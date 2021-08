Megújította mobilappját és netes szolgáltatásait az OTP Bank

Az OTP Bank idei legjelentősebb innovációja az új Internet- és Mobilbank, illetve az ezekhez kapcsolódó Digitális Szolgáltatási Szerződés bevezetése, amely első lépésben az OTPdirekt szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek számára érhető el. A fejlesztés részleteiről Kuhárszki Andrást, az OTP Bank digitális fejlesztésekért felelős területének vezetőjét kérdeztük.

A Mastercard 1900 megkérdezett bevonásával készült felmérése rámutatott, hogy 2018 és 2020 között 29 százalékról 56 százalékra bővült a mobilbanki felhasználók aránya a bankkártya birtokosok között. Természetesen ennek alapfeltétele az okostelefonok terjedése, amely részaránya ugyanebben az időszakban 83 százalékról 95 százalékra emelkedett.

A digitális bankolás már megállíthatatlan folyamat, amely már az elmúlt években is egyre több felhasználót győzött meg egyszerűségével és hatékonyságával. Az elmúlt hónapokban azonban egy, a korábbiaknál szélesebb ügyfélkörnél jelent meg az erre való igény. Ezt felismerve az OTP Bank megújította lakossági internetbanki szolgáltatását és mobilalkalmazását, amelyek a sikeres tesztidőszakot követően már valamennyi, OTPdirekt internetbanki szerződéssel rendelkező ügyfél számára elérhetőek.

A regisztráció a digitális szolgáltatásra elindítható a korábbi alkalmazásokból, az OTP Bank honlapjáról, vagy az új mobilalkalmazás letöltésével az App Store, illetve Google Play felületeken keresztül is. A letöltést követően az ügyfelek néhány egyszerű lépéssel létrehozhatják digitális felhasználói fiókjukat, amellyel egyben meg is kötik a szerződésüket. Ezt után már ki is próbálhatják az új internetbanki és mobilbanki funkciókat, amelyek közül az egyik legnagyobb újdonság a Kiadásfigyelő, amellyel könnyen és áttekinthetően követhető a pénzügyek alakulása.

Amikor elkezdtük az internet- és mobilbanki szolgáltatásaink megújítását, nem egy egyszerű ráncfelvarrást terveztünk, hanem teljesen új alapokra helyeztük az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást. Az innovatív funkciók, a felhasználóbarát felületek és a letisztult design segítik ügyfeleinket pénzügyeik tudatosabb kezelésében

– mondta Kuhárszki András, az OTP Bank digitális fejlesztésekért felelős területének vezetője, aki az alábbi videóban öt főbb pontban foglalta össze a fejlesztések előnyeit.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.