árazástól kezdve a készüléken keresztül az értékesítési csatornáig.

Van egy másik terület, amin elindultunk: nemrégiben egy kiberbiztonsági startupot vásároltunk fel. Az így megszerzett tudással egy nagyon egyszerűen használható, gyors kiberkockázati elemzést tudunk elvégezni bármilyen cégnek - nem csak bankoknak, hanem kereskedőknek, távközlési cégeknek is - ami felfedi azt, hogy milyen biztonsági rések vannak az IT-rendszerében. Az elemzés viszonylag pontosan meg tudja becsülni a biztonsági rés pénzügyi hatásait is. Ha egy cég jelszómenedzsmentje nem megfelelő, mert például túl rövidek a jelszavak, javaslatokat teszünk, hogy ezt hogyan kellene erősíteni. Meg tudjuk becsülni, hogy ha megtámadnák, akkor nagy valószínűséggel a fiókok hány százalékát tudnák feltörni, és annak milyen hatása lenne a cégre. Az a célunk, hogy annyira leegyszerűsítsük ezt a folyamatot, hogy akár hetente lefuttassák ezt az elemzést.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio.

Január elsejétől az online pénztárgépek mellé elektronikus fizetést is kötelező biztosítani a kereskedőknek, de ez nem feltétlenül kell, hogy kártyás fizetés legyen. Mi a véleménye erről a lépésről?

Nekünk a legnagyobb versenytársunk a készpénz. A kiskereskedelmi forgalom túlnyomó része még mindig készpénzben történik, így mi üdvözöljük, ha bármilyen digitális megoldás segíti átmozgatni a vásárlót elektronikus csatornákra. Ezután pedig lehet versenyezni, hogy melyik megoldás a jobb.

Most már Európában is vannak olyan megoldások, amelyekkel bizonyos mobilkészülékek, amiket bármelyik fogyasztó megvehet, képessé tehetők kártyás fizetés elfogadására. Ezeket próbáljuk bevezetni, de a biztonságos fizetés feltételeit meg kell teremteni, talán még szigorúbban, mint egy hagyományos terminálos vásárlásnál.

Ezen kívül a mobilfizetés területe is gyors ütemben fejlődik: az utóbbi években elterjedtek a bankok saját mobiltárca megoldásai, de az Apple Pay is berobbant. Mi támogatjuk a bankokat abban, hogy kiválasszák, melyik mobilfizetési megoldás az, ami az ő ügyfeleiknek, az ő stratégiájuknak, az ő kockázatvállalási hajlandóságuknak legjobban megfelel, és segítünk a választott megoldás bevezetési stratégiájának kialakításában is.

A cikk megjelenését a Mastercard támogatta.